No cualquiera

El pasado miércoles 18 de agosto y en el marco de su décimo tercer aniversario, el Colegio de Periodistas “José Vasconcelos A.C.”, en Asamblea General Ordinaria, renovó su Consejo Directivo para el periodo 2021-2024, quedando al frente de la misma el licenciado en periodismo Adrián García Sánchez.

Este hecho pareciera a primera vista algo irrelevante o intrascendente, porque paciera una toma de protesta más como las hay muchas y en todos lados, pero no solo es.

¿Pero porqué no es irrelevante? Primero, porque no hay colegios de periodismo como tal, es decir, seguramente habrá asociaciones con el nombre de Colegio de Periodistas, pero no todos son propiamente un Colegio como lo establece en este caso la Ley Estatal de Profesiones del Estado de Chihuahua.

Según la ley para poder ser Colegio de Profesionistas se deben cumplir varios requisitos, los cuales van desde tener estatutos, códigos de ética y reglamentos.

Es tan importante la denominación de Colegio que por ejemplo, solo puede ser usado por las asociaciones de profesionistas registradas en la Dirección Estatal de Profesiones en los términos de la ley.

De hecho, la norma establece que: “Aquellas agrupaciones que, independientemente de su naturaleza jurídica, se ostenten como “Colegios” sin serlo, en los términos de la presente ley, serán acreedores a las sanciones previstas en la misma”.

Según el Artículo 70, se entiende “Por colegio de profesionistas a la agrupación integrada por profesionistas titulados y registrados de una misma rama profesional”, como en este caso donde todos los integrantes son licenciados en periodismo.

Los colegios son tan importantes que tienen autonomía en el tratamiento y dictamen de todos los asuntos propios de la especialidad.

Tienen atribuciones como vigilar el ejercicio profesional de sus agremiados con objeto de que éste se preste dentro del más alto plano legal, ético, científico y humanista.

Servir de árbitro en los conflictos entre profesionistas o entre éstos y sus clientes, patrones o socios.

Pueden colaborar con el Estado y municipios como cuerpos de asesoría, consulta y programación de planes de Gobierno; Proponer medidas tendientes al mejoramiento de la administración pública; Realizar los estudios necesarios a efecto de proponer las bases para la fijación de los aranceles profesionales; Formar listas de peritos por área profesional; Colaborar con las instituciones educativas en la elaboración o modificación de los planes de estudios profesionales.

Otras no menos importantes, como Gestionar la obtención de créditos bancarios en beneficio de su agrupación a efecto de ofrecer mejores servicios a la comunidad, así como para la realización de actividades académicas, de investigación o de intercambio cultural.

Generar cursos, diplomados, conferencias, mesas redondas, talleres de investigación, exposiciones, congresos u otros, con validez curricular legal, siempre que el Colegio respectivo notifique a la Dirección Estatal de Profesiones sobre su contenido, plan de estudios, número de horas que comprenda, el nombre y trayectoria del expositor, coordinador, ponente o catedrático, y demás pormenores, tales como el día y lugar a realizarse, así como el proyecto de documento que se extenderá a los participantes.

El Colegio de Periodistas “José Vasconcelos”, bajo la dirección del presidente saliente, el Doctor Martin Zermeño Muñoz, logró convenios con la Universidad Complutense de Madrid para implementar en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, el proyecto “Creación y puesta en marcha de la Unidad Académica de Comunicación contra la Violencia en la Universidad Autónoma de Chihuahua”, presentado por el Dr. Javier Bernabé Fraguas, catedrático de la UCM, esto, en el mes de enero de 2019.

Participó en la convocatoria hecha por la UACH para ocupar el puesto de Defensor de Audiencias de Radio Universidad, siendo seleccionado el Lic. Bernardo Alberto Islas Prieto, para este cargo.

Actualmente trabaja en una propuesta para la Iniciativa de Ley para la asignación de publicidad oficial, convocada por el H. Congreso del Estado.

Tiene reuniones de trabajo con la Comisión Nacional y Estatal de Derechos Humanos para la actualización de la Ley de Protección a Periodistas y Luchadores Sociales.

Participa en la reunión estatal de colegios de profesionistas y promueve el desarrollo profesional de sus agremiados.

Es decir, no es un hecho irrelevante el que en Chihuahua exista un Colegio de Periodistas, además de que no hay otro en el país.

En segundo término, porque celebró 13 años y también, porque los temas que tiene por delante seguramente impactarán en beneficio de todo el gremio periodístico en el estado de Chihuahua, como lo fue la creación de la currícula de la Maestría en Periodismo, que por cierto le tocó trabajar a la mesa directiva con Manuel Aguirre Ochoa como presidente fundador.