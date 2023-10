No te confundas ¡Atrévete a quebrar la piedra!

El diamante es uno de los minerales más duros del mundo, es largo el camino que sigue en su formación hasta aparecer incrustado en una corona real o en una joya fina; el proceso lleva millones de años, se forma dentro de una roca fundida a altas temperaturas a una presión y calor específicos; implica mucho trabajo extraerlo de las rocas, se requiere paciencia, encontrar el yacimiento, quebrar mediante explosivos la piedra en la que obra, luego realizar el tratamiento correcto que permita obtener el diamante de la piedra.

Para darle la forma deseada, el diamante debe ser golpeado o pulido con otro diamante, lo que puede hacerse a mano o con una máquina, hasta darle la forma que se pretenda asuma. Mismo camino como idea esencial se sigue en la formación del temperamento en las personas, no es cosa fácil y no se logra de un día para otro, puede llevarnos años.

Santo Tomás de Aquino dice: el que se equivoca, donde se equivoca, no entiende. si queremos moldear nuestro temperamento o el de la persona que vamos a educar, para no equivocarnos es importante, primero, empezar por conocer, entender y tener clara la estructura y disposiciones biológicas del ser humano y cómo estas influyen en las acciones de la persona, llevándola a reaccionar o manifestarse frente a una situación de modo diverso o muy distinto a como lo haría otra persona, por ejemplo: entender ¿por qué un niño o adolescente en la escuela, al relacionarse con otros lo hace tímida o alegremente? ¿si no le gusta exponer frente al agrupo por qué es flojo o es tímido?

Para no equivocarnos en la formación del temperamento, debemos ser prudentes al distinguir si estamos frente a una disposición biológica en la persona o frente a un mal hábito, es decir, frente a un vicio arraigado en ésta; la importancia de tener en claro si es una disposición orgánica la que queremos moldear o es un vicio el que debemos corregir es vital, pues de esto depende el antídoto, es decir la solución que vamos aplicar o darle a la persona para moldear su temperamento.

Así por ejemplo: si un estudiante de secundaria, bachilleres, tecnológico o universidad, teme y sufre nervios al exponer frente a grupo, tendríamos que se trata de un temperamento melancólico propio de quien por sus disposiciones biológicas no tiene confianza en sí mismo, lo que le produce temor cuando debe hablar frente al grupo; sabiendo lo anterior, una vertiente a trabajar con él son las virtudes de la fortaleza y la audacia, para que pueda sobrellevar ese momento sin atemorizarse, supere con alegría y fuerza el temor que siente previo y en el momento de exponer frente a grupo; por tanto, será necesario hacerle saber que posee un valioso modo de pensar gracias a su temperamento, es analítico y perfeccionista, esto le dará confianza y vencerá el obstáculo que se le presenta cada vez con más soltura.

Es común confundir las disposiciones del temperamento como un vicio o enfermedad -cuidado con esto- ¡distingámoslo! y entendamos que, el temperamento es una fuerza no dominada aún que, es como un río que sigue un curso, pero si lo encauzamos a una termoeléctrica puede generar energía y servir con ella a mucha gente; es como un auto Ferrari, a la espera de ser encendido para ser aquello para lo que fue diseñado, ¡así es nuestro temperamento! ¡sólo es cuestión de dominarlo!

Considera que al conocer tu temperamento, de forma natural vas conociendo tus inclinaciones y tus aspiraciones, empiezas a moldearte y vas dando sentido a tu vida, sabes a dónde vas, cuál es tu fin; si no tienes principios sólidos que sostengan tu caminar los buscas; también, adviertes el crecimiento de una energía para afrontar decididamente las luchas de la vida diaria en que te ves inmerso, esta energía se nos presenta de manera natural cuando empezamos a dominar el temperamento.

¿Qué esperas? ¿Quieres saber quién eres? ¿Quieres saber a qué estas llamado? ¡quiebra la piedra! ¡Y conoce tu temperamento!