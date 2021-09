Nuevas esperanzas, viejas ideas

La suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que el aborto no puede ser penalizado en todos los casos, calma, respire, no se legalizó el aborto, sólo se dejó en claro que las excluyentes como la violación o en caso peligro para la vida de la madre, así como el caso de abortos espontáneos. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la nación garantiza que las mujeres que caigan en dichas hipótesis no serán castigadas.

En materia de aborto hay ideas tan absurdas como aquella que dice que si una mujer está en peligro de muerte al dar a luz, el médico debe salvar al niño y dejar que la madre muera, porque la madre ya fue bautizada e ira al cielo, mientras que el niño recién nacido no ha sido bautizado e irá al limbo mencionado en Jeremías 27/2, porque nunca he leído tales cosas en la Biblia.

Una mujer en peligro de muerte o con embarazo de alto riesgo debe tener acceso al aborto porque la ley no te puede obligar a morir, y si tiene hijos ella está protegiendo un bien mayor: los hijos que ya tiene. En caso de embarazo de alto riesgo el aborto espontáneo puede producirse en cualquier momento y lugar, incluso la vía pública, y antes de preguntar por la condición emocional y física de la mujer, la pobre ya está procesada.

Ahora que ya les expliqué que nadieeee legalizó el aborto, hablemos de nuestra nueva gobernadora y sus amigos que no le ayudan en nada, cuando el estado de Chihuahua tiene urgencia de reconstituirse.

Vox es un partido político español fundado a finales de 2013. Su presidente es Santiago Abascal, su vicepresidente es Jorge Buxadé y su secretario general es Javier Ortega Smith. Vox está calificado por especialistas como de ultraderecha o de extrema derecha, desde luego son racistas y clasistas.

Todos sabemos, nos lo dicen en las pláticas prenupciales y en el registro civil cuando se celebra el acto matrimonial, el matrimonio es el espacio social indicado para la vida sexual. Pero en la derecha creen que es pecado tener relaciones sexuales incluso en el matrimonio. Un ejemplo ilustrativo, Francisco Franco estuvo atormentado toda su vida porque la única vez que tuvo relaciones sexuales con su esposa engendró una niña, pero él no podía manchar su matrimonio con los placeres de la carne para tratar de engendrar un varón, y pasó su vida atormentado por ese hecho. Ahora bien si los derechistas rehúyen el sexo dentro del matrimonio, afuera quién sabe.

Platiquemos de otro partido de ultraderecha en su momento muy exitoso el Partido Nacional Socialista Alemán, fue un partido político alemán de extrema derecha fundado en 1920 después de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Fue dirigido por Adolf Hitler de 1921 a 1945. Los principios de la ultraderecha son simplificación y del enemigo único y adoptar una única idea, reunir diversos adversarios en una sola categoría o individuo ( ¿López Obrador?); cargar sobre el adversario los propios errores o defectos; exageración y desfiguración; expresarse de manera simple sin sofisticación para convencer a los menos educados; principio de orquestación; esta propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas; hay que atacar las ideas del otro a gran velocidad, no importa que sean respuestas torpes, crear Fake News; hacerse el tonto sobre temas que no conoces; recurrir a una obsesión religiosa primitiva; y convencer a la gente que todo mundo piensa igual.

No conozco dos chihuahuenses que piensen igual y para nuestra buena fortuna la gobernadora Maru Campos no es igual a Javier holgazán Corral. El grupo parlamentario del PAN en el Senado mexicano informó que se reunió con Abascal “para firmar la Carta de Madrid, contra el avance del comunismo en la Iberóesfera”, una cosa rara sin definir. Además, dijo que “esta alianza entre México y España es en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada”. Y eso del respeto a la propiedad quedó muy lejos con huecos económicos que el exgobernador le deja al estado.

Esta agrupación, fascista, racista, clasista y conservadora no está preparada ni dispuesta a apoyar la gubernatura de mujer de mano firme como lo es Maru Campos. Ellos afirman que la iniciativa es apoyada por diferentes líderes políticas con visiones e ideas divergentes, que comparten la defensa de la democracia liberal y el estado de derecho. Aquí es donde la puerca tuerce el rabo porque me temo que no entendemos de la misma idea de lo que es “democracia” y “divergencia”.

Ya las feministas nos machacaron hasta el cansancio con que la comunidad lésbico-gay son más del1%, los grupos étnicos de Chihuahua son los tarahumaras, tepehuanes del norte, guarijíos o “makuráwe”, pimas u “o’oba” y se estima que en Chihuahua habitan un total de 93,709 indígenas, que representan un 3.8% de la población total, sí realmente respetáramos la propiedad privada, nos veríamos obligados a regresar cientos de hectáreas de la Sierra Tarahumara que ahora están en manos de consorcios hoteleros y aserraderos.

Esta es la diversidad que gobernará Maru Campos, más los jóvenes, las tribus urbanas y la diversidad religiosa. No agreguemos problemas gratuitos e ideología con más de 300 años de extinción, porque tenemos problemas reales, como la inmensa deuda que deja Javier Corral, la falta de obra pública y apoyo a los empresarios, cumplir los compromisos que quedaron pendientes con los pueblos indígenas y poner fin a la operación justicia que dejó como monumento al secretismo y las acciones furtivas, las ruinas de la antigua Casa de gobierno donde no dejaron ni los cimientos ¿Qué querrían esconder?