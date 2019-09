No volver atrás para evitar una catástrofe

Una llamada de atención y advertencia de Andrés Manuel López Obrador para los que quieren ser candidatos y no son presentables ni dignos de serlo, sobre todo los dirigentes trepadores, chapulines, oportunistas, soberbios, ignorantes y chismosos. AMLO deslizó: “que si en determinado momento el partido se echara a perder, no sólo renunciaría a él, sino que me gustaría que le cambiaran de nombre, que ya no lo usaran, porque ese nos dio la oportunidad de realizar la Cuarta Transformación”, apuntó con índice de fuego el pasado 28 de agosto en su conferencia matutina presidencial. Y tiene mucha razón.

Sería catastrófico para México que MORENA se echara a perder –que pugnan los prianistas y oportunistas infiltrados-, como los partidos que fueron derrotados abrumadoramente. El barco se tiene que enderezar. Hay brújula.

"Lo que acaba a los partidos es el pragmatismo con que llegan a regir su desempeño, la falta de ideales, la falta de principios, buscar triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, la ambición de poder individual –que promueve el neoliberalismo/capitalismo. Es muy lamentable que quienes surgen defendiendo causas justas terminan muy mal", el cual es reflejo de algunos dirigentes o funcionarios que han olvidado y perdido el rumbo de las tres máximas del obradorismo: “No mentir, no robar y no traicionar al pueblo”.

Ante esta situación planteada, es de suma importancia que en cuestión de prácticas antidemocráticas prianistas, no se voltee ni se agarraren de ellas, sino ver hacía el futuro con nuevas reglas democráticas internas en MORENA, juego limpio sin imposiciones en los procesos de elección de delegados, dirigentes nacionales, estatales y municipales; donde los que ya lo fueron dejen el camino a las nuevas generaciones, porque hay elementos que no cumplieron con su papel; ineficaces, irresponsables, incluso saboteadores del avance del partido en diversas regiones del país como en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, tal como lo hizo el presidente estatal, Martín Chaparro en días pasados, que realizó una reunión en Wachochi desconociendo la autoridad del presidente municipal de MORENA, Hermilo Aguirre, al convocar a gentes dedicadas a chismorrear y sabotear al partido. Por ello, deben dejar el lugar a otros militantes, a los jóvenes, a militantes con experiencia y desde la izquierda, informados, formados y honestos.

Cabe destacar que es urgente poner en marcha el Instituto Nacional de Formación Política –INFP- que dirige el intelectual, analista y caricaturista de La Jornada y El Chamuco, Rafael Barajas “El Fisgón”, para formar cuadros políticos; fortalecer y profesionalizar a sus simpatizantes, militantes y dirigentes de MORENA, y llenar el hueco que se abrió tras el triunfo arrollador en 2018 de AMLO.

LOS PRÓXIMOS DELEGADOS DISTRITALES, ESTATALES y nacionales que sean elegidos para seleccionar a los dirigentes de los Distritos que representen, deben ser gente honesta, con convicciones e ideales de izquierda como los que sustenta López Obrador, antes y después del triunfo presidencial; de diputaciones, senadurías, alcaldías y regidurías. De no ser así, se abrirán las puertas para arribistas, chismosos, mañosos y oportunistas, y se metan a MORENA para debilitarlo y desprestigiarlo como es la consigna y estrategia de los tres partidos opositores: PAN, principalmente; el PRI, el PRD -ahora Futuro/cascaron 21- y los empresarios, que aunque se tomen la fotografía con AMLO, la guerra sucia contra él y MORENA, ya se inició clandestinamente (violencia); otros con noticias falsas, montajes grotescos y chafas en los cuales los panistas son expertos con ayuda de Enrique Kauze.

Analistas políticos profesionales señalan que “como parte de esa deriva, los principales dirigentes de Morena con frecuencia desconocen la autoridad de las instancias internas y estatutarias dispuestas para la resolución de sus conflictos –como la Comisión Nacional de Honor y Justicia o el Consejo Nacional– y acuden (o amenazan con hacerlo) a los tribunales, lo cual no sólo conduce a una judicialización de la vida interna de la institución, sino que da un pésimo ejemplo a su militancia y proyecta a la sociedad en general una imagen, por desgracia acorde a la realidad, de caos, discordia y jaloneos”.

Agregan: “En repetidas ocasiones AMLO ha dicho que no es la hora de los partidos, sino del gobierno. Más allá de ese parecer, los partidos, a partir de su debilidad, no cejan en su afán cotidiano, como es lo políticamente predecible. Una avalancha de sufragios los dejó extraviados y siguen sin pesar como oposición. Pero la conformación del gobierno dejó igualmente a Morena en algo parecido a la escasez política. Y el Presidente dice no querer meterse en su futuro. Muchos, muchísimos ciudadanos podemos reclamárselo un día. Es él, AMLO, quien tiene la grave responsabilidad de preservar el margen de acción del gobierno, a pesar de la agenda neoliberal; ese margen no es posible abrirlo de una vez y para siempre: es preciso defenderlo sin pausa”. Sí puede haber vuelta atrás, al neoliberalismo rapaz, si en 2021 y 2014 no gana la mayoría como lo logró en julio de 2018. Volvería el prianismo.

COMO LÍDER DE LA NACIÓN AMLO, “no sería políticamente responsable dejar que MORENA ruede sin el aporte de su principalísimo dirigente. Él tiene que ser, a un tiempo, el Presidente de todos los mexicanos, y el ciudadano que dirija el futuro de un partido que pueda ser visto por el pueblo mexicano como si continuara siendo encabezado por AMLO. De otro modo, el pueblo beneficiario de la operación del margen ganado quedaría huérfano, desorientado y desarmado. El Presidente tiene que compartir la alta legitimidad que posee y, en algún momento, traspasarla al partido con el cual pudo derrotar a los enemigos de México y los mexicanos: el PRI, el PAN y sus socios menores como el PRD”. “En suma, las ambiciones, personalismos y actitudes antidemocráticas de líderes y funcionarios partidistas constituyen una desnaturalización del partido que accedió al gobierno enarbolando la bandera de la transformación social, económica y política, así como un desatino con el mensaje de ética política y regeneración moral en que ha insistido su fundador, tanto en su papel de líder de Morena como hoy, desde la Presidencia.

Si los dirigentes nacionales de Morena “se revelan incapaces de derrotar sus disputas y no logran establecer un equilibrio entre la democracia, la pluralidad y la unidad, qué pueden esperar los militantes de la principal fuerza política del país para las elecciones de 2021, y qué fuerza o conjunto de fuerzas podría dar continuidad a la Cuarta Transformación a partir de 2024”. Esto se puede corregir poniendo en práctica el ejemplo de AMLO.