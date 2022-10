Ni un paso atrás

“Me preocuparía que se perdiera la autonomía, no formalmente, pero sí de hecho. Por ejemplo, que se pretenda devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo, me parece que sería un retroceso serio”. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano

A defender al INE, Morena, partido en el poder y sus aliados, pretenden a toda costa apagar el fuego de la democracia, los promotores del pasado hoy se convierten en los verdugos de ella, bajo la consigna de que quienes no apoyen la reforma presidencial serán traidores de la Nación, ningún país que se autodefina como democrático se entromete en los órganos electorales, al contrario les da vida con recursos públicos, por años criticaron a la dupla PRI - PAN de autócratas, sus denuncias eran certeras sobre el tema, buscaban parcialidad en la justa electoral, hoy Palacio lo quiere TODO.

Democracia es escuchar todas las voces, aún aquellas que son incómodas, un gobierno cerrado, absolutista, sólo lleva a la anarquía, al odio, al enfrentamiento, dando como resultado desigualdad extrema, así que bajar el número de diputad@s y senador@s y reducir el financiamiento público para los partidos, es aniquilar la pluralidad.

Ante esta postura, legisladores de oposición, empresari@s, analistas, académicos, periodistas y organismos civiles anunciaron un frente de defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), de cara a la discusión de la reforma electoral propuesta por el presidente de la República, plantearon establecer unidades estatales en defensa del órgano electoral, así como viralizar las redes sociales para defender al organismo máximo y llevar el clamor a las calles.

Beatriz Paredes, senadora priísta señaló: “Aquí habemos legisladores de distintas formaciones pero que en mi caso hablo por mí misma exclusivamente, no vengo con la representación más que de mi huipil y mía. Pero quiero destacar que este es el inicio de una enorme batalla para evitar una elección de Estado”.

Denise Dresser, politóloga y escritora envió una carta firmada por 75 académicos de diversas universidades del país al Congreso de la Unión y medios de comunicación, donde manifiestan su preocupación por la posible desaparición del INE. Simple y llanamente calificaron la reforma como “regresiva y antidemocrática”.

Cuauhtémoc Cárdenas, ex candidato a la Presidencia y fundador del PRD, durante el foro internacional El Futuro es Socialdemócrata organizado por Movimiento Ciudadano (MC), declaró: “Me preocupa también lo que se ha venido anunciando, una reforma electoral, que pudiera poner en riesgo la autonomía de la autoridad electoral, me parece que este es uno de los grandes logros de la democracia. Me preocuparía que se perdiera la autonomía, no formalmente, pero sí de hecho. Por ejemplo, que se pretenda devolver el manejo del padrón electoral al Ejecutivo, me parece que sería un retroceso serio”.

Organizaciones sociales lanzaron una campaña en redes sociales para defender al INE, se prevé una movilización del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez la segunda semana de noviembre en defensa del órgano electoral. Hasta la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, integrada por expertos independientes en materia electoral de 61 países, se hizo presente, “trastocar de raíz un sistema electoral que ha demostrado su buen funcionamiento. El espíritu y contenido pone en riesgo años de evolución democrática”.

Desfalco y desigualdad social, caminos empedrados de la antidemocracia, ¿Acaso como mexican@s deseamos un poder totalitario? Como dijo el escritor y diplomático mexicano, Sergio Pitol: “La mente totalitaria no acepta lo diverso, es por esencia monológica, admite sólo una voz, la que emite el amo y servilmente repiten sus vasallos”. Sumemos Voces por la democracia. #Yodefiendoal_INE

Sumemos Voces.