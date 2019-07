Nuestros argumentos por Santo Niño

Hay un refrán que reza que, “un crítico sincero, es un asesor gratuito” ojalá que el Gobierno del Estado de Chihuahua en su actuar y proceder que ha sido a todas luces inadecuado contra los vecinos de Santo Niño pudiese entender que la crítica es la oportunidad que la ciudadanía le da de valorar la actuación que ha tenido esta semana y modificarla.

Hace una semana en ese mismo espacio dedicaba mi colaboración a señalar que el gobierno estatal y algunas dependencias involucradas como ICHIFE en la controversia que se generaba ante la posible destrucción de las canchas del Deportivo “Pepe Castillo” de Santo Niño la cuales se justificaban por la autoridad para instalar un Centro de Atención Múltiple a lo cual nadie en sentido razonable podría oponerse, pero la controversia comenzó cuando para hacerlo se pretende despojar a los vecinos de un espacio por ellos usado por más de medio siglo, sí señor, más de medio siglo que no es poca cosa.

Siento que aun cuando no se atendió a los vecinos como solicitaba aquí hace una semana en este mismo espacio, ni siquiera se escuchó a su voz de la mejor manera, que pudo haber sido con el diálogo y la concertación, elementos que hubiesen hecho fuese construido el CAM en otro lugar más apropiado y sin entrar en conflicto; sin entrar en esta vorágine de problema que ha generado la destrucción de las canchas, sobre todo de la manera que se hizo, con el uso desmedido de la fuerza pública y la no existencia ni siquiera de permisos como el de impacto ambiental, y el tan elemental como es el de construcción.

Por motivo de espacio dejaré a la gente que hable y nos muestre lo que sucedió y haga usted su propio juicio. Inició la semana con un desalojo con una fuerza desmedida de 20 unidades de las policías estatal y vial aproximadamente, y más de setenta elementos.

No se puede imponer la autoridad por la fuerza, el presidente Benito Juárez decía “Nada por la fuerza todo por el diálogo, la razón y EL DERECHO”.

Y ya que hablamos del derecho me parece esencial referir un ejemplo de valía, cerca la escuela Díaz Ordaz hay un par de bares cuyos nombres son La Cabaña y El Sureño, como es sabido la ley indica que cerca de una institución de educación pública no ha de estar instalado un bar o una cantina, pero resulta que “La Cabaña” esta desde 1948 y “El Sureño” se llamó originalmente “Al Sur de la Frontera” y se instaló en Santo Niño cuando era una zona aledaña al área de construcción en las postrimerías del Siglo XIX y principios del siglo XX. Me dice su propietario que bien podría considerarse en la licencia original más viejo que la mismísima “Antigua Paz” ese será tema de otro trabajo, aquí sólo agradezco a los propietarios de ambos lugares, el haberme permitido fotografiar las imágenes que en blanco negro y sepia usted ve aquí.

Y en donde admiramos al legendario Alfredo Nevárez con dos peloteros de las Grandes Ligas, al jonronero Héctor Espino y a Mario Mendoza, un gran beisbolista llamado Manos de Seda que era -como Nevárez y Espino- considerado gloria deportiva de Santo Niño, la pregunta es ¿a cuántos Nevárez, Espino y Mendoza que aún son niños la decisión tomada sobre las canchas está dejando sin el espacio de expresión deportiva? Ahí lo dejo.

Como señalé antes no hay espacio para mayor referencia de toda esta realidad que he vivido y seguir viviendo con los valientes vecinos estas semanas, pero dejo aquí constancia que cómo las CANCHAS DE SANTO NIÑO ellos se mantienen ahí, porque fueron primero en tiempo Y EL PRIMERO EN TIEMPO ES PRIMERO EN DERECHO.

Así las cosas haga usted amable lector su valoración de estos hechos y como Aldo Garibay campeón de Rodeo nacional y Gerardo Gameros y parte del movimiento Country que ya se ha manifestado, así que sólo quedaría decirle a los responsables de la toma de decisiones gubernamentales que…

AÚN ES TIEMPO DE OÍR

Deseando que la real mesa de Diálogo que propone el presidente de la Comisión Permanente del Congreso Estatal entre vecinos y autoridades involucradas para el día de mañana sea efectiva para resolver y no imponer, pueda ser el cauce a dar salida a este conflicto que crece…