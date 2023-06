Nuevo Relleno Sanitario: Rumores, obstáculos y un compromiso inquebrantable

Hoy quiero retomar un tema de vital importancia para el desarrollo de nuestra ciudad, el nuevo relleno sanitario, pues es bien sabido por todos que desde hace años, se ha buscado cerrar el relleno de la salida a Aldama debido a las afectaciones que ha causado a los vecinos y, sobre todo, porque su vida útil está por terminar según los estudios realizados. Recordarán que, durante la campaña por la Alcaldía, todos los candidatos propusimos la construcción de un nuevo relleno sanitario como una necesidad urgente e inaplazable.

Y así lo hicimos desde el primer día de este Gobierno, nos pusimos manos a la obra en este proyecto. La selección del terreno fue una decisión basada completamente en criterios técnicos, sin ninguna injerencia mía como Alcalde.

Los estudios profesionales realizados por especialistas de la UACH aseguran que el lugar elegido en Mápula cumple con la norma oficial mexicana y no representa un riesgo para los recursos naturales de la zona. Estos mismos estudios respaldaron la obtención de la Manifestación de Impacto Ambiental por parte de la SEMARNAT, es decir, fue aprobado por el Gobierno Federal.

Sin embargo, en las últimas semanas, algunas personas han interpuesto amparos para impedir su construcción en ese sitio. El pasado lunes, la jueza primera de distrito concedió la suspensión de la obra y será el 22 de junio cuando se resuelva el fondo del asunto en una audiencia constitucional; por lo cual actualmente nos encontramos paralizados por una orden judicial mientras se revisan los estudios.

Lamentablemente, ha habido adversarios políticos y mediáticos que han aprovechado esta situación jurídica para atacar a nuestra Administración con mentiras y desinformación sobre el proyecto. Por eso, quiero pedirles a las y los chihuahuenses que no se dejen engañar por aquellos que buscan obtener beneficios políticos mediante intrigas y falsedades difundidas desde la comodidad de las redes sociales.

Se han propagado falsedades acerca del precio de compra del terreno, cuando los avalúos realizados por colegios y valuadores profesionales demuestran que adquirimos el terreno incluso por debajo de su valor comercial, todo esto está en la página web del municipio:

www.municipiochihuahua.gob.mx/NRSM24/ Además, el contrato de arrendamiento con opción a compra fue una medida para evitar la especulación y garantizar una adquisición segura del terreno, teniendo en cuenta los permisos necesarios y descontando el pago de las rentas del precio final de compra.

Insisto, es fundamental que no seamos víctimas de más mentiras. Nosotros no somos iguales que aquellos que no proporcionan información sobre la construcción del AIFA o del tren maya y que buscan desaparecer las instituciones de transparencia nacional. En nuestro Gobierno, las cuentas son claras y todas las personas interesadas pueden consultar el proceso y los documentos del proyecto en el sitio web del municipio que ya les mencioné líneas arriba.

Respecto a los amparos interpuestos por aquellos que argumentan que la construcción del nuevo relleno sanitario afectaría al medio ambiente, consideramos que sus razones son erróneas. Los estudios científicos realizados durante meses y la Manifestación de Impacto Ambiental emitida por la SEMARNAT nos brindan la certeza de que el terreno seleccionado es idóneo y no afecta los recursos naturales.

Es probable que aquellos que se ampararon no lo hicieron por preocupación ambiental, sino por intereses personales, proyectos o ambiciones. Por eso, los invito a que revisen las investigaciones llevadas a cabo por nuestra máxima casa de estudios, reconsideren su postura y comprendan que están poniendo en riesgo la solución a una necesidad urgente para todos los habitantes de Chihuahua Capital, incluidas sus propias familias y amigos que residen ahí.

Actualmente, unos pocos intereses particulares han detenido la construcción del nuevo relleno sanitario, poniendo en riesgo la viabilidad de uno de los servicios básicos de nuestra ciudad; y a aquellos que se preguntan por qué no podemos cambiar el lugar, les digo que desearía que fuera algo sencillo, pero no lo es.

Llevó a los investigadores casi dos años de arduo trabajo, visitas a numerosos terrenos, estudios exhaustivos y pruebas para encontrar el sitio que cumpliera con las normas y nos permitiera desarrollar un proyecto adecuado para un relleno sanitario que brinde servicio durante más de 70 años.

Les aseguro que en Chihuahua Capital estamos preparados para iniciar el desarrollo del nuevo relleno sanitario en Mápula; nuestras máquinas están listas para comenzar la etapa de preparación del terreno. Sin embargo, nos encontramos detenidos debido a una orden judicial derivada de los amparos interpuestos. Cada día que pasa nos quita tiempo para tener listo el relleno sanitario.

Por esta razón, quiero dirigirme al Poder Judicial de la Federación en nombre de todas y todos los chihuahuenses, solicitando una pronta resolución sin más aplazamientos. Espero que consideren los estudios científicos presentados, las resoluciones de las instancias medioambientales estatales y federales, así como la opinión experta de los investigadores.

Especialmente les pido que valoren la urgente necesidad de contar con un nuevo relleno sanitario que satisfaga las necesidades de las familias de Chihuahua Capital y resuelva el problema que afecta a más de 80,000 personas que viven cerca del relleno actual y han esperado durante años esta solución.

También quiero dejar claro que nosotros estamos firmemente decididos a brindar a Chihuahua Capital un nuevo relleno sanitario. Aquí seguiremos trabajando incansablemente para lograrlo y no cederemos en nuestro esfuerzo por encontrar una solución moderna para el manejo de residuos, preservando al mismo tiempo nuestro medio ambiente.

No olvidó mi compromiso con los vecinos de Romanza, continuaremos trabajando para cumplirlo, a pesar de los obstáculos mezquinos que algunos han presentado. Hoy en día, pueden detener nuestras máquinas por sus intereses, pero no podrán secuestrar el desarrollo de nuestra ciudad.

Y quiero reiterar que lo que está en juego no es solo un gobierno, una administración o mi persona. Lo que está en riesgo es el presente y el futuro de nuestra ciudad, el presente y el futuro de nuestro hogar común.

Les pido que nos acompañen en la defensa de este proyecto frente a los intereses económicos y políticos de unos pocos, y que caminemos hacia la realización del nuevo relleno sanitario por el bienestar de nuestros hijos e hijas, así como para las próximas generaciones.