Mujeres, siempre mujeres

“Nunca sabrás lo que es vivir con

miedo si no has nacido mujer”

Ciudad Juárez.- A muchas aún nos sorprende como los gobiernos son capaces de justificar la violencia y la invisibilidad en contra de las mujeres. Una pensaría que después de la historia que hemos tenido (muertas de Juárez) y que estamos a punto de que una mujer tome las riendas de México, seríamos, de menos, más “políticamente correctos” con este tema, pero no, siempre habrá un Zacatecas y un Chihuahua que nos haga ver que no, que nos falta mucho por aprender.

El pasado 8 de marzo en las 32 entidades federativas y en poco más de 300 comunidades se llevaron a cabo manifestaciones en las que participamos miles y miles de mujeres. El 8M es un día para conmemorar, que no felicitar, la lucha que por décadas las mujeres hemos librado y seguimos haciendo todos los días desde cada una de las trincheras.

En este marco, ahora fue Zacatecas el pésimo ejemplo. La policía estatal de esa entidad le pareció que era buena idea golpear a mujeres jóvenes porque, supuestamente, agredieron a elementos de esta corporación, y es que claro, la fuerza de un par de chicas es proporcional a de los toletes y escudos que usan estos elementos. Les pareció igual buena idea dispersar gas lacrimógeno a la multitud, la cual estaba conformada también por niñas y niños.

Eso es simple y llanamente brutalidad policiaca que no puede ser justificada, eso no es un gobierno de la 4T porque no nos representa, rompe todo principio y por esa razón el Secretario de Gobierno que se atrevió a justificar estos actos, debe dejar su puesto. No necesitamos a este tipo de personajes que además de violar los protocolos de actuación del uso de la fuerza, aún se atreve a justificar la violencia ejercida en contra de estas mujeres.

Y el 8M, como cada año, tenemos a los defensores de los mobiliarios públicos, que se rasgan vestiduras demostrando que siguen sin entender nuestro tiempo y nuestro contexto. Ahí levantó la mano Chihuahua, administración que eligió pagar 40 millones de pesos por vallas metálicas para resguardar Palacio de Gobierno y otros edificios, en lugar de destinarlos a capacitaciones que hagan un sistema de justicia que abandone la impunidad rampante que protegen esas vallas.

Esos 40 millones de pesos alcanzaron para comprar 300 metros de paredes, pero no así para dejar en completa impunidad la muerte de 300 mujeres en Chihuahua. Esas paredes contarán siempre la historia de cientos, miles de feministas que hemos pasado por ahí demandando una cosa: JUSTICIA.

El feminismo cuenta una historia que los defensores de edificios no podrán callar jamás, cada 8M reivindica que la lucha de nuestras madres, de nuestras abuelas, no ha terminado, que llegamos para quedarnos y no dar ni un solo paso atrás, que el miedo persiste, pero sabemos que no estamos solas. Porque somos lo que queramos, no los que unos cuantos quieran.