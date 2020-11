No somos ejemplo

Ciudad de México.- La empresa Best Buy ha anunciado que saldrá de México a partir del 31 de diciembre de este 2020. "Los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México", declaró Fernando Silva, presidente de la firma en nuestro país. A la compañía le quedaban 41 tiendas en México, después de haber cerrado ocho en 2020, pero tiene también una actividad comercial muy intensa a través de internet. Ni el hecho de estar en un campo relativamente favorecido en estos tiempos del Covid, el de la tecnología, ni el de haberse posicionado fuertemente como marca en México, fueron suficientes para impedir la decisión.

Miles de negocios han cerrado en México en este año del Covid. La enorme mayoría son pequeñas empresas, principalmente restaurantes y bares. No debe sorprendernos. Las autoridades cerraron la mayoría de los negocios durante más de dos meses. La economía quedó debilitada y no ha podido recuperarse. Se han perdido millones de empleos y el consumo se ha desplomado. No somos el único país que ha sufrido esta crisis, pero sí el que menos apoyo ha dado a las empresas que están teniendo que suspender actividades. Best Buy ha cerrado muchas tiendas en la Unión Americana, pero la cadena subsiste.

El entorno regulatorio en México no ha hecho más que empeorar. La burocracia para abrir o mantener a flote un negocio es cada vez peor. La prohibición de la subcontratación laboral podría ser un golpe definitivo para muchas empresas más, sobre todo si consideramos que en todo el mundo existe esta flexibilidad en la contratación de empleados y trabajadores que ahora se está restringiendo aquí.

Todo parece indicar que México cerrará este año con una contracción económica de alrededor de nueve por ciento. En contraste, Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, se encamina a una baja de solo 3.8 por ciento en este año, según el semanario The Economist. La diferencia es enorme.

No somos, ciertamente, un ejemplo en lo económico, pero tampoco lo somos en la forma en que hemos enfrentado la pandemia. Poco importa que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya afirmado en repetidas ocasiones que México ha sido ejemplo en el mundo por la manera en que hemos afrontado esta doble crisis. La agencia de noticias Bloomberg dio a conocer este 24 de noviembre su lista de los mejores y los peores lugares para vivir en estos tiempos del Covid. Los primeros puestos los ocuparon Nueva Zelandia, Japón, Taiwán, Corea del sur y Finlandia. Es lógico. Sus cifras estadísticas son muy buenas. Las tasas de letalidad de Covid que registran, por ejemplo, son de 0, 0.6, 0, 1 y 0.3 por ciento sobre los casos registrados.

Bloomberg ha incluido solamente a 53 países en su lista. El último lugar le corresponde a México, con una letalidad de 8.6 por ciento sobre los casos registrados, 782 muertes por cada millón de habitantes y una tasa de positividad de 62.3 por ciento sobre las (pocas) pruebas que se aplican. Quizá el gobierno mexicano tenga otros datos, pero hasta el momento no los ha dado a conocer.

Muchas de las circunstancias negativas no han estado bajo el control del gobierno, es cierto, pero este ha tomado decisiones equivocadas una y otra vez, desde la cancelación de proyectos de construcción ya iniciados hasta el rechazo al uso de mascarillas. Lo peor de todo es que el gobierno se niega a reconocer sus errores. Y aquellos que no reconocen sus errores, están condenados a repetirlos.

El gobierno finalmente dobló a Rosario Robles, quien ha estado en la cárcel un año por un delito que no ameritaba prisión preventiva. Sus abogados han señalado que buscará convertirse en testigo colaborador e incriminar a otros para conseguir un trato más justo. Así funciona la justicia mexicana en estos días.

