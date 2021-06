No voté por los del PRIANRDMC, por estas razones

Desde que empecé a elaborar y a pergeñar la presente modesta colaboración, pensé que hubiera sido bueno esperar los primeros resultados de los comicios de ayer domingo, para tener a la mano y a la vista datos más objetivos, más precisos y contundentes con respecto a los resultados. No obstante, estuve siempre seguro que el pueblo, la mayoría de los trabajadores de la ciudad y del campo (hombres y mujeres), emitirían su voto a favor de AMLO-MORENA, convencidos de que debe consolidarse la construcción del régimen de la Cuarta Transformación.

Empero, haciendo un análisis histórico retrospectivo de los sexenios y correspondientes gobiernos federales o de la República, principalmente los de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quezada, Felipe de Jesús María y José Calderón Hinojosa, hasta el del frívolo Enrique Peña Nieto. Es decir, los PATRIOTAS jefes del Poder Ejecutivo Federal, que sin miramiento alguno, incondicional y servilmente pusieron a disposición del capital imperialista neoliberal y globalizador, la ECONOMÍA de “nuestra” Nación, las riquezas del suelo y subsuelo y fuerza de trabajo humana, de todo el territorio nacional; decidí no votar por los candidatos del PRI, del PAN, del moribundo PRD y del enclenque MC, por las siguientes razones y más:

Cubrieron al país casi totalmente de corrupción e impunidad, y de inseguridad. Porque todavía hasta el 2018, México era el resultado de la codicia, la incapacidad, la claudicación ante los USA, los privilegios exagerados, el despilfarro y la complicidad en las prebendas, en el enriquecimiento ilícito.

El salario mínimo diario fue una humillante “mentada de madre”, de miseria, que no superaba el equivalente a más de 3 dólares diarios, el peor de Latinoamérica. Teniendo en la pobreza a más de 60 millones de mexicanos, en tanto que la riqueza en México, está concentrada en unas cuantas familias (Slim Helú, Germán Larrea, Mota Velasco, Alberto Bailléres Gual, Eva Gonda, viuda de Garza Laguera, María Asunción Aramburuzabala, Salinas Pliego…), quienes tienen una fortuna cercana a los 140 mil millones de dólares.

Esos políticos del prianrdmc generaron un sistema complicado, un Estado clientelar, centralista, disfuncional, represivo e ineficaz. Que trajo por ende el fracaso en los rubros económico, financiero, comercial, laboral, energético, migratorio, poblacional, educativo, en salud, agropecuario…

Al iniciar el año 2014, el gobierno federal había entregado unos 26 mil títulos de concesiones para la explotación minera –70 por ciento al capital extranjero–, que les concedía el 13.8% del territorio nacional, o unos 26 millones de hectáreas, aunque informes no oficiales aseguran que 90 millones de hectáreas ya están entregadas en concesión.

Para satisfacer la demanda de alimentos, México ha estado importando maíz, frijol, trigo, leche en polvo y diversidad de cárnicos, convirtiéndose en uno de los grandes importadores de alimentos, cuando por décadas fue autosuficiente y en ocasiones se dio el lujo de exportar esos y otros productos.

No voté por los del prianrd y sus candidatos INSENSIBLES, que prefieren gastar miles de millones de pesos en propaganda y publicidad demagógica e insulsa, cuyo dinero bien pudiera servir para apoyar con medicinas y médica-hospitalaria a esos miles de niños que sufren diversos cánceres, tuberculosis, anemia y otras graves enfermedades aquí en el estado y en el resto del país.

En tal orden de ideas, suscribo lo sostenido por el auténtico periodista Pedro Miguel, en su artículo titulado, USTEDES, LOS ABAJO FIRMANTES: “Ustedes son salinistas, zedillistas, foxistas, calderonistas y peñistas, y no por convicción ideológica, sino por añoranza financiera [del dinero del pueblo]. Extrañan las presidencias que les otorgaron jugosos contratos y generosas exenciones fiscales [no pago de impuestos], que les entregaron instituciones enteras para que les ordenaran que los subieran al tren del boato y al avión presidencial y que los adularan como los grandes del emprendimiento y la sabiduría.

“Ustedes están azorados porque la que consideran su hacienda o su encomienda está siendo transformada en una PATRIA [y MATRIA] para decenas de millones que nunca la tuvieron. Les indigna que por primera vez en décadas el gobierno se ocupe de que la población tenga qué comer, donde curarse y dónde estudiar, les exaspera que ciudadanos sin corbata o con los zapatos sucios [o en huaraches] profanen los recintos oficiales de los que ustedes se sentían dueños a perpetuidad.

No voté por los del prianrdmc, porque: “Ahora no fueron capaces ni de concebir un proyecto nacional distinto al que gobierna, como no sea el regreso al charco inmundo de la CORRUPCIÓN, la REPRESIÓN, la SIMULACIÓN, la FRIVOLIDAD, el ENTREGUISMO y el SAQUEO”. (Pedro Miguel, La Jornada, viernes 4 de junio de 2021).

Y lo más grave, porque los del prianrdmc, igual que los traidores conservadores, anti liberales liderados por Don Benito Juárez García en el Siglo XIX, imploraron que el gobierno estadounidense (Joe Biden), España, Gran Bretaña y hasta el vendepatrias venezolano Guaidó, interviniera en el proceso electoral en curso, y, en general, para truncar o desaparecer las políticas a favor del pueblo de México, que está poniendo en práctica la CUARTA TRANSFORMACIÓN.