Nerón cantaba mientras Roma ardía

Ciudad de México.- El joven marido y su bella esposa acudieron a la consulta de un cirujano plástico. Ella le contó su problema: "Como ve usted, doctor, tengo el busto muy desarrollado. Estoy tomando clases de guitarra clásica, pero el tamaño de mis atributos personales me impide acercarme el instrumento lo suficiente para tocarlo bien. ¿Qué me recomienda?". Manifestó el facultativo: "Puedo acortarle el busto". De inmediato intervino el marido: "¿No podría mejor alargarle los brazos?"... Doña Panoplia de Altopedo, dama de buena sociedad, entrevistó a la nueva mucama de la casa. Le pidió "¿Puedo ver tus referencias?". Contestó la mujer: "No creí que se necesitaran". Opuso doña Panoplia: "El anuncio decía: 'Con buenas referencias'". Replicó la mucama: "Pensé que serían las suyas". Alguien se aprovechó del poco seso de Babalucas y le dijo que su perico podía enseñar a hablar a las gallinas del corral. El badulaque creyó tan gran embuste. Stultorum infinitus est numerus. El número de los tontos es infinito. Lo dice el Eclesiastés. Así, sacó al perico de su jaula, lo llevó al corral y lo echó entre las gallinas. Apenas lo vio el gallo fue hacia él con intención claramente lasciva. El loro lo detuvo con imperioso ademán: "¡Alto ahí! No soy lo que tú piensas. Estoy aquí como profesor de idiomas". Mentirosa y muy costosa será la marcha que mañana encabezará López Obrador en apoyo de sí mismo. El Caudillo de la 4T se engañará él solo ante una muchedumbre de asistentes por obligación. Ni un acarreado hubo en las manifestaciones que en todo el país llevaron a cabo en forma espontánea los ciudadanos para protestar por las embestidas de AMLO contra el INE. En cambio serán pocos los que a esta marcha gobiernista asistirán por propia voluntad. Engaño sobre engaño; simulación sobre simulación. En eso ha consistido este sexenio, y en eso consistirá también esa marcha. El tabasqueño lo sabe, y sabe también que de nada servirá tal farsa para disimular sus fracasos en todos los órdenes de la administración. Apenas ayer el crimen organizado cobró su víctima de mayor grado en la jerarquía militar -nada menos que un general-, y mañana el Caudillo se festejará rodeado de su corte. Si lo acompañan militares de alto rango (vestidos, claro, de civil) deberán por lo menos portar un discreto listón negro en memoria de su compañero caído tan recientemente, casi en la víspera de esta eufórica celebración. El deplorable estado en que el país se encuentra, los constantes yerros del autócrata que detenta el poder y la creciente inconformidad de la ciudadanía no se pueden tapar con una manifestación, por multitudinaria que sea, y más cuando de todos es sabido, incluso de los participantes en ella, que esta muestra carece por completo de verdad. Ya muy gastado símil: Nerón cantaba mientras Roma ardía. López Obrador se festeja a sí mismo mientras México va camino de la ruina. La mujer que le pidió al padre Arsilio que la confesara era bastante fea. Le dijo al sacerdote: "Anoche un hombre me hizo el amor, y soy soltera". "De penitencia -le indicó el confesor- rezarás un rosario". Declaró la mujer. "No sé cómo se reza eso. No soy católica". "¿No eres católica? -se sorprendió el padre Arsilio-. ¿Y entonces por qué vienes a confesarte?". Respondió muy contenta la feíta: "A alguien tenía que contárselo". Noche de bodas. Grandote y corpulento era el novio, y la novia pequeña y delgadita. En el ardor del primer trance connubial él le pidió a ella: "Amor mío: muévete un poco". Y en seguida le preguntó, extrañado: "¿Por qué parpadeas así?". Respondió ella: "Es lo único que puedo mover". FIN.

MIRADOR

Por Armando FUENTES AGUIRRE.

Las tempestades en el Potrero de Ábrego parecerían escritas por Wagner o Berlioz. Cae el rayo y el trueno truena sobre el valle, y su fragor lo multiplica con sonoros ecos el alto muro del monte de Las Ánimas.

¿Recuerdas, Terry, amado perro mío, cómo te asustaba esa ruidosa obertura de la lluvia? Te escondías bajo un mueble para que no te hallara el monstruo que producía aquel estruendo temeroso. Yo acudía a tranquilizarte. Salías de tu refugio al verme; yo te tomaba en brazos y te acariciaba hasta sentir que te habías sosegado.

Tú ya estás más allá de todas las tormentas, Terry. Cuando me llegue alguna acude, ven a mí y dame la paz y la tranquilidad en que hoy te encuentras.

Siempre habrá tempestades, Terry mío. Pero habrá siempre quién nos tome en sus brazos y nos imparta el santo sacramento de su amor.

¡Hasta mañana!...

MANGANITAS.

Por AFA.

". Los mexicanos se portan bien en Qatar, dice Ebrard.".

Los vemos haciendo fila

con toda circunspección,

pero existe una razón:

no hay cerveza ni tequila.