No todos pensamos igual, señor presidente

Una encuesta realizada por México Elige fue un tema al que se le dedicó bastante tiempo ayer durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La encuesta incluye una lista de los políticos que supuestamente son los mejor posicionados del país, la cual encabeza el mismo AMLO, seguido por Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Beatriz Gutiérrez Müller, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Xóchitl Gálvez, Delfina Gómez, Luis Cresencio Sandoval y Mario Delgado.

Llama mucho la atención que la senadora panista Gálvez aparezca en el séptimo lugar de la lista, después de haber estado en el decimoctavo lugar en la encuesta anterior. Algunos conductores destacaron este hecho con toda razón en sus comentarios.

Según la misma encuesta, si hoy fueran las elecciones a Presidente de México, Sheinbaum (MORENA-PT-PVEM) obtendría el 45.4% de los votos, Gálvez (PAN-PRI-PRD) el 40.6%.

Aparentemente, los comentarios de los conductores no gustaron en Palacio Nacional debido a que la locutora encargada de la sección semanal "Quién es quién en las mentiras", Elizabeth Vilchis, dijo que "la encuesta México Elige, hecha básicamente de Facebook, esa encuesta presenta resultados en los que la señora X (Gálvez) subió como un globo a la estratósfera, algo nunca antes visto, y que los conservadores estaban casi empatados con los transformadores... todos los medios difundieron esos resultados como un vuelco en el escenario político, y todos los comentaristas y columnistas celebraron la buena nueva como un milagro".

Después de que Vilchis comentara el asunto, el presidente habló sobre como desde 2012 las encuestas se manipularon para pronosticar un triunfo arrollador de Enrique Peña en la elección presidencial de ese año y que todos los medios y todos los periodistas las difundieron y dieron como buenas.

Andrés Manuel y Vilchis se equivocaron al decir que todos los medios y todos los periodistas difundieron la encuesta de México Elige y las de 2012. Yo, por varias razones, no lo hice ni el lunes pasado ni hace 11 años promoví los errores de la mayoría de las encuestadoras en mi programa en Grupo Fórmula.

Me explico.

Para mí, que durante muchos años me dedique a realizar encuestas, las de México Elige no tienen validez, y más después de que fallara por amplio margen su encuesta final sobre la elección de gobernadora en el Estado de México, tal como lo comente en este mismo espacio el 23 de junio pasado. Es más, en mis programas pongo en duda la precisión de la mayoría de las encuestadoras que tan mal trabajo han hecho durante los últimos años y solo me refiero a aquellas que realizan las empresas que más acertadas han sido.

En lo que a 2012 se refiere, debo recordarle al presidente que ese año me basé única y exclusivamente en las encuestas realizadas por Ipsos/Bimsa. La última antes de la elección pronosticó que Enrique Peña Nieto le ganaría por siete puntos porcentuales, es decir cuatro décimas porcentuales arriba del 6.6% de la diferencia de votos que el priista obtuvo sobre los del entonces perredista.

En pocas palabras, ni somos todos los periodistas ni en todos los medios existe la uniformidad de criterio criticada por AMLO y Vilchis. Afortunadamente, no todos pensamos igual.

Twitter: @ruizhealy

Facebook: Eduardo J Ruiz-Healy

Instagram: ruizhealy

Sitio: ruizhealytimes.com