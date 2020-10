Nuevos partidos

Ciudad de México.- El INE no aceptó a ningún partido nuevo, pero el Tribunal Electoral revivió a tres. La característica de los aprobados es que son cercanos a la Cuarta Transformación. Rechazó en cambio los que estaban destinados a ser oposición, particularmente México Libre de Margarita Zavala. Lo paradójico es que esto al final puede fortalecer a la oposición.

Los partidos que recibieron registro del TEPJF son Fuerza Social por México, del líder sindical Pedro Haces, quien se vanagloria de su cercanía con el presidente López Obrador; Redes Sociales Progresistas, de Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, revivida políticamente por el mandatario; y el Partido Encuentro Solidario, PES como su predecesor, Encuentro Social, que es el grupo cristiano evangélico que ya estuvo aliado con López Obrador en la elección de 2018.

Todos enfrentaron objeciones legales para el registro. En el caso de Fuerza Social se le cuestionaba la "injerencia sindical", la cual fue indudable, ya que el partido fue creado como brazo político de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM), pero además se le señaló que había recibido dinero no identificado. A Redes Sociales Progresistas el INE le rechazó el registro por la intervención de líderes sindicales y por haber recibido aportaciones no identificadas. El PES tenía el mismo problema que su predecesor: la injerencia de ministros de culto. Al final, el Tribunal decidió que las objeciones no eran suficientes y prefirió dar el registro, para que los ciudadanos tomaran la decisión final.

No fue el caso de México Libre, de Margarita Zavala. Ya el INE le había rechazado el registro porque un millón 60 mil pesos de sus aportaciones fueron hechas a través de una aplicación llamada Clip. Estas donaciones son transferencias bancarias, no efectivo, y por lo tanto son fácilmente rastreables, pero tanto los consejeros del INE como los magistrados del TEPJF decidieron que en este caso el pecado era suficiente para garantizar la pena de muerte: la denegación del registro. Tanto la votación del INE como la del Tribunal fueron divididas.

Es muy fácil suponer que a México Libre se le cerró el paso porque representaba una fuerza de oposición. El propio presidente López Obrador ejerció presión pública contra los consejeros y los magistrados para que no se le otorgara el registro. No deja de ser curioso que las aportaciones de Clip fueron consideradas inaceptables, mientras que las de efectivo de otras organizaciones no fueron obstáculo para otorgarles registros.

Las decisiones son muy injustas, pero si el propósito era debilitar la oposición el resultado puede ser exactamente el opuesto. México Libre, que por ley no podía aliarse en su primera elección, habría atraído votos ya comprometidos con la oposición. Lo más probable es que su respaldo proviniera principalmente de simpatizantes del PAN.

Lo lógico en este momento sería que el PAN hiciera un esfuerzo por atraer nuevamente a Zavala y al expresidente Felipe Calderón. Los agravios entre ellos son muchos y el orgullo más, por lo que será difícil tomar la iniciativa de la reconciliación. Pero un PAN que incluyera a quienes hoy están, y a quienes estuvieron en el pasado, sería ciertamente más fuerte que dos partidos compitiendo por el mismo segmento de la población.

¿Dañinos?

Dicen la Secretaría de Economía y la Profeco que prohibieron varios productos de queso para proteger la salud de los consumidores. Cuando leemos los argumentos en cada caso, sin embargo, se advierten más bien supuestas faltas de etiquetado o pérdida de peso natural en los productos. Ahora que quizá lo que busque el gobierno es golpear una vez más a los productos procesados, como lo ha hecho con el nuevo etiquetado frontal.

Twitter: @SergioSarmiento