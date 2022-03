Mujeres divinas

"Igualdad de género hoy para un mañana sostenible". Lema de la ONU para 2022.

Este día se conmemora el día internacional de la mujer. Quisiera decir se celebra, pero aún falta mucho para eso. Un día como hoy, pero de 1857, miles de trabajadoras textiles tomaron las principales calles de Nueva York para exigir mejores condiciones laborales, y aunque fueron reprimidas por la policía, la lucha no paró, convirtiéndose en un movimiento paradigmático que se expandió por todo el mundo.

Por razón de espacio no entraré en más datos históricos, sólo agregar que el 8 de marzo está reconocido por la Organización de Naciones Unidas como "Día Internacional de la Mujer".

¿Y qué nos corresponde hacer a los hombres para que algún día se festeje con bombo y platillo este día? Es sencillo, reconocer que somos iguales en dignidad, entendiéndose ésta como la esfera íntima de sentimientos de toda persona. Respetar esa intimidad para que cada mujer viva conforme a sus convicciones, libre del señalamiento morboso e inquisitivo de quienes no piensan como ellas. La mujer tiene su propia forma de pensar, ser, actuar, vestir, caminar, en fin, su propia forma de vida, pero eso no la hace diferente a los hombres en dignidad, ambos llevamos como características inmanentes el amor propio que no es otra cosa que la autoestima, y nadie tiene derecho a privarnos de esa querencia.

El problema es que arrastramos un perverso machismo ancestral casi genético. Se nos enseñó, aunque soterradamente, que los niños no debíamos llorar, eso era cosa de niñas; que el trabajo de la casa es de mujeres; que la mujer es el sexo débil; que el apellido de la señora (sobre todo en las clases altas) desaparece para endilgarle el del esposo como si la señora fuera de su propiedad; que las juntas de la escuela son para madres (aunque inexplicablemente el citatorio va dirigido a los "padres de familia"); y un largo etcétera.

Por fortuna las nuevas generaciones (con honrosas excepciones de los de la vieja guardia) han comprendido la importancia de la igualdad, señal que poco a poco nos estamos acercando al tan ansiado festejo del "Día Internacional de la Mujer".

Voy más allá, este día debe desaparecer para dar paso a una vida de respeto entre todas las personas, puesto que, llegado ese día ¿qué sentido tendrá un día para la mujer? Sonará hasta discriminatorio. Pero ¡ojo!, como condición esencial o como se dice en el argot jurídico "conditio sine qua non", que no exista discriminación alguna por razón de género, y no sólo de género, sino como señala el artículo 4 de la Constitución Federal: Por origen étnico o nacional, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Celebro que nuestros hijos, adolescentes y millennials jóvenes no se interesen tanto por los tema de igualdad y discriminación. Pareciera indolencia, pero no, estos problemas para ellos no existen puesto que están rodeados de sus pares que piensan lo mismo, es decir, el respeto a la mujer lo ven como algo natural. Los problemas son de nosotros los adultos, que estamos siempre buscando cómo solucionarlos.

Quienes cargamos con prejuicios, estereotipos y complejos absurdos contra la mujer somos los viejos, los que ya no tenemos remedio, y nos la pasamos promoviendo el respeto a la mujer, que tal vez no sea otra cosa que tratar de expiar las culpas que venimos arrastrando desde hace miles de años.

Hagamos pues este día un homenaje a las mujeres que nos dieron la vida, a quienes nos llevaron de la mano desde niños, y aún adultos, siguieron preocupándose por nosotros. Madres, hermanas, esposas, cuñadas, primas, amigas, compañeras de trabajo y de estudio, todas merecen respeto. Ayer, hoy, mañana y siempre tendrán tanta dignidad como cualquier hombre. Denigrarlas es denigrarnos a nosotros mismos.

Reproduzco al respecto un fragmento de "Los cuatro acuerdos" del Dr. Miguel Ruiz: "…cuando alguien te insulta directamente, eso no tiene nada que ver

contigo. Lo que esa persona dice, lo que hace y las opiniones que expresa responden a los acuerdos que ha establecido en su propia mente. Su punto de vista surge de toda la programación que recibió durante su domesticación." (Segundo acuerdo).

Es decir, toda expresión que pretenda denigrar a una persona, es problema de crianza de quien intenta humillar, son sus propios complejos los que hacen burlarse del prójimo, y así en esa medida, estará humillándose a sí mismo.

Esperemos pronto llegar a pensar y actuar como la mayoría de nuestros niños y adolescentes que sin tanto discurso respetan a las mujeres y las ven como sus iguales, entonces y sólo entonces, podremos conmemorar a quienes abrieron la brecha y festejar el fruto de su anhelo.

Que así sea.