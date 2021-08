Necesaria la coordinación entre Chihuahua y federación

En lo que será la última ocasión en la que estará en Chihuahua, durante la administración de Javier Corral, el presidente López Obrador, presidirá la mesa de seguridad en la frontera, donde recibirá el parte de homicidios y demás delitos que se han presentado en las últimas semanas, escuchará la forma en la que se han enfrentado con resultados fallidos, pero sin duda, dará conocer que con la construcción de los cuarteles para la Guardia Nacional en toda la entidad, la mitad de la solución, estará en marcha.

Para la mitad de la población que vive en la parte centro sur de la entidad, la postura radical de las autoridades federales, respecto del conflicto del agua, donde se tienen diversos detenidos por delitos graves como motín, robo y daños, destacando la vinculación a proceso que el día de ayer de dio en contra del ingeniero Andrés Valles, en una más de las causas que integró la Fiscalía General de la República, es motivo de agravio para Chihuahua.

El problema de la fiscalía federal, es a la falta de elementos de prueba para poder asegurar que se pueda terminar el asunto con una sentencia condenatoria, ya que la vinculación prácticamente es alcanzada solamente por presunciones.

Esta ausencia de pruebas, es culpa de César Augusto Peniche Espejel, ya que, ordenó que las instituciones policiacas, en el momento del conflicto, se mantuvieran alejados y no llevaran a cabo ninguna acción persuasiva ni de protección en favor de los edificios federales y estatales, lo que generó que no se presentara ninguna oposición.

Existen videos donde se evidencia la presencia de personajes ajenos al movimiento, mismos que al final fueron los responsables de la quema de los edificios.

No fue hasta que integrantes de la Guardia Nacional acribillaron a Jessica y su esposo, cuando finalmente se ordenó su investigación, misma que fue llevada a cabo con gran profesionalismo y que a la postre sirviera para descartar primero que la reacción de la Guardia Nacional hubiera sido como respuesta a un ataque, quedando demostrado que no se encontraban armados y que los disparos habían sido por la espalda; es decir con todos los agravantes.

El temor real que se presenta por parte del resto de los líderes de la región, es la inminencia de las órdenes de aprehensión, ya no de la Fiscalía General de la República, sino de la propia fiscalía del Estado, ya que en los estertores de la administración de Javier Corral, que a un mes de su salida como gobernador, busca a toda costa congraciarse ante el presidente de la República como su aliado en materia de anticorrupción, le ordenara a Peniche Espejel, integre las carpetas necesarias para detener a cuanto líder se pueda, para dejarle como legado a Maru Campos.

Las consecuencias del movimiento fueron afectaciones a vehículos y edificios gubernamentales, pero, en contraste, la afectación que se produjo en la vida de Jessica y su esposo, traen mas consecuencias ya que se acribilló a una madre de familia y se dejó prácticamente imposibilitado para trabajar a su esposo, además de dejar en la orfandad a sus hijos, siendo también que por la entrega del agua que estaba comprometida para asegurar los cultivos del siguiente ciclo agrícola, solamente se pudo completar el 35% del total de la superficie, afectando de manera directa los ingresos de toda la región.

Es momento de que el Presidente considere la empatía y la solución pacífica de los conflictos, mediante el uso de la política y no la represión, que tome en cuenta que los daños que se generan en otras partes del país como la ciudad de México en las marchas y en Michoacán, donde un grupo de maestros detiene el ferrocarril proveniente del puerto de Lázaro Cárdenas con afectaciones económicas millonarias, y que sus demandas no sólo son atendidas, sino además resueltas, sin contar con la absoluta impunidad de sus actos, al no iniciarles, como en Chihuahua, carpetas de investigación criminal.

Ojalá y esta visita del Presidente sirva para solucionar problemas y no para empeorarlos….

SE REUNE MARCO BONILLA CON EL CONSEJO DE VIALIDAD

Las foto multas reducen el número de accidentes y es cuestión de vida; las estadísticas así lo reflejan, el que viole la ley debe tener la seguridad que será sancionado.

El gobierno incongruente y falaz, adquirió cámaras con baterías que duran sólo 4 horas, señal inequívoca que no busca solución, sino quedar en el lodazal de la corrupción.

Chihuahua, está hoy dentro de las 37 ciudades más inseguras del mundo.

Ante esto, el escudo Chihuahua está orientado para detener delincuentes y no para levantar infracciones.

La dirección de seguridad pública del municipio, al día de hoy, es la única responsable de velar por la seguridad de la ciudadanía del municipio de la capital, al no tener ningún tipo de colaboración con el resto de las entidades de seguridad, local y la Guardia Nacional, situación que tiene que cambiar a partir del 10 de septiembre.

Pretende que sea una policía investigadora de las faltas y no de los delitos, orientada a salvaguardar la integridad de los ciudadanos y no para infraccionar vehículos; es decir de preventiva a reactiva, sin contravenir al 21 constitucional respecto de las funciones del Ministerio Público.

Los homicidios dolosos que antes eran cometidos en rutas vigiladas, ahora se cometen en colonias donde no tenemos todavía vigilancia con cámaras.

Se pretende que Chihuahua se convierta en el municipio más seguro y competitivo para que las inversiones se radiquen en la ciudad.

Quienes delinquen, regularmente cometen infracciones.

No existe coordinación entre recaudación de rentas que entrega placas, vialidad entrega licencia y tránsito que levanta multas, debe hacer coordinación entre las autoridades; en Juárez infraccionan al conductor y al vehículo, en la capital sólo a las placas.

No se puede desperdiciar elementos de vialidad que vigilen obras, cuando el constructor debe de hacerse cargo de todos los señalamientos; en la licitación se pueden incluir.

Adquirir tránsito y vialidad para el Municipio, representa 1500 MDP y el Municipio cuenta con un techo financiero de 3600, además de que los activos seguirían siendo del Estado….no es posible.

Todos los agentes de seguridad, portarán cámaras de solapa, no manipulables y con capacidad para que cuenten con batería por todo el turno.

El Instituto Superior de Seguridad y justicia Municipal iniciará en los primeros 100 días de gobierno con dos licenciaturas: dirección de administración de emergencias para policías y bomberos; alta dirección y tecnología policial, para los hoy cíber agentes.