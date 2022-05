No le sacamos la vuelta al bache

No hay tarea pequeña en la función pública, al contrario, el cúmulo de cientos de acciones pequeñas se convierten en grandes obras, en la solución a problemas monumentales que se fueron formando precisamente por la falta de atención y seguimiento. Sí, es un problema de recursos, porque entre más capital se cuente para atender las grandes deficiencias más rápido vamos a terminar con el rezago; pero, sobre todo, es un problema de actitud, de trabajo permanente, de eficientar los pocos o muchos pesos disponibles.

El espacio público debería ser el más democrático, el más libre y seguro, pero se deben cumplir varias condiciones para lograrlo, no podemos quedarnos con la sola aspiración, es fundamental que vayamos a la raíz y atendamos la base de las necesidades. Como la iluminación de una calle para disipar los constantes robos y asaltos por las noches, la limpieza y acondicionamiento de un parque para que los niños y jóvenes puedan salir a jugar en las tardes y también los adultos puedan salir a caminar, hacer ejercicio; la construcción de un puente para descongestionar la vialidad y evitar accidentes; demoler algunas tapias y limpiar el lugar para procurar seguridad a los vecinos y quienes cruzan a diario por ese lugar; la rehabilitación o pavimentación de una calle para agilizar el tráfico vehicular, para mejorar la vida de los juarenses.

Por supuesto, la mejora de la imagen de nuestra ciudad es una consecuencia inevitable, manteniendo por supuesto, una buena actitud, permanente, frente a dichos problemas y muchísimos otros que han generado un rezago impresionante en Juárez, pero que ya comienza a desvanecerse.

Lo dije al inicio, no hay tarea pequeña, todos los aspectos de la administración deben cubrirse, ninguna bronca se debe subestimar. Hay una en particular que ha sido el talón de Aquiles de las administraciones pasadas, por el rezago, por la falta de capacidad para atenderlo, pero sobre todo, insisto, por la falta de actitud para superarlo.

Me refiero al de los baches y a las calles en pésimas condiciones que abundan y que le dan un aspecto de abandono a muchas colonias que padecen el síndrome lunar por tener cráteres en todos lados. Lo sé, no es motivo de risa ni mucho menos, es una pena tener que transitar por ahí, es una mala imagen a costa de las llantas de nuestros vehículos, amortiguadores y demás; a costa de nuestro tiempo, de nuestra seguridad, de nuestra paciencia.

Suena irónica la crítica viniendo de la propia autoridad, pero con lo anterior pretendo demostrar que no le estamos dando vuelta al problema, al serio problema de los baches y las calles en malas condiciones en toda la ciudad, algunas de ellas no conocen el pavimento a base de asfalto y menos el de concreto hidráulico, no de hace un trienio ni décadas, nunca han sido pavimentadas y ya es tiempo que se les haga justicia a las familias que durante años solicitan el apoyo y no son escuchadas.

Hemos iniciado un plan de mejoramiento de calles, pavimentación y recarpeteo, quizá el más ambicioso en la historia de nuestra ciudad, porque hemos detectado las vialidades con mayor rezago y de mayor flujo vehicular que requieren atención inmediata, pero también otras que solo requieren el debido acondicionamiento y necesitan atención básica. No por ello las colocamos hasta el final, sino que deberán tratarse pronto, pero en el programa correspondiente.

En este año el programa contempla la rehabilitación de 16 tramos de vialidades por los métodos de fresado y colocación de carpeta asfáltica, con una inversión total de 105 millones 630 mil pesos, lo que permitirá mejorar la movilidad urbana en 257 mil 823.93 metros cuadrados de superficie de rodamiento.

Hablamos por ejemplo, de la atención de vialidades como el bulevar Óscar Flores en los tramos de oriente y poniente; Calzada Sanders, en el tramo de Eje Vial Juan Gabriel a Calle Reforma; avenida De las Torres, entre Hacienda de las Torres y Libramiento Regional; Manuel J. Clouthier, entre la Gómez Morín y Calle Querétaro en colonia Salvárcar y en el tramo de Querétaro a De las Torres. Se acondicionará la Ramón Rayón, en la región de San Pablo; el Eje Vial Juan Gabriel, desde el Puente Sanders a Puente López Mateos; la Tecnológico (Norte-Sur) y Tecnológico (Sur-Norte). Entre muchas otras vialidades programadas para este año.

Existen programas adicionales que contemplan recarpeteo y pavimentación nueva en colonias que durante muchos gobiernos han estado abandonadas. En particular, quiero mencionar la inversión que estaremos destinando a partir de este período, entre el estado y municipio en Riveras del Bravo, a través del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos. Donde el Estado y el Municipio nos estamos poniendo de acuerdo para atender las necesidades de primer orden, como es la iluminación de las calles, agua y alcantarillado, pavimentación, mejoramiento de calles, de parques y jardines, etcétera. Actualmente, el Fideicomiso maneja un fondo superior a los 400 millones de pesos.

Trabajo de día y noche no es suficiente

El rezago en esta materia es enorme, por eso nos hemos abocado a las zonas de mayor uso, pero también a colonias abandonadas por administraciones anteriores.

El programa de bacheo en la ciudad tiene como propósito tapar el mayor número de baches en el día y sin descanso en la noche. Se rotan las cuadrillas para aprovechar al máximo el tiempo. Se establece una logística para atender las calles que representan mayor riesgo, y vamos atendiendo las colonias más próximas para no estar trasladando de uno al otro lado de la ciudad el equipo y los materiales.

De esto hablábamos párrafos arriba, es una actitud permanente, que no permite tregua, y que nunca debió parar, porque en tanto no se cuenten con los recursos millonarios que implica la pavimentación a base de concreto hidráulico en toda la ciudad, se tienen que estar tapando baches, con los mejores materiales y con la técnica adecuada para que duren más tiempo cerrados. Si el trabajo se interrumpe, pronto se notan las consecuencias.

En verdad no es suficiente realizar esta labor en turnos nocturnos y diurnos, los hemos estado supervisando y puedo decir que a marchas forzadas vamos avanzando mucho, pero falta muchísimo por hacer. Lo fundamental es que la tarea se haga de manera constante, eficiente y con el máximo compromiso de hacerlo mejor, para que el regreso a aquella zona sea cada vez menos frecuente.

Durante los primeros nueve meses de este Gobierno municipal, la Dirección General de Obras Públicas ha reparado 25 mil 743 hoyancos, lo que ha mejorado las condiciones de movilidad en vialidades principales y secundarias de la mancha urbana. De septiembre de 2021 a marzo del 2022, se implementó el Programa Emergente de Bacheo, con el cual fueron rehabilitados 115 mil 971 metros cuadrados de superficie asfáltica, gracias a la reparación de 19 mil 851 hoyancos. Mientras que del 6 de abril al 20 de mayo del presente año, el Programa Transparente de Bacheo rehabilitó 47 mil 890 metros cuadrados de superficie al reparar cinco mil 892 hoyancos.

En conjunto, con ambas iniciativas se atendieron 163 mil 861 metros cuadrados de carpeta asfáltica deteriorada en 558 vialidades de la ciudad, lo que representa la aplicación de 15 mil 849.8 toneladas de mezcla asfáltica. La inversión de ambos programas para bacheo es de 100 millones de pesos.

El tema, lo sabemos de sobra, es una tarea inacabable para el Municipio, por eso debemos mantener las buenas relaciones con el Estado y Federación, con organismos nacionales e internacionales, para allegarnos de recursos frescos que vengan a mejorar nuestras condiciones a los juarenses. Esto conlleva sacrificio, pero sobre todo la satisfacción de ver una Ciudad Juárez próspera, fuerte y bonita.