Ni nos ven, ni nos oyen ni nos leen

La semana antepasada publiqué una carta-artículo dirigida al alcalde de Chihuahua Marco Bonilla Mendoza para solicitarle que fuese la Policía Municipal quien nos protegiera de los posibles atropellos por parte de las fuerzas castrenses y de las estatales. Lo justificaba porque es muy difícil encarar a personas armadas y de mal carácter.

Escribí mi correo electrónico para que esa merced respondiera mi petición. No sucedió así.

Pero no es la primera vez. Cuando Francisco Barrio fue candidato por segunda ocasión, yo, deseoso del cambio, acepté la invitación para fungir como su representante de casilla. Lo saludé en ciertas ocasiones y se puso a mis órdenes. Ya en Palacio, dispuso que las altas compensaciones que se otorgaban los gobiernos priistas permanecieran. Escribí un artículo diciéndole que por eso habíamos votado por él, para que las cosas no siguieran como antes. Le solicité una respuesta que jamás envió. Luego, Patricio Martínez quiso maquillar la ciudad retirando a quienes piden Kórima o limosna en los cruceros, esquinas, parques o iglesias. Comenté en un escrito que el problema era más complejo, desde aquellos que cometen fraudes hasta quienes tienen auténtica necesidad. Les insté una dilucidación que nunca vi. Con quien no tuve oportunidad fue con Reyes Baeza porque yo ocupaba un puesto y me pareció incorrecto que se mezclara con editoriales. A César Duarte también le requerí recapacitara –entre otras cosas- sobre la desmedida e injustificada decisión de trasladar el Mausoleo de Francisco Villa a la Plaza del Ángel y le pedí respetuosamente diera marcha atrás con lo que consideré un acto de necedad. El mutismo fue la contestación.

A Javier Corral le inquirí en dos ocasiones sobre decisiones gubernamentales que afectaban al Estado. Nada. Al Delegado Estatal de Programas para el Desarrollo en el Estado de Chihuahua, Juan Carlos Loera, le garrapateé dos cartas en estas mismas páginas pidiéndole usara su cercaníacon el Presidente para evitar enfrentamientos entre productores y CONAGUA y otra para pedirle intercediera por los campesinos detenidos. Soy demasiado poco ciudadano para que se dignara a comentar mi humilde petición. Por supuesto no ayudó a nadie y su silencio fue sepulcral.

¿Me sorprende lo del señor alcalde? No. He tenido la oportunidad de conocer a varios actores políticos importantes: diputados, magistrados, secretarios de estado, gobernadores, alcaldes, senadores. (Al primer presidente que saludé de mano fue a José López Portillo en un desayuno que nos invitó a los Mejores Estudiantes de México en Los Pinos). Pero los conozco por mi trabajo o porque son amigos de amigos y coincidimos en un restaurante y me los presentan. Cuando o todavía son candidatos o cuando están iniciando su responsabilidad, ¡Uf! son muy amables “Si en algo le puedo servir, maestro, no tiene más que solicitarlo. Las puertas de Palacio estarán siempre abiertas para usted”. Pero pasan unas cuantas semanas y ya ni el saludo te dispensan.

Ni modo que el funcionario municipal no se haya enterado de mi solicitud. Para eso tiene decenas de consejeros. Nada le costaba instruir a burócratas para que me dijeran “No se puede. No hay. No interesa”. Claro, con toda diplomacia “Después de leer sus interesantes líneas, un servidor y mi grupo de asesores lo analizamos concienzudamente y llegamos a la conclusión de que es improcedente. Haga el favor de no estar chingando. Atte. Sufragio Efectivo; no reelección. Fulano de tal.” Y me hubiera quedado conforme.

Seguramente este episodio existirá en el olvido. Y cuando usted quiera reelegirse o aspire a la gubernatura, nos volveremos a encontrar, se volverá a poner a mis órdenes y posteriormente se olvidará de su seguro servidor. Gracias por nada.

Mi álter ego reconoce que en el artículo anterior escribí “hallan” en vez de “hayan”. Lo hice a propósito para saber si estaban leyendo con cuidado. No es verdad. Me equivoqué garrafalmente. De manera imperdonable. Una disculpa de parte de a quien su mamá lo postula cada año para el Pulitzer. Les agradezco su indulgencia.