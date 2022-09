No les preocupa combatir la inseguridad

Todas las decisiones han sido y seguirán siendo en función de obtener buenos resultados electorales para el próximo año 2023 pero sobre todo enfocado para el 2024.

Las recientes reformas a distintas leyes para que el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional pase a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), parece que tiene que ver con no perder más votos de los que se han perdido porque el principal problema en el país sigue siendo la inseguridad.

Las cifras de inseguridad siguen a niveles muy altos, así lo muestran los datos de la reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022, que elabora el Inegi.

La gente sigue sin denunciar, solo 10.1% de las víctimas de algún delito lo hace, el principal argumento y que representa el 33.5%, es por la pérdida de tiempo y el 14.8% no lo hace por la desconfianza a las mismas autoridades.

El año pasado se cometieron 28.1 millones de delitos en todo el país, asociados a 22.1 millones de víctimas, lo que representa una tasa de 24,207 víctimas por cada 100,000 habitantes, cifras muy superiores a las estimadas para el 2020.

Los estados con mayor tasa de víctimas son el Estado de México con 38.3 (por cada 100 mil habitantes, luego le sigue Ciudad de México con 32.1; Aguascalientes con 27.3; Baja California con 27.2; Tabasco con 26.1; Guanajuato con 25.6; Jalisco con 25.2; Chihuahua con 23.8; Tlaxcala con 23.7 y Nuevo León con 23.1.

El problema de la inseguridad es tan fuerte que por ejemplo la inversión privada, principalmente la de EU, está en los niveles más bajos, si no basta con leer las declaraciones de alerta que manifiesta el embajador Ken Salazar.

Se habla que bajó el índice de homicidios, pero aún las cifras siguen siendo de las más elevadas. Y es que no podemos ocultar que se tienen registrados más de 133 mil 670 homicidios dolosos en México.

Los datos, por donde se le busque, reflejan cifras alarmantes en materia de seguridad pública, ya sea en robos, asaltos a transeúntes, homicidios, etcétera, por doquier tenemos hechos de miedo.

La propuesta para mandar a la Guardia Nacional a la Sedena, aun y cuando la gente no está de acuerdo, en principio por temor a la posible militarización de las tareas de seguridad pública, tiene que ver con que el problema está lejos de resolverse y eso les representará merma en votos.

De acuerdo a una encuesta realizada por México Elige, publicada en el periódico Vanguardia, el 44.8% de los mexicanos considera que la militarización es mala y el 40.7% que es buena, pero también respecto a que la Guardia Nacional sea controlada por la Sedena, el 45.8% de la población considera estar de acuerdo contra el 43,2% que está en desacuerdo.

Por un lado ven mal la posible militarización, por otro se desconfía de la GN, pero se sigue teniendo confianza en el Ejército.

De acuerdo a otra encuesta realizada por el Inegi y publicada en diversos medios de comunicación, con la muestra nacional efectuada en 102,093 viviendas, se reportó que el 30.1%, es decir, 3 de cada 10 mexicanos consideran que la Guardia Nacional como institución es corrupta.

Por otro lado según la encuesta, se percibe como menos corruptas a la Marina con el 20.2% y el Ejército con el 25.5%. Según la Envipe, el 89.6% de la sociedad confía en la Marina, el 87.1% en el Ejército.

Pareciera que con la reforma se busca blindar a la Guardia Nacional de la corrupción incorporándola a la Sedena y con esa medida bajar los índices de inseguridad desbordados en el país, que, de seguir así, las cifras de homicidios dolosos en México podrían alcanzar cifras de más de 200 mil para el año 2024.

En la última encuesta realizada por Mitofsky, a la pregunta de si es correcta la estrategia para combatir la inseguridad, el 57.2% respondió que no es correcta contra un 37.2% que respondió que sí lo es.

El 69.9% cree que se debe enfrentar a los criminales; un 23.8 cree que no se debe hacer. La gente cree que no es correcto que se proteja la vida de los miembros de las bandas criminales evitando enfrentamientos con las fuerzas del Gobierno.

La reforma confirma que no hayan cómo resolver el problema de la inseguridad en México donde todos los días se registra un aumento en el número de homicidios y otros tantos en delitos diversos, sin embargo no deja de preocupar que muchos de los afectados no se atreven a denunciarlos.

De acuerdo a lo que se lee y se comenta, en las altas esferas gubernamentales en este momento la prioridad no es recuperar la seguridad, sino más bien en encontrar una estrategia que les impida seguir perdiendo votos.

En resumen y de acuerdo a las estadísticas de estas casas encuestadoras, lo más grave para los mexicanos sigue siendo la inseguridad, de ahí se deriva el problema económico por la falta de inversión y del cual ya estamos viendo los efectos con precios que andan por los cielos. Este es otro tema al que tampoco le están encontrando desde el Gobierno. Ya lo veremos en otra entrega editorial.