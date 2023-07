No hay atajo sin trabajo

Una persona de aquellas que no existen más que en el imaginario: perezosa, haragana, zángana, anodina, de esos que son gobernados por la ley del menor esfuerzo, aquellos -diría el Profe Toño- que con lo poco quieren alcanzar lo mucho; pues bien, una persona así estaba en la playa, de pronto vio flotando en el líquido salado una lámpara, “paqué me levanto pensó, me espero a que llegue”, a los 50 minutos de estar planchándose bajo el sol, llegó la lámpara a sus manitas, y dijo “que flojera más tarde la froto”.

Después de cinco horas frotó la lámpara, ¡zaz! apareció un genio quien ni tardo ni perezoso le dice -pídeme tres deseos-, dos horas más tarde el perezoso pide el primero, un caballo “El Secretariat” de los mejores del mundo; segundo, un bato bien fornido, así como lo artistas de películas de guerra de USA de los años 80 o 90, que parece tienen tumores y, tercero, una ardilla. El genio desconcertado dice y pregunta: -¡ah Chihuahua! y ¿para qué los quieres?- Después de tres horas de pensar la explicación, el perezoso: el fornido para que me suba al caballo, el penco para que me lleve a todas partes y la ardilla para que le haga al caballo tsh tsh tsh tsh.

El descanso físico e intelectual es necesario después de trabajar para ganarse la vida, subsistir, prever las necesidades futuras, junto con las personas que de nosotros dependen, para no vivir en continua inquietud; trabajamos como agricultores, obreros, artesanos, tenderos, servidores públicos, maestros, etc., en el desarrollo del trabajo necesariamente participan las facultades superiores del ser humano entendimiento, voluntad y libertad.

El trabajo puede ser físico o intelectual, remunerado o no, por tal motivo el mérito en uno y otro caso es diverso; implica energía, acción, incluso cuando estamos dormidos trabajamos, nuestro corazón funciona para hacer circular la sangre por la venas y arterias del cuerpo, los pulmones para purificar el oxígeno, los riñones para purificar la sangre, nuestro organismo está trabajando constantemente, dormidos, despiertos o en reposo, para darnos soporte vital; como ves el trabajo es una Ley universal de la que no se escapa ni el ser más flojo, cualquier actividad que realicemos implica trabajo.

Todo trabajo es necesario interrumpirlo con el descanso, y, más que ninguno, el trabajo intelectual, nuestras fuerzas cerebrales y físicas tienen límites que no debemos sobrepasar irresponsablemente, recuerda, dice el refrán: “si tienes siempre el arco tenso lo romperás”. En su momento San Ignacio de Loyola daba a los Jesuitas, en sus Constituciones, una regla muy prudente que les obligaba a interrumpir cada dos horas el tiempo de estudio; es prudente adoptar esta práctica en nuestro trabajo diario, de hecho en la actualidad es una regla pedagógica, no es gratuito ni ocurrencia el hecho que los programas de estudio se desarrollen generalmente en clase de 50 minutos y 10 minutos de descanso, esto permite al alumno y al docente distraerse o descansar física y mentalmente.

Cualquiera que sea el oficio o profesión que emprendas, procura conocer a detalle su objeto, temas y fines, hasta llegar a ser un perito. La persona que más prospera o se distingue en el oficio, negocio o profesión que elige, es aquella que mejor preparación y acopio de conocimientos tiene, por su parte, el flojo o mezquino es crítico cáustico de quienes poseen es grado alto de conocimientos y habilidades, precisamente porque no trabaja, tiene mucho tiempo libre pues.

El caminar es cosa fácil, batallamos para aprender, fue necesario tropezar, caer y algunos golpes en la cabeza; igual hay que hacer con el trabajo, no importa la edad hay que seguir trabajando para prepararse, para lograr o desempeñar cualquier oficio, obra o negocio lícito que emprendas, vinculado al esfuerzo, para perfeccionamiento de nuestra naturaleza y logro de nuestros fines, no hay de otra “No hay atajo sin trabajo, reza el refrán”.