Ni los del PAN se la compran

Chihuahua vivirá el proceso electoral más interesante de su historia y la jornada electoral más grande. Interesante, porque está saliendo a “relucir” una persecución política sin precedentes. Grande, dado que podrán votar más chihuahuenses que en 2018.

Me centraré en lo “interesante”, porque es el tema de la semana. La persecución jurídico- política que pudo comenzar en 2016, ha dado inicio formalmente antes de que los partidos “fuertes” en el Estado designen candidata o candidato a gobernador; PAN y MORENA.

Los perseguidos ya saben quienes son. En teoría, cuando hay motivos jurídicos que ameritan una investigación y, en su momento, una orden de aprehensión, debe prevalecer el interés de toda la sociedad por esclarecer y sancionar los presuntos delitos. Sin embargo, en el caso, la percepción es contraria a esa noble finalidad. En efecto, para todos es claro que el Gobernador se esperó para actuar; calculó que estuviera cerca la elección interna del PAN y la encuesta de MORENA, en las cuales se elegirán candidata o candidato a gobernador.

La división en el PAN de Chihuahua es obvia y notoria; el maltrato a la alcaldesa también es evidente. El respeto hacia las figuras que nos gobiernan ha decaído porque las mismas estructuras de poder, llámese gobierno del Estado, lo han demeritado. Con ello, obviamente, no escudo ni protejo a nadie respecto a temas de corrupción; pero insisto, ¿si se tenían los elementos, por qué esperar al 2020 para sacarlos a la luz? Eso también es una traición para nosotros como ciudadanos, al trastocar los fines del derecho penal.

La sorpresa la dio MORENA con esa foto en la aparecen los aspirantes a la gubernatura con el dirigente nacional Mario Delgado. Demostraron institucionalidad y apego a las reglas internas; ya veremos si las respetan, eso es otra cosa. La encuesta definirá al candidato. Si MORENA llega unido al 2021, ganará la gubernatura. Esta semana la fiscalía de Chihuahua pidió a la Cámara de Diputados quitarle el fuero a uno de los precandidatos mejor posicionado en las encuestas y en la opinión pública nacional. El motivo: “procesarlo” penalmente.

Las cosas están mal en el Estado, eso no es novedad ni sorpresa. Más inseguridad, más desempleo, más sectores inconformes con la administración de este gobierno; pero sobre todo, más desesperación del gobernador por no ser perseguido.

La persecución política en nuestro Estado la comenzamos a ver desde 2016, con o sin fundamento jurídico. La percepción de que los jueces locales tienen encomienda de procesar a quién se les diga es grandísima.

Atacar a los punteros en las encuestas no es sólo un acto desesperado por imponer candidato y gobernador, también es un acto de cobardía tardío, o preguntémonos: ¿por qué no se giró una orden de aprehensión contra los involucrados desde 2016? ¿por qué no se sacrificó solicitar el fuero al Senador en 2018? Es tanta la desesperación de poner candidato, que ni los del PAN se la compran al gobernador.

A la opinión pública ya no se le puede mentir. A las y los chihuahuenses no se nos puede impresionar con estos temas, porque hay otros que cotidianamente impresionan y nos duelen más: mal manejo local de la pandemia, más inseguridad, mayor desempleo, sector salud local desatendido, así como el magisterio.

La persecución política se percibe como una camisa de fuerza ante la jornada electoral del 6 de junio del 2021; en nosotros los ciudadanos debe descansar que el proceso electoral no pierda credibilidad. Nuestras instituciones y, sobre todo nuestra sociedad lo vale.