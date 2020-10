Nuevas tribunas, mismo mensaje

Con la comparecencia el pasado jueves ante el Congreso del Estado, del gobernador Javier Corral, para continuar buscando nuevas tribunas y repetir lo mismo que ha dicho en medios nacionales, los legisladores panistas aprovecharon la oportunidad para buscar reivindicarse con el gobernador, después de haberse manifestado en contra de su propuesta de modificar la ley electoral y abiertamente apoyar la precandidatura de Maru Campos, para sucederlo en la gubernatura de Chihuahua.

El Hecho es que el presidente Andrés Manuel pretende dejar en claro que el meter en orden el uso y aprovechamiento del agua, no solo es asunto que les compete en exclusiva a la Federación, sino que también lo aprovecha para restarle credibilidad a quien ha osado desde el gobierno del Estado, desafiar las órdenes del presidente.

El anuncio del cierre de los canales, en sentido estricto, representa un enorme perjuicio para los productores grandes, medianos y los más modestos, pero hay que recordar que el agua que los llena, no proviene directamente de la apertura de las válvulas de la presa, sino que es producto de las filtraciones que se presentan desde la construcción de la Boquilla en 1916, de tal forma que aunque las válvulas se encuentren cerradas, desde la parte conocida como los Filtros, se escurre el agua que abastece toda la red.

Estos canales que llevan agua todo el año, permiten mantener por igual a los grandes productores de leche que en promedio cada uno de sus semovientes consume un promedio de 100 lts., a los que cuentan con enormes huertas de nogal y también a los productores de alimentos para ganado tener agua a su disposición sin pagar nada por ella, mientras que los modestos productores también la aprovechan para sus hortalizas y siembras de traspatio.

Sobre los desvíos y tomas ilegales que se tienen del agua en la parte alta del río Conchos, la delegación de CONAGUA no cuenta con la facultades para cancelarlas, porque son exclusivas de las oficinas centrales en México, pero eso no quiere decir que las ignoren o que desconozcan de su existencia; en el peor de los casos -sin confirmar- los encargados son visitados regularmente por los propietarios de estos predios, y no solo para dialogar.

El comentario del alcalde de Camargo Arturo Zubia Hernández, en el sentido de que se limitaría el agua para consumo humano, es falso; tuvo interés político, porque nadie con poco conocimiento se lo creyó.

Los comentarios que diariamente realiza el presidente en las mañaneras en contra del Gobernador Javier Corral son ya contraproducentes políticamente, porque es un hecho que las preferencias electorales para MORENA continúan hacia la baja, pero también las del PAN, ya que en esa lucha soterrada que mantiene el gobernador en contra de la alcaldesa María Eugenia Campos Galván, tratando a toda costa de encumbrar las aspiraciones del senador Gustavo Madero, utilizando incluso la nomina de gobierno, están dividiendo a la estructura panista de la entidad y en esa coyuntura la más perjudicada podría ser la alcaldesa de Chihuahua, la cual sigue sin dignarse, cuando menos a disculparse con los editorialistas por el plantón realizado.

Javier Corral en su convocatoria para que todos los sectores se manifiesten en apoyo de su lucha personal en contra del presidente, considero que debe tener acotaciones, porque si bien la bandera de proteger el agua de Chihuahua es válida y legítima, no se debe de caer entonces en apoyo a las aspiraciones político personales del hoy todavía mandatario estatal, sobe todo porque es sabido y ampliamente comentado que lo que busca es terminar su administración con menos del rechazo social que hasta ahora mantiene.

Lo que es un hecho es que el tema del agua en el Estado, continúa siendo el talón de Aquiles para el presidente López Obrador, que no alcanzó a visualizar la estrategia de Corral, en cuanto a dosificar su presencia en los medios nacionales y ahora desde el Congreso, para acomodarse algunas veces como victima y otras claramente beligerante, mientras que en las mañaneras, fiel a su propia formación, López Obrador repite sólo lo que le conviene, miente en muchas declaraciones y en la mayoría de los casos, solo dice verdades a medias.

Las estrategias y políticas públicas del presidente no son sustentables...ni sistemáticas...y por eso son de corta duración...

En el tema del agua en Chihuahua, se advierte, al tratar de justificar la fuerza letal que empleó la guardia nacional, el presidente se convirtió de tajo, en todo lo que critica de Calderón.

Para los grandes empresarios que son propietarios de enormes extensiones de nogal y otras especies de cultivos que requieren una gran cantidad de agua, al no contar con un concesión, saben perfectamente que se les limitará el suministro, y eso lo conocían desde que comenzaron a trabajar, de tal forma que no pueden alegar desconocimiento.

El utilizar al ejercito para intimidar y demostrar fuerza en contra del pueblo, será sin duda una afrenta que la ciudadanía la cobrará en las próximas elecciones.

CARLOS MARIO JIMENEZ CON LOS EDITORIALISTAS

Durante un dialogo abierto con la asociación de editorialistas de Chihuahua, el fiscal zona centro Carlos Mario Jiménez Holguín, reconoció al gobernador por el apoyo brindado para poner en práctica diversas innovaciones de política criminal implementadas en este gobierno como la tetralogía, que incorpora la figura del analista en la mancuerna tradicional del Ministerio público y la policía ministerial.

Destacó la necesidad de que la Fiscalía este al margen de intereses políticos en cualquiera de sus estructuras, "La fiscalía debe trabajar más en temas de independencia y autonomía, la cual no se podrá alcanzar si se depende económicamente del ejecutivo", como también la política criminal con la que se trabaja, si es efectiva, debe trascender allende administraciones y no pretender reinventar el Estado en cada gobierno.

Sobre el tema de la reelección del magistrado presidente Pablo Héctor González Villalobos, dijo que lo conoce muy bien, tanto en lo personal, como en su función jurisdiccional y aún como representante del poder judicial y considera como un gran acierto su reelección, particularmente que se ha comprometido a reanudar los conversatorios, que son prácticas que permiten a la fiscalía y el Poder judicial realizar intercambios de opiniones tendientes al mejoramiento integral tanto de la procuración como de la administración de justicia.

*ES INTEGRANTE DE LA AECHI