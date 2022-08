Mujeres reclusas

“Oprimidos los hombres, es una tragedia, oprimidas las mujeres, es tradición”.

Rosario Robles, después de tres años queda libre, un juez de control cambió la medida de prisión preventiva por medidas cautelares, dijo haber vivido en carne propia el infierno de la injusticia que enfrentan cientos de mujeres privadas de la libertad; el encierro, espejo de la realidad misógina: corrupción, violencia y abusos. Un calvario, protagonizó el melodrama Traición y Olvido, como reza el tango Cama Vacía de Carlos Gardel: “Cuando uno está en condición. Tiene amigos a granel. Pero si el destino cruel. Hacia un abismo nos tira, Vemos que todo es mentira. Y que no hay amigo fiel”.

Tras treinta y seis meses de encierro, disfrutará de nueva cuenta a su familia y amig@s, comprobará su inocencia, denunciando a quienes la pusieron en la picota del presunto revanchismo político, como única culpable de la llamada Estafa Maestra; para nadie es un secreto, en cualquier estructura organizacional, los de arriba ordenan y los niveles subalternos ejecutan, ejemplos sobran.

En México, dejando de lado la presunta culpabilidad, generalmente las mujeres se usan y se desechan según la conveniencia política, sin importar las siglas partidistas y el orden de gobierno en turno, esto bajo las reglas de un sistema de administración de justicia de corte patriarcal; es más fácil culpar a una mujer en cualquier asunto, sea grande o pequeño para dejarlas al final a su suerte.

Para muchos, el asunto de la ex jefa de gobierno, ex presidenta del PRD y ex Secretaria de Estado en el gobierno peñista (Sedatu y Sedesol), a quien le cargan el supuesto desvío de 7 mil, 770 millones de pesos; entre los fantasmas involucrados se encuentran 11 dependencias del gobierno federal y 8 universidades públicas. Este entramado, viene de un supuesto ajuste de cuentas añejas, donde el presidente López Obrador como justiciero la puso en la horca, aunque lo siga negando.

En México, la desigualdad y la discriminación de género siguen replicándose como prácticas naturalizadas, Rosario Robles buscó al igual que muchas mujeres piso parejo, que involucren y enjuicien a todos los presuntos al igual que ella, que todos sean tratados por igual, ni más ni menos, igual, buscó y seguirá buscando un proceso limpio, apegado a derecho sin señales de consigna; la gran mayoría de las reclusas no tienen voz ni reflectores públicos para denunciar y ser escuchadas, no tienen defensa; como lo reseñó el diario español “El País”, las mujeres que pagan con cárcel reflejan la exclusión de las excluidas, porque a las mujeres reclusas las olvidan, son remotas las visitas de sus familiares, las parejas las abandonan; a diferencia de los varones, que reciben muestras de cariño, basta ver los días de visita, incluyendo la visita conyugal. Incluso, los centros de reclusión femenil están en el olvido, sin gota de pintura en los muros.

Hasta no alcanzar una igualdad sustantiva, las mujeres seguirán siendo señuelo de otros, que por su poder económico, político, académico y/o social tienen el sartén por el mango, es simple servir de chivo expiatorio, insisto, sin importar la presunta culpabilidad de Rosario, las mujeres merecen una justicia justa. Como diría la periodista y activista Letty Cottin: “Oprimidos los hombres, es una tragedia, oprimidas las mujeres, es tradición”. Sumemos Voces.