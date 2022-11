Hace unas semanas conté con la deferencia del muy humano en su labor social y como servidor público, además de servicial y buen amigo licenciado Carlo Alarcón Barragán, ya que tuvo a bien en enviarme con un amable propio hasta la puerta de nuestro domicilio su primera obra literaria, misma que tituló: “Opera Prima NOS SUMUS CUSTODES Guardianes del libro”.

Debo decir, que desde que el licenciado Carlo Alarcón, me comunicó que estaba por terminar su primer libro y que lo publicaría en cuanto fuese posible, me entró el prurito por tenerlo en mis manos y a la vista, para leerlo con el debido interés que me llevaría nuevamente a platicar con su autor, como tantas veces lo hicimos cuando coincidimos preocupados y ocupados en los retos que entrañaba la educación pública en el estado, durante el sexenio del gobernador Francisco Barrio.

Desde luego, seguro de que tendría en mi biblioteca no un libro más, sino la garantía de una elaboración literaria de quien por un lapso considerable dio muestras de saber escribir y comunicarse con los lectores en sus variadas columnas para El Diario de Chihuahua. Considerando además, que el origen de la creación literaria, igual que la de toda producción artística, científica, tecnológica o humanística se hunde en el misterio. Lo que la hace más atractiva.

Ahora se dice que los hijos traemos los genes y/o el ADN (Ácido desoxirribonucleico) o todavía comúnmente la herencia de los padres. Es el caso de Carlo Alarcón, ya que su padre don Mario Alarcón Carmona, fue un amante de la literatura y vehemente y disciplinado lector, lo que lo llevó a escribir la obra de edición doméstica: “Las Tenazas del Miedo Comentarios sobre hechos de la Religión”. (Chihuahua, Chih., enero de 1991).

En la primera página de su libro, don Mario Alarcón Carmona, hace, de forma manuscrita la siguiente advertencia:”Este libro no es un libro religioso, tampoco es un libro irreligioso. Nació como consecuencia de dudas que nadie supo aclarar o en todo caso, hizo más confuso lo que de por sí era oscuro. Fue el estudio, la investigación, el análisis, el razonamiento, lo que al fin nos dio conceptos claros que borraron dudas y nos dieron una hermosa paz y tranquilidad”.

Indudablemente, Carlo Alarcón trae en la sangre, tinta para escribir, el hábito y disciplina para la lectura que vivió y en la que se formó con las enseñanzas y ejemplo de sus padres.

Formación e información que el autor de NOS SUMUS CUSTODES (Latín, Somos los guardianes) cultivó y enriqueció culminando sus estudios de Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Jesuita de Guadalajara (ITESO). Y “convencido de que contar historias ha sido su vocación oculta, decide estudiar el Máster en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España”.

Siendo “Nos Sumus Custodes Guardianes del Libro”, su primera novela de ficción escrita en primera persona, que forma parte de una tetralogía para obtener el grado de Máster en Escritura Creativa en Español, en la predicha Universidad.

Una vez que leí la novela, que dicho sea de paso, atrapa al lector en cada una de sus cuatro partes y sus treinta y cinco capítulos, dentro de mis pocos y modestos conocimientos sobre la temática en referencia, pensé dedicarle la presente colaboración. Pero, asustado ante tal compromiso, para facilitar el presente trabajo, tuve que hacerle al reportero. Formulándole al autor en comento, las siguientes preguntas:

IOG- ¿Por qué escribió el libro?

CAB- Mi inquietud literaria viene de mi padre quien desde niño me estimuló para leer, las lecturas me llevaron a las pláticas pues al tener conocimiento quieres contarlo. Por otro lado, siempre he sido un apasionado de las conversaciones, me encanta escuchar las pláticas de las personas que tienen pensamientos claros, con ellas mi imaginación siempre ha sido estimulada. Por lo mismo, desde pequeño me gustó contar historias, y evidentemente al platicarlas me gustaba exagerarlas (hipérbole), agregarles nuevos elementos para ver las reacciones de las personas (epítetos). Fue entonces cuando pensé qué pasaría si escribiera las historias como las platico. Quizás a las personas les entusiasme. Escribir esta novela ha sido la forma de corroborar si esto es verdad.

IOG- ¿Por qué escogió ese tema tan poco común en defensa del libro?

CAB- Para mí, todos los temas son interesantes, el reto está en cómo narrar la historia para que sean entretenidas para los lectores. En concreto el tema del “destino” es para mí muy interesante sobre todo como las personas lo piensan; siempre he creído que la idea de destino es un pensamiento cómodo en el que las personas se refugian. Por lo que quise jugar con él y abordarlo de una forma quizás divertida donde todo haga parecer que realmente existe y poder terminar cuestionándolo. El nombre en latín de la obra es un guiño al pasado donde probablemente podamos encontrar las respuestas de nuestro presente.

IOG- ¿Cómo calificaría su obra?

CAB- Siempre he pensado que contar historias con honestidad es muy importante, armar una trama que permita al lector adentrarse en el mundo que el autor ha desarrollado para él, al tiempo que va dándole poco a poco los elementos suficientes para que vayan caminando de la mano con los protagonistas. Creo que es una obra entretenida, que hace vivir al lector una aventura, es sin querer serlo también un libro provocador pues relata experiencias que pueden ser polémicas para algunos lectores. Pero sobre todo es una novela que pretende entrar en la intimidad del lector y platicar como si fueran dos amigos tomando café.

IOG- ¿En qué género narrativo lo ubica?

CAB- Es una obra de ficción situada en lo que se denomina subgénero detectivesco; influida por mi afición a leer novelas de Conan Doyle y su personaje icónico Sherlock Holmes y al profesor Robert Langdon creado por Dan Brown. Sólo que estas habilidades que los hicieron famosos a ellos existen repartidas en cada una de las personas cercanas al protagonista como el pensamiento deductivo, la capacidad para utilizar la observación, el conocimiento para descifrar criptogramas o símbolos antiguos; él incluso podemos decirlo, es un poco ingenuo y confiado muy al estilo del personaje de Antoine de Saint-Exsupéry, el Principito.

La novela está narrada en primera persona para darle ese sentimiento de charla entre amigos. Lo que generó a la hora de la estructuración que quedaran huecos narrativos, mismos que fueron cubiertos al hacer una narración coral donde los demás personajes nos relataban las partes que desconocíamos, por lo que la analepsis o flashbacks son frecuentes en la historia, así como escuchar las diferentes versiones de un mismo hecho de parte de los protagonistas.

Hasta ahí las respuestas a las preguntas. Queda claro entonces, que el armar o estructurar un cuento, una novela o un poema tiene que ser acometido con un elevado nivel de conciencia y disponiendo del mayor número posible de conocimientos prácticos, pues de lo que se trata es de llegar a dominar el lenguaje para hacer con él lo que se desee. Claro que ese lenguaje debe ser tan sencillo sin perder su riqueza y finura para que sea digerible, entendible por la diversidad de todos los lectores.

Para beneplácito de quienes tratan de actualizar su bagaje cultural, les compartimos la presente INVITACIÓN

“Conversando con CARLO ALARCÓN En la presentación de su primera obra NOS SUMUS CUSTODES Una misión de generaciones. Un viaje de aventuras. Un secreto oculto y potente que sobrevive a la inquisición. Para llegar a nuestros días y cambiar nuestras vidas.

CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO QUINTA GAMEROS CHIHUAHUA, CHIH., 17 DE NOVIEMBRE 18:00 HORAS”.

El interesante contenido de la novela en comento nos mantiene en la dimensión literaria propuesta, ya que se ajusta a una de las características más importantes de la literatura, como lo es la verosimilitud que según Oscar de la Borbolla, es esa característica que permite que nos perdamos en la dimensión literaria, que en cuanto el texto se despliega ante nosotros nos envuelva y nos sumerja en ese mundo del que el texto habla.

CONTENIDOS de la obra: Primera parte, París, Francia… Matías: vine a País a escribir una historia… Segunda parte, Turín, Italia… Pude por un instante acariciar el libro… Tercera parte, San Petersburgo, Rusia… Caminamos por la historia de los Carbonell… Cuarta parte, Que los libros sean los guardianes: final…

Nos vemos el 17 de noviembre a la 18:00 horas en la Quinta Gameros, seguramente disfrutaremos la conversación con el escritor chihuahuense Carlo Alarcón.