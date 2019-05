Niños invisibles

No, no se trata de entidades orgánicas incorpóreas o fantasmas, ni de ninguna ficción sino de una lacerante realidad. Para los adultos citadinos y con estudios básicos su existencia pasa inadvertida. Pero también para otros grupos etarios, como los niños que estudian primaria. Para mi nieto Diego, le resulta difícil imaginar cómo otras personas como él, han visto cercenado su derecho a la identidad. Elementos fundamentales de este derecho son el reconocimiento por los padres y al nombre propio. Sin embargo, no bastan los hechos, en una sociedad como la nuestra estos elementos tienen que ser conocidos y reconocidos por el Estado, mediante instrumentos jurídicos. Proceso que se ejecuta a través del registro civil del nacimiento y la expedición del acta correspondiente.

Desde una perspectiva demográfica casi todas las personas “aparecen” en los censos y las encuestas intercensales, “existimos” como un dato estadístico. Si no contamos con el documento que nos da existencia formal, el acta de nacimiento, no existimos para el estado y para otras actividades formales económicas y sociales o dependencias y entidades gubernamentales.

Incluso en una dimensión estadística las características de la infancia, sexo, ubicación geo-administrativa, etnia, idioma, son para el sistema estadístico mexicano datos poco solventes.

De modo que a los registros civiles se escapan una cantidad muy importante de personas menores de edad. Si el fenómeno presentara por ejemplo, un acceso homogéneo al desarrollo humano, la inexistencia formal podría ser irrelevante. Pero no es así, gran parte de la población de 0 a 6 años de edad está integrada a familias más vulnerables y son el grupo etario menos registrado.

El registro de nacimiento representa más que un derecho. Evidencia cómo la sociedad reconoce y admite la identidad y existencia de un niño y la magnitud del empeño –la voluntad política y la aplicación de recursos- del Estado para solventar el no registro de infantes. El registro de nacimiento es también de capital trascendencia para asegurar que los niños no devengan en invisibles para la sociedad y peor aún, para el Estado, y en consecuencia este segmento de la población vean canceladas o mermadas sus posibilidades para acceder a sus derechos y se vean al margen de los procesos de desarrollo integral, Los niños que no se registran al nacer o que no disponen de la constancia documental que acreditan su existencia como personas y por ende quedar excluidos del acceso a ejercer sus derechos a la educación, alimentación, salud y seguridad social, entre otros.

Esta disponibilidad documental se manifiesta palpablemente si la contextualizamos en los casos fortuitos que dejan al garete (fuera de su ámbito familiar) a los niños por sucesos naturales adversos o conflictos sociales y migración forzada, secuestro y explotación, reincorporarlos al seno familiar se dificulta enormemente, al carecer de documentación oficial.

En materia de derechos humanos, las obligaciones del Estado son su contrapartida. Por ello el énfasis en las políticas públicas orientadas a subsanar el deficiente registro civil. En México hay algunas entidades federativas que cobran “el servicio de registro y expedición de actas de nacimiento”. Y para cierto segmento social le resulta demasiado oneroso. Obviamente esto significa una violación del derecho a la identidad del niño; Esta incapacidad monetaria es expresión de vulnerabilidad económica. Pero el no registro puede estar asociado a diversas formas de discriminación (étnicas, lingüísticas, pobreza o desconocimiento de los padres sobre la importancia del registro o las disposiciones legales al caso, además de geofísicas). Los Códigos Civiles establecen la obligación de registro en el lado familiar y de quienes auxiliaron el parto.

En este sentido, las condiciones de los niños y de sus familias, expresan las disparidades sociales y las diferencias de trato que el Estado les ha deparado a estos segmentos demográficos.

La Convención sobre los Derechos del Niño establece en su Artículo 7(1) que “El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento” y en el 7(2) “Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos” (nombre, nacionalidad y conocer, si es posible, a sus padres y ser cuidado por ellos). En los Códigos Civiles el registro de nacimiento es un servicio público y facultad de los gobiernos.

De modo que normalmente se entiende que la responsabilidad fundamental es de los progenitores o sus familiares.

La consecuencia, es que en el país (según la Encuesta Intercensal de 2015 del INEGI) no disponían de acta de nacimiento 2.1 por ciento de los habitantes- En el estado de Chihuahua, el indicador es de 4.9 por ciento, de los cuales la mayoría son infantes. Tal vez ha llegado el momento de innovar en las disposiciones legales y mecanismos tecnológicos que faciliten las “campañas de registro”.