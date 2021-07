No a la Consulta

No he faltado a las urnas a ejercer ese derecho. Al contrario, estoy en contra de abstencionismo. Mi sufragio ha sido por los candidatos y nunca he sido voto cautivo de algún partido político. No participé en la consulta del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México porque inferí que la decisión ya estaba tomada.

Para el 1 de agosto el Instituto Nacional Electoral llevará a cabo la Jornada de Consulta Popular. La pregunta es: “Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Tampoco ahora acudiré a emitir mi opinión porque la interrogación es en sí vaga, absurda y es una pregunta compleja al contener varias interrogantes. A) qué significa acciones pertinentes. Sepan los dioses. B) ni modo que vote que dichas acciones se tomen sin apego al marco constitucional y legal. C) otra es “para el esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”. Todos sabemos que está encaminada a enjuiciar a los expresidente vivos, aunque excluyen a Luis Echeverría como si el 2 de octubre (1968 no se olvida) y el Jueves de Corpus (1971) no tuviesen relevancia. El término “actores políticos” debería ser válidos para todos, por ejemplo si existen consecuencias de violación a la ley cuando se tomó la Avenida Reforma (2006) o cuando “ya sabes quién” se autoproclamó Presidente Legítimo (2006). Y sus diarios insultos por soberbia a quien no piensa como él que los manifiesta con ira porque sus conferencias matutinas son un monólogo. Entonces de igual manera también debería estar en la lista de los posibles enjuiciados. D) Ahora bien, si fuese partidista del tricolor votaría porque llevaran a la silla de los acusados a Vicente Fox y a Felipe Calderón. Pero si fuese panista que solo cayera la ciega guillotina de la justicia sobre Luis Echeverría, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo y Enrique Peña. Si simpatizara con Morena que se los lleven al Penal del Altiplano a todos. E) no votaría en contra de se garantice la justicia, pero para eso no hay que preguntarle a nadie, ya que existen las instituciones que un día “ya sabes quién” mandó al diablo (2006).

Ahora bien, si cualquier actor ciudadano robó, cometió peculado, tráfico de influencias, recibió dinero a través de sus familiares merece se le lleve ante la justicia. Pero para eso se necesitan pruebas. Solo falta que ya en el estrado se realice otra consulta para determinar si son culpables o inocentes. Por eso he dicho que si Kafka viviera en estos tiempos y viviera en México hubiese hecho trizas su famosa Metamorfosis. La realidad política de la nación la supera ampliamente.

Pero si los ahora expresidentes cometieron errores los deberíamos explicar porque errare humanum est. Sin excepción se hacen –con las mejores intenciones si se desea- así fuese un iluminado. ¿De dónde proviene ese deseo no de justicia sino de venganza? Lo sabemos. Otro asunto importante es el costo económico que está calculado en casi 600 millones de pesos. Tendremos una consulta de país rico en uno que tiene muchas necesidades. Esta cantidad está calculada basados en que se hará parcialmente. Es decir solo es un muestreo con pocas casillas donde se obtenga un resultado favorable. Y claro, sin representantes de los posibles involucrados.

Finalmente sé que si acudiera a responder con un sí o un no a la consulta, ese voto no valdría, porque si gana el NO desconocerá los resultados. Si gana el SÍ es importante destacar que los acusados tienen derecho a defenderse. No sería un proceso sencillo. Y cuyos resultados seguirán dividiendo a la sociedad mexicana.

Mi álter ego es drástico, las recientes lluvias han traído perjuicios (y los que vendrán), sí, pero son preferibles a morirnos por falta de agua. Ojalá que no envíen a la Guardia Nacional, la Marina y al Ejército a resguardar nuestras presas para enviar sus contenidos según esto a Estados Unidos.