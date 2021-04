Ningún agresor al poder

“La voz del presidente es muy poderosa para bien o para mal, por eso debe medir muy bien sus palabras”.

Miguel López Azuara (periodista)

Félix Salgado Macedonio, se empeña de forma ruin a la candidatura al gobierno de Guerrero por Morena, bajo la ruta del manto protector de Mario Delgado, dirigente nacional, que pese al oscuro bagaje en el servicio público, de relaciones un tanto temerarias y 5 carpetas de investigación abiertas por delitos de violación, la 4T lo respalda contra viento y marea, avivando el discurso de odio entre clases, entre sectores y contra las instituciones que históricamente han dado viabilidad al país. Guerrero es una de las entidades más pobres y violentas, donde conjugan sin pudor, el abuso de poder, la anarquía, el narco y la corrupción.

Salgado en las elecciones estatales de 1993 y 1996 buscó la gubernatura de Guerrero bajo las siglas del PRD, sin éxito; fue presidente municipal de Acapulco entre 2005 y 2008. En 2014, renunció al PRD, en 2017, ganó la encuesta de Morena en Guerrero para lanzarse como senador en las elecciones federales de 2018, así llegó a ese partido.

Tiene denuncias ante la Fiscalía de Guerrero y, de manera conjunta, con la Fiscalía General de la República. Recordemos que Morena tras nominar a Salgado como candidato, recibió una escalada de críticas por parte de colectivos feministas, que abanderaban la voz de las víctimas, además de la denuncia de académicos, analistas, periodistas y ex colaboradores. En ese tiempo, el Partido bajo su nominación.

Actrices, académicas y activistas han viralizado una campaña en las redes sociales: “Ningún agresor en el poder”, incluso desde el 7 de marzo, día previo al Día Internacional de la Mujer, proyectaron en Palacio Nacional y en el muro que se convirtió en memorial, una serie de consignas contra Salgado y contra quienes atentan contra el género y defienden sin temor a agresores y feminicidas desde la esfera del poder.

A esta crítica, se sumaron ex funcionarios de su propio mandato, quienes han señalado que no sólo es un peligro para las mujeres, sino para toda la población de Guerrero, cuando fungió como alcalde de Acapulco convirtió a la ciudad turística en un infierno al permitir que carteles del narcotráfico se apoderaran de la región, peleando la plaza contra otros grupos, Guerrero se entintó de sangre, dejando una estela de desempleo, pobreza, analfabetización y desgobierno, que siguen cobrando facturas en la actualidad.

Hace semanas, el INE le retiró la candidatura, el hoy quejoso interpuso un recurso, donde el TEPJF quien seguramente bajo la presión presidencial, determinó aventar de nueva cuenta la pelotita al Instituto Electoral para que deliberara sobre el tema. Cabe destacar, que el INE a pesar de los constantes ataques y descalificaciones por parte del ejecutivo federal, ha cumplido con su función de árbitro electoral, bajo el esquema de la legalidad.

En sesión del Consejo General del INE, seis consejeros electorales se pronunciaron por mantener la sanción y retirar el registro como candidato de Morena a Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Dio un plazo de 48 horas al partido de la 4T para sustituir la candidatura para el proceso electoral. El representante de este partido ante el INE, Sergio García Luna advirtió que impugnarán la resolución nuevamente ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Los votos de Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Carla Humprey, Dania Ravel, Claudia Zavala y Jaime Rivera se impusieron a los de Adriana Favela, Martín Faz, Roberto Ruiz Saldaña, Norma Irene de la Cruz y Uuc-kib Espadas Ancona.

Ante la resolución, Salgado convocó a una caravana de protesta hacia las instalaciones del INE en CdMex, amenazó: “Si dicen que no vamos nada más por sus puros, si no vamos no hay elección en Guerrero. ¡Y tope en lo que tope! Es acuerdo del pueblo de Guerrero. No habrá elecciones en Guerrero. Parejo es parejo”. Aseguró que el INE, le retiró su candidatura por no presentar sus gastos de precampaña, está ejerciendo “violencia política” en su contra, presentará una nueva impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En la ciudad de Iguala, recalcó: “Se está ejerciendo violencia política en mi contra, está abusado el INE, se pasó el INE”. Señaló que este órgano electoral sólo trata de perjudicarlo a él, y no al resto de los candidatos, dijo: “¿Y por qué nada más yo de Morena? ¿Si todos los demás de Morena fuimos precandidatos, por qué nada más Félix, el de Guerrero?”.

Acusó a las autoridades electorales de postergar la resolución de su caso, luego de que el TEPJF ordenó al INE volver a revisar el expediente.

Ante esto, López Obrador, quien se ha empeñado en desacreditar el trabajo del INE, por no acatar el señalamiento de no entrometerse en el desarrollo de las campañas, abusando de su investidura, ha dejado entrever su afán por desaparecer la institución que rige la democracia. Dijo: “Está mal lo que dijo Félix (Salgado), pero querer impedir por consigna el que participe un candidato ¿No es un agravio? ¿Un atentado a la democracia?”.

Ante la polémica que surge por las expresiones ligeras e irresponsables del presidente, hace meses, el reconocido periodista Miguel López Azuara publicó: "La voz del presidente es muy poderosa, para bien y para mal. Por eso ha de medir muy bien sus palabras. Tener el mando no significa tener la razón".

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara Alta opinó que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio “reacciona como un hombre lastimado”, luego de que éste lanzó amenazas contra los consejeros del INE.

Caso contrario, la titular de la Segob, Olga Sánchez Cordero, en su cuenta de Twitter hace un llamado enérgico a Morena para respetar al INE, "Como secretaria de Gobernación hago un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos".

Como es costumbre, en este país desde hace 3 años, decisiones contrarias a los intereses del poder, sin importar que violenten la ley, se someten de forma unilateral a consulta pública, ocupando a la mayoría legislativa en el congreso federal. En el tema de Salgado, el presidente Andrés Manuel propuso que el Tribunal Electoral realice encuestas telefónicas en Guerrero y Michoacán para definir las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, sostuvo en una mañanera “Hay que esperar a que lo resuelva el Tribunal. Sería muy sencillo, ahora que hay sistemas de call center, que hoy y mañana, como una empresa especializada, cierren encuesta en Guerrero y le preguntaran a todos: ¿quieres que participe este candidato o no? ¿Se le acepta el registro o no? Y hacer lo mismo en Michoacán”.

México vive tiempos difíciles, de pandemia que no cesa, dirigida de forma desordenada e irresponsable por parte del gobierno federal, el número de casos y fallecidos pareciera no tener fin; con campañas electorales inéditas, debido a la semaforización por Covid, crispada por la amenaza latente y asesinatos de candidat@s; sin un árbitro electoral autónomo, que lucha por la no sujeción presidencial, Salgado Macedonio es ejemplo claro, de la necedad e intolerancia de un régimen al puro estilo de Luis XIV de Francia, el Rey Sol, que clamaba “El Estado soy yo”. Concienticemos el voto, Sumemos Voces.