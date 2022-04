Niños silvestres

Si usted me pregunta por qué le di mi voto a la candidata Maru Campos, hoy gobernadora, es porque fue la única candidata con una propuesta afirmativa. Maru Campos me deslumbró cuando dijo que crearía la Secretaría de la Familia, pero todavía no la veo en funciones.

Una secretaría de la familia es urgente, porque hay una cínica y descarada explotación de las personas de la tercera edad, que todavía educan niños, los llevan a la escuela y pagan sus gastos, de verdad que me gustaría mucho ver abuelitas feministas que cuando llegué su hija a dejarle a los niños y pedir dinero, le diera portazo en la nariz y le dijera que su tiempo y dinero son para ir a las playas nudistas.

Se ha puesto de moda en la redes sociales dejar de hablar de madres solteras para hablar de madres autónomas, como si ser soltera fuera malo, y quiero aclarar que no hablo de las madres que se dejan la vida en la planta maquiladora o de la médicas que hacen turnos nocturnos y ayudan a sus hijos a hacer la tarea, habló de un privilegiado grupo de liberadas a las que su padre les compró casa, les cambia de carro cada que es necesario, les da su mesada, les paga las vacaciones y les cuida a los hijos, porque la princesa quiere ser ella misma como madre autónoma y por eso dos o tres veces al año imparte un diplomado o diseña un folleto para el gobierno del estado porque su papá la recomendó mucho con el jefe.

Ellas que hagan lo que quieran y hasta donde puedan, ese no es el problema. Urge una secretaría de la familia que dé derecho a guardería a la abuelas cuidadoras, que revise la salud de los abuelitos, que apoye con trabajo social y psicólogas la formación de estos niños que crecen en un modelo de familia abuelo-parental, debe haber vales de despensa para apoyar a los gastos en la nutrición, vestido y gastos educativos para aligerar la carga a estos comprometidos abuelos, que no todos son ricos, o fifí, como se usa decir ahora.

Hace seis años, más o menos, mi pequeño hijo jugaba en el parque con una linda niña morenita de cinco años, mi hijo aún era un bebé, lo empujaba en los columpios, lo tomaba de la ,mano y le cantaba canciones que aprendía en su kínder, luego su mami, mami soltera que vivía aún en la casa paterna, encontró un nuevo novio y tuvo otro bebé, el bebé y el nuevo novio fueron a vivir y a comer del plato de la casa paterna, la niña seguía en kínder y era feliz de empujar la carriola de su pequeño hermanito, para celos de mi hijo. Un día la madre y el novio desaparecieron, nadie los volvió a ver por la colonia, quizá migraron a Estados Unidos a trabajar, quizá simplemente se consideraron muy jóvenes para tener familia, quizá sólo son dos desaparecidos más en el país de los desaparecidos; pero vi como poco a poco esos niños de deterioraban.

Primero mi hijo tuvo una gran pelea con el vecinito, celos, cosas de niños, dejaron de hablarse, no le di importancia. Durante la pandemia el parque se pobló de niños sin escuela y sin supervisión paterna, mi hijo sintió el parque como un lugar peligroso y se dedicó a coleccionar videojuegos retro, ir al karate y sus clases en línea. Eso fue hace taaaaaaaaaaanto tiempo que ya todos habíamos olvidado la vida antes del confinamiento. La bella niña morenita es ya una púber de 11 años con short cachetero, top pequeñito y es parte de una pandillita de niños que tiran basura, golpean perros y tocan las puertas y salen corriendo, eso no sería tan grave, si no lo hicieran a las10 de la noche, en un fraccionamiento donde ya ha habido secuestros, allanamiento de morada y robos. Qué diablos hacen unos niños solos por calles oscuras a las 10 de la noche, es muy probable que sus cansados abuelos ya no tengan fuerza para llevarlos por el buen camino, como dice el filósofo Fernando Savater, los adultos debemos ser un poco cargantes y no renunciar a la veteranía y al liderazgo. Todas quieren ellas mismas y empoderadas y ellos no quieren ataduras, pero eso sí, nadie se acuerda de los condones.

Hace algunas noches un grupo de niños liderados por la morenita, unos más pequeños y otros de secundaria, sacudieron la reja de mi casa como grupo delictivo organizado –esto es el colmo pensé. Siete niños que venían buscando a mi hijo para darle una lección, no los había visto en mi vida. Mis hijos tienen derecho a vivir en paz, otros niños no pueden ni deben representar un peligro, pero a veces pasa. Tuve que poner cara de Mad Max, tomar el gas lacrimógeno y mi esposo filmando, y preguntar a los niños quién había sido el que se colgó de mi reja, el qué gritó a mi hijo, dónde estaban sus padres y porqué demonios andaban solos a esa hora de la noche en unas calles donde el alumbrado público falla un día sí y otro también. Tienen barrio, me dieron seis versiones diferentes y no me permitieron hablar con sus padres bajo el argumento de que no estaban en casa, cosa que igualmente podría ser cierta, agrego, todos sin cubrebocas.

Sí antes se decía que los niños debían aprender a convivir con otros niños, ahora deben aprender a estar solos y distinguir el contenido oculto en las palabras, el que no sepa estar sólo tendrá soportar muchas malas compañías. Si no ha leído o al menos visto la película “Los niños del maíz” o “El Señor de las moscas”, recuerde al menos el terrible caso de Lomas de San Guillermo II, cuando cuatro niños de entre 11 y 14 año torturaron y mataron al pequeño Christopher. En el estado de Chihuahua,mil 237 niños y adolescentes de 0 a 17 años han sido asesinados en los últimos 12 años. El 54 por ciento de esos crímenes permanece actualmente bajo investigación de la Fiscalía General del Estado (FGE) y los responsables no han recibido castigo.

8 de cada 10 jóvenes entre las 14 y 24 años están presos por homicidio según datos del Centro de Formación Juvenil, la mayoría son reclutados por grupos delincuenciales cuando los menores apenas están en secundaria, hay una ausencia de modelos paternos con los que el joven se identifique o de los que sienta orgullo, son abandonados desde niños en manos de otros parientes y viven en medio de una sociedad que les envía mensajes donde el éxito está asociado al acaparamiento de bienes materiales, mismos que son más valiosos que la persona.

Urge una Secretaría de Familia, sí, de esas a la antigüita, porque amor sin obras no es amor, y si me permiten sugerir, el maestro José Luis García, con su larga experiencia con jóvenes y su gran formación académica, sería el candidato ideal para dirigir esa Secretaría.