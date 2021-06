Niños youtuber, otra forma de explotación

Mis hijos parecen haber enfrentado el confinamiento con mayor éxito que yo, se levantan rigurosamente temprano, revisan el classroom, inventan juegos, levantan fortalezas de cartón y conversan con sus amigos de cualquier lugar del planeta.

Todo va bien hasta que ponen el horrendo Family Tube o el espantante Diki Duki Dariel. En nuestro México maravilloso y siempre cambiante, las familias han tomado nuevas formas y no se puede ya hablar de una familia natural, porque lo más natural es lo diverso y los niños lo asumen con calma, incluso como parte del paisaje, cuando vamos por la calle y mi hijo mira una chica trans con zapatos estileros lo único que me dice - ¿Verdad que no se deben usar esos zapatos? Pues que ideas con semejantes chanclas, se va romper un tobillo.

Hay muchas formas de familia pero la más agobiante es la familia que no existe, la familia tuber. En las familias tuber observamos adultos que en apariencia han claudicado de su rol de líderes de la familia, estos adultos proyectan la imagen de tener mucho dinero, seguramente heredado, porque tienen mucho tiempo libre para jugar, las familias tuber son el asqueroso regreso de Peter Pan, el hombre o la mujer que son siempre niños, viven entre niños, se portan como niños y responden a estímulos inmediatos.

Las familias tuber viajan por todo el mundo y hay que explicar a los niños que, aunque Tokio es real, no es real que esta semana podamos ir a Tokio y la siguiente a Disney París, porque se requiere dinero, un dinero que las familias reales no tenemos, se requiere tiempo. Un adulto que se siente orgulloso de su trabajo, no lo dejaría para ir a recorrer el mundo en compañía de niños, sin intimidad alguna, grabando hasta el último rincón de su habitación de hotel. Desde luego los adultos gustamos de hablar con otros adultos. Una de las cosas más difíciles que he vivido en esta pandemia ha sido el tener que hablar la mayor parte del día solo con niños, y ni siquiera son los temas -porque tus hijos aprenderán de lo que platiques con ellos- son los puntos de vista, las perspectivas que surgen con los años, y como no, los miedos del mundo adulto.

No, yo no puedo con un reto de 24 horas, al margen de que hay que barrer, trapear, revisar las tareas, ver que despistado te mando el archivo equivocado del home office, no creo que pueda pasar 24 horas seguidas en una casita de cartón con dos niños. El valor radica en que ellos crearon una casita de cartón y durante unas horas; como el artista, hacen el acuerdo de creer real un mundo imaginario, hasta que el adulto con su liderazgo moral les recuerda que es hora de bañarse y luego deben alimentar al perro.

Las familias tuber nos presentan adultos aniñados donde el liderazgo corre por parte del niño que presenta retos inaceptables para alguien en su sano juicio, el reto se cumple a cambio de un número, pongamos 30,000 likes, que representaran auditorio y por lo tanto patrocinadores, y aquí es donde se pierde lo pueril, los padres recibirán un ingreso a través de la empresa You Tube, por la cantidad de reproducciones del video.

Así estos adultos sin más que hacer que retos de 24 horas acampando en el patio, parecen obtener ingresos muy rentables de esta actividad de sus hijos, explotación, para estos niños la realidad se desgaja y en plena pandemia ni siquiera tienen el acercamiento a la escuela, otros niños y los siempre dictatoriales maestros, que podrían jalarles el hilito y colocarlos en la realidad de nuevo.

Las familias tuber exponen a los niños de manera excesiva, miles de personas saben quiénes son, dónde están y cómo se llaman, además esta sobreexposición del niño, lo somete a la dictadura de la aprobación de los otros, que se manifiesta en forma de likes y suscripciones a su canal. Para mantener a sus padres el niño debe estar generando constantemente nuevos contenidos.

En las familias tuber el niño toma el liderazgo y su contacto con la realidad es distorsionado, a través de los comentarios; el niño se va acostumbrando a complacer para obtener aprobación con el consecuente daño al desarrollo de su personalidad, generando intolerancia a la crítica y ansiedad ante la opinión ajena, en un momento en que para el niño es indispensable el aprendizaje de habilidades sociales y el desarrollo de actitudes benéficas para su desarrollo académico, como la constancia, la colaboración y el respeto.

El trabajo infantil está legislado y prohibido en aquellos casos en los que pueda representar un peligro para el pleno desarrollo del menor, sin embargo, hay 3.3 millones de niños trabajando en México, en trabajos muy reales como la agricultura y la construcción. A esta explotación se suma ahora la de los niños youtuber.

Las familias tuber emplean a sus hijos en una actividad laboral aparentemente inocua pero que terminará cobrando un alto precio en el desarrollo de su personalidad. Por lo pronto yo no hago retos de 24 horas y les pongo una que otra plana de escritura, de esas que la nueva pedagogía considera aburridas, ¡pero como son útiles para aprender ortografía!