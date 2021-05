No a la criminalización de la abogacía

"La esencia, la dificultad, la nobleza de la abogacía es esta: situarse en el último peldaño de la escala, junto al imputado. La gente no comprende aquello que, por lo demás, tampoco los juristas comprenden; y ríe, y se burla, y escarnece. No es un oficio que goce de los favores del público, el del Cirineo".

Francesco Carnelutti, Las miserias del proceso penal.

Sólo en un régimen autoritario como el que padecemos actualmente en el estado de Chihuahua, surgen expresiones represoras del derecho de los abogados a ejercer la profesión, como las recientes críticas amenazantes del Fiscal General en contra de postulantes que ejercen la abogacía en el sur del estado, particularmente en la ciudad de Parral.

Qué lamentable que la propia autoridad encargada de procurar la recta aplicación del derecho se vea involucrada en un discurso intimidatorio que violenta los derechos fundamentales de igualdad, presunción de inocencia y libertad de trabajo.

Los abogados ejercemos la defensa con las armas que nos proporcionan los legisladores, no más, nuestra misión ante la autoridad es procurar que se respete el debido proceso. Que echemos mano de los recursos (lato sensu) que están a nuestra disposición, es parte de la estrategia defensiva. Que esto le cause resquemor al Fiscal General es un problema de él, de su formación inquisitiva y de su obtusa parcialidad, pero también refleja su incapacidad para enfrentar el gran problema de impunidad que padece nuestro Estado, que en esto nada tiene que ver el ejercicio holístico que los litigantes llevan a cabo en su labor defensiva.

Criminalizar la abogacía es propio de regímenes autoritarios donde se pretende que sólo la Fiscalía lleve la batuta, sin embargo debe saber el Fiscal que en el sistema acusatorio, una vez judicializada la carpeta de investigación, sus agentes sólo son sujetos del procedimiento penal sin mayor preeminencia.

Ahora bien, si lo que pretende es controlar el ejercicio de defensa de los postulantes que criminaliza, está muy equivocado pues no son defensores públicos que puede someter a su antojo. Está yendo contra todo un sistema procesal penal que se creó precisamente para contener los abusos del sistema inquisitivo, como la represión de la defensa y la prepotencia del órgano acusador. Sus expresiones nacen tal vez del desconocimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos que el artículo 11 garantiza a las partes, en condiciones de igualdad, el pleno ejercicio de derechos constitucionales, convencionales y legales. Que el 117 le da la facultad al defensor de presentar los argumentos y datos de prueba que desvirtúen la existencia del hecho que la ley señala como delito, o aquellos que permitan hacer valer la procedencia de alguna causal de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyente de responsabilidad a favor del imputado y la prescripción de la acción penal o cualquier otra causal legal que sea en beneficio del imputado, e interponer los recursos e incidentes en términos del propio Código y de la legislación aplicable y, en su caso, promover el juicio de Amparo.

Está claro, pues, que los abogados como cualquier ciudadano, nos situamos en la hipótesis de que, lo que no nos está prohibido nos está permitido. En cambio el Fiscal debe sujetarse al principio de derecho que establece que las autoridades sólo pueden hacer aquello que expresamente les facultan las leyes, no más.

No estaría mal que el Fiscal se preocupara más en robustecer las investigaciones en curso, que buscar en quién descargar los malos resultados de su gestión. Parte de esa preocupación debiera ser dar más capacitación e incentivos (mejores sueldos desde luego) a sus agentes del Ministerio Público, para que estén en igualdad de circunstancias que los defensores particulares que tanto desprecia y critica, los mismos que decidieron abandonar las filas de la Fiscalía, pues tuvieron mejores oportunidades de ingreso y capacitación fuera de ella, y esto no lo puede controlar el Fiscal puesto que no es su función. Sin embargo, si cree que en el libre ejercicio de la abogacía se están cometiendo delitos, que presente con la debida motivación y fundamentación, las denuncias correspondientes, pues así y sólo así revestiría de credibilidad la visceral andanada de críticas que ha lanzado mediáticamente contra algunos defensores penales de Parral. No especificando a quiénes, pero que, dado el contexto de las críticas, entendemos que se trata de quienes en algún tiempo sirvieron como agentes del Ministerio Público en ese distrito. Lo que desde luego NO deslegitima el ejercicio de su profesión, puesto que se amparan en el derecho fundamental del trabajo contenido en el artículo 5o. constitucional.

Como abogado, he sustentado jurídicamente la solidaridad con mis compañeros litigantes de Parral. Sería sano ahora para la comunidad jurídica, que también el Fiscal General sostuviera sus críticas conforme a derecho, sobre todo, que se sujetara al contenido del artículo 5o. de nuestra Carta Suprema para que, si no está de acuerdo con el trabajo de los abogados parralenses, haga lo que en derecho proceda.

Que así sea.