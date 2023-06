Luego de la campaña presidencial de 2006, con López Obrador enojado porque no ganó, y nunca pudo demostrar que hubo fraude, se hizo una enorme reforma a las leyes electorales que incluyó entre muchas cosas, limitar los tiempos de precampaña, por exigencia de él. Ahora que ya no le conviene, soltó la caballada a una carrera desbocada.

Como consecuencia hace meses que sus “corcholatas” recorren el país aun en tiempos laborables, pagan publicidad, dan entrevistas y se promueven, violando olímpicamente la ley. Pero apenas hace días Morena decidió formalizar el proceso y lanzarlos abiertamente a competir por la nominación a la candidatura presidencial, faltando diez meses para registrarlos ante la autoridad. Tan violan la ley que para guardar las apariencias no elegirán a su candidata (eso va a ser, ya todos sabemos), sino a quien presida el comité nacional de apoyo a la cuarta transformación, o un título nobiliario semejante. A partir del domingo pasado por lo tanto las cosas se han desbordado. O como dicen los hidrólogos, se salieron de madre.

Las consecuencias se describen mejor con el lenguaje popular. Nunca mejor dicho “nos cayó el chahuistle”. Esta palabreja plurisecular nos viene del náhuatl, y se refiere a una enfermedad que perjudica las hojas de maíz. Es como decir “nos cayó una plaga”. Y además es algo sorpresivo y abrumador. Se nos vinieron encima los tiempos políticos. Esto quiere decir que las discusiones sobre el tema de la nominación de ese partido y del potencial bloque opositor, más los que quieran competir con sus propios portaestandartes, va a abrumarnos metiéndose hasta por debajo de la puerta, como pelos en la sopa, en los cines, en las pantallas del computador y de los teléfonos móviles. Hasta en el baño. Como plaga bíblica, como enjambre de langostas, como salpullido. Como chahuistle en campo maicero.

Y eso ya no tiene remedio. Más allá de que nos fastidie la vida cotidiana, algo tiene de ventaja, puesto que no es menor la decisión de quién nos gobierne los próximos seis años. Ya vimos en la pasada que no todo es votar con el hígado con tal de castigar a los que nos han azotado con su incompetencia o inmoralidad, también es cosa de encontrar quién sepa cómo hacer bien las cosas, no nada más conservar el poder valiéndole madre las instituciones.

Entonces, durante todo el año que tenemos por delante la conversación política y partidaria dominará los espacios. Las leyes actuales pretenden evitarnos todo eso. Acotaron a espacios de tiempo muy reducidos los momentos en que se puede competir al interior de los partidos, en que se debe guardar silencio y en que se puede hacer campaña. Parte para que el país, estados, siguieran su curso y se dedicaran a hacer sus tareas en beneficio de todos. Parte para evitar el dispendio de recursos. Todo eso se ha echado por la borda en una loca carrera anticipada pensando que el que madruga amanece más temprano. O el que sale primero llegará primero, sin considerar que en una carrera larga el que gana es el que conserva el aire hasta el final.

Esto tiene sus consecuencias en el ámbito estatal y de los municipios. Los partidarios de los diferentes aspirantes son al mismo tiempo los enemigos de los otros. Y no solo entre ellos, sino con los aspirantes de otros partidos. Eso distorsiona las realidades de la buena marcha del gobierno.

Pongo ejemplos. A la ciudad de Chihuahua le urge tener un nuevo lugar donde se disponga de la basura. Esta además es una oportunidad para que no sea solo un relleno sanitario, sino una moderna instalación para procesarla, valorizarla y evitar que contamine.

El alcalde capitalino Marco Bonilla hace una propuesta en este sentido, sobre el diseño de los científicos que la Universidad Autónoma de Chihuahua, perfectamente justificados desde el punto de vista técnico y legal. Pero como el regidor morenista Eliel García y el diputado también morenista Oscar Castrejón no quieren que al alcalde le vaya bien porque eso se traduciría en votos en el año 2024, pues su inteligente propuesta es sabotear el proyecto. Con mentiras como lo hace el regidor, o con sofismas como lo hace el diputado. Todo por creer que de ello obtendrán un pingüe rédito electoral.

En lo estatal ocurre de modo semejante. Las acciones y propuestas de la gobernadora ahora las van a querer pasar por el tamiz de las preferencias electorales, antes de evaluarlas en su justa dimensión y el contraste del beneficio para los ciudadanos. O la decisión del gobierno federal de no invertir en el estado para que no parezca que va bien, o el recorte de fondos ya comprometidos. O el agua de las presas. Todo estará visto a la luz de los diferentes cristales de las formaciones partidarias, ansiosas de votos.

Triste que no seamos como democracias avanzadas, como Alemania. La campaña publicitaria dura 15 o 20 días cada cuatro años, porque la gente se informa de quién es quién, y forja su opinión, cada día a través de los medios noticiosos. Aquí parece que el trabajo público siempre está subordinado a la grilla. Tristes realidades.