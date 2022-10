Nada nos cuesta ser educados

Qué bien se siente cuando, desde que nos despertamos, tenemos una sonrisa amable y un “buenos días” de la esposa(o) y de los hijos, en su caso, e igualmente correspondemos a esas amabilidades, que no vienen a ser sino parte de una formación tendiente a una sana convivencia con los demás.

Es considerar que a nuestro alrededor existen más personas, con las que debemos observar ciertas reglas mínimas de interacción, como lo es la “regla de oro” que consiste en tratar a los demás como queremos que los demás nos traten (Mateo 7:12). Nada difícil debiera ser ese trato afable, pero lamentablemente cada día nos percatamos que las cosas están dejando de ser así.

El tema de la presente colaboración me nació, por aquello de los carritos del supermercado que son dejados por los clientes en el estacionamiento de estos centros comerciales, sin que sean devueltos a los lugares donde corresponden, ya sea a la entrada de la tienda, o en lugares específicos que existen en algunos de esos aparcamientos.

Así como vemos personas que independientemente de lo lejos que se encuentre su vehículo, tienen la educación de llevar el carrito al lugar destinado para su resguardo, igualmente observamos a quienes así estén a unos cuantos metros de distancia, dejan esos carritos a un lado de su vehículo e, incluso, atrás de otros automotores ajenos.

Son desatenciones que, además de provocar la molestia de los demás usuarios de dichos estacionamientos, porque estorban al caminar o porque golpean o pueden golpear los vehículos estacionados, sobre todo cuando hace viento o cuando hay declive en el suelo, definitivamente evidencia una marcada falta de educación y una sobrada pereza.

Hombres, mujeres, jóvenes, adultos, profesionistas, etc., indistintamente demuestran esa inadecuada conducta.

Otro ejemplo de esa falta de educación, lo es cuando saludamos o nos despedimos de quien nos está ofreciendo un servicio, y a pesar de que nos escuchan perfectamente, no son para responder, ya no con una sonrisa, sino simplemente con las palabras adecuadas a la situación. Lo mismo ocurre en nuestros vecindarios, donde ya no se dan tan comúnmente esas muestras de buena y sana convivencia.

Bien dicen que hay ciertas palabras que abren muchas puertas: “por favor”, “gracias” y “lo siento”, y que denotan una noble consideración hacia quienes son nuestros semejantes, y no otra cosa.

Son un sinnúmero de situaciones y de comportamientos que se pudieran invocar respecto de esas desafortunadas descortesías, pero con los ejemplos anteriores, de aspectos tan sencillos, indefectiblemente podemos aseverar que NADA NOS CUESTA SER EDUCADOS.