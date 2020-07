‘No hay fijón’... pero se muestra herido

Exasperado, rebasado ya en su capacidad de fin de sexenio. Templanza nula y prudencia ausente. De artificioso lento hablar, articula sus expresiones y adjetivos sin empacho alguno.

Lo hace con conciencia plena, irresponsabilidad política y administrativa evidente. Caprichoso, herido en su veleidad, verdaderamente molesto, necesitaba el berrinche público.

Es el gobernador que acusa al grupo de la alcaldesa María Eugenia Campos de perpetrar reacciones virulentas y mentirosas, de engañar a la militancia, de distorsionar la realidad, de subestimar a la gente y epítetos mil.

Dice que no hay fijón y es la normalidad democrática dentro del PAN, pero le dedica siete minutos en cadena estatal pagada con recursos del erario público, utilizando el guion prefabricado en su favorito e ilegal Canal 28 y las repetidoras en radio y televisión en varios puntos del territorio chihuahuense.

Contrario a lo que afirma, se rasga las vestiduras, echa cenizas sobre su cabeza y como falso Job, se tira al suelo lamentándose del fracaso de un despropósito iluso, falaz, del cual no pudo convencer a los suyos ni a los de enfrente. Su pensamiento snobista se extravía en sueños de grandeza que se ven truncados por la realidad.

El largo discurso anti partidista, político-ecuménico, como pretexto para irse a la yugular de la presidenta municipal de Chihuahua, es adoptado como justificación yihadista.

Intenta enviar amenazas veladas por la comisión de lo que asume como un gravísimo error que no puede ser pasado por alto y que se sintetiza en la oposición hacia la ocurrencia absurda de entregarle las llaves de las candidaturas, no sólo del PAN, sino de todos los partidos, para el 2021.

Nadie, ni un solo gobernante antes que él, había pretendido influir con respaldo legal en la sucesión, no sólo de la gubernatura, sino de todas las posiciones, alcaldías, diputaciones, regidurías, sin importar el signo partidista, intromisión de indudable talante totalitario. Ni Plutarco Elías Calles.

Se olvidó -por sus arrebatos cupulares que irónicamente lo tienen en el puesto que hoy ocupa- que si hay un partido que ha construido una sólida identidad militante es Acción Nacional, cuyos principios ideológicos ha olvidado irremediablemente, patente en la distribución de puestos en su gabinete y en los otros poderes, en el impulso a ideologías contra la familia, en prácticas de populismo, mala administración, tolerancia a la corrupción, y un largo etcétera.

Víctima de su mitomanía, cada vez aumenta su soledad y el abandono de la sincera militancia albiazul que lo vio en 2016 como un resurgimiento del verano caliente, pero que terminó siendo un invierno frío y desolado, que nada tiene que ver con el nuevo amanecer mercadológico y vacío; es atardecer crudo que ya quisiera para la toma final el nihilista filme intitulado el Caballo de Turín.

***

Conforme al guión planeado, Sergio Valles arroja la pregunta como si fuera espontánea, con su titubeante hablar: “Pasando a otro tema, la propuesta de reforma que usted hizo a la normatividad político-electoral no pasó en el Congreso del Estado, qué lectura le da a usted, qué lectura le da a los chihuahuenses, con respecto a una iniciativa del gobernador que no pasa en el Congreso y que se habla que inclusive provocó un cisma dentro de su propio partido”.

-“Bueno, no sé si un cisma, pero ha quedado claramente decantado varias de las diferencias que tenemos con el grupo que fundamentalmente se opuso, el de la alcaldesa de Chihuahua, en un movimiento, en una reacción muy virulenta, y por cierto muy mentirosa, porque dijeron cosas inexactas, indebidas, incluso trataron de engañar a la militancia del partido, diciendo que lo que yo quería era quitarle el derecho a los militantes del PAN de elegir a sus candidatos, cuando lo que nosotros queríamos era ampliar el derecho no solo de los militantes del PAN, sino de los simpatizantes de los partidos políticos”.

Habla de diferencias “muy claras” y “ostensibles”. Presume el carácter democrático del PAN y asegura que jamás ha impuesto una decisión legislativa. “Yo he respetado a los legisladores”. Pero los acusa de utilizar pretextos e incluso “no los he visto hacer nada por la contingencia sanitaria”. Insiste en la reforma al sistema de partidos “para poder recuperar la confianza ciudadana”, como antídoto ante López Obrador. “Yo creo que es una gran equivocación. Se subestima a la gente”. La reforma merecía un debate de mayor calado, de profundidad.

“Bueno nosotros tenemos una distancia conceptual, por supuesto que sí, de visión política, con la alcaldesa en esta reforma. A mí me parece que cometió un enorme error de no haber apoyado una reforma así, pues ella dice que tiene casi dos a uno en las encuestas, pues si alguna reforma le convenía era esta, pero fueron otras motivaciones”.

“No hay fijón”.

***

Las palabras huecas aún pronunciadas con acento engolado caen por su propio peso.

Se olvida que presentó la iniciativa -viciada por elemental inconstitucionalidad- al cuarto para las doce, haciendo imposible cualquier discusión “de otro calado”, en medio de la pandemia, sin consultar a nadie, ni a la militancia de su partido, ni a los otros partidos, ni a los líderes de su partido, ni a la sociedad civil, a nadie.

En la memoria se encuentra el uso de ministeriales y amenazas, tras la imposición de Armando Valenzuela, rompiendo la división de poderes, abuso vil del gobernador por la ocurrencia de designar a un auditor superior que no era de su agrado. Se pasó por el arco del triunfo cualquier respeto a la investidura de los legisladores.

La militancia del PAN y de los otros institutos políticos iba a ser desplazada con la iniciativa corralista de elecciones primarias, por el simple hecho de ser abiertas al público en general. Con ello se echa al bote de la basura la militancia de años y décadas. Puerta abierta a la manipulación.

La responsabilidad del combate a la contingencia Covid no es de los diputados. Es del gobernador como autoridad de salud, de sus funcionarios, de los ayuntamientos con sus acciones específicas, pero no del Poder Legislativo. Les exige algo que no les corresponde.

La perorata carece lastimosamente de sustento. Si hubo engaño, la manzana envenenada venía -y viene- de palacio como quedó escrito en el Diario de Debates legislativo.

***

Del otro lado, fueron suficientes 55 segundos en redes sociales gratuitas para una respuesta de categoría a la estridencia corralista.

“El gobierno estatal siempre ha contado, cuenta y seguirá contando con todo el apoyo de este gobierno municipal y de su servidora, en todo lo que se refiere a las labores de gobierno, porque estoy convencida de que la prioridad es la atención de las necesidades de los chihuahuenses; estar cercanos, escucharlos, y darles resultados”. Es Maru Campos a la puerta del despacho principal del ayuntamiento.

“Así ha sido desde el año 2016, concentrados en gobernar, sumando esfuerzos, y multiplicando acciones... y personalmente saben que el señor gobernador tiene todo mi respeto, tiene todo mi cariño, que a través de mi carrera política le he aprendido muchísimas cosas, y estoy segura en que siempre coincidiremos en que el bien común es el bien del municipio y es el bien del Estado, y que esa debe ser nuestra prioridad”.

Así, con esa simplicidad, dejó la alcaldesa claro su nivel frente al que ha intentado erigirse como el primer panista del estado y no lo ha conseguido.