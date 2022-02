Vivimos como en un museo de tipos de personas o séase personalidades reales que en no pocas ocasiones nos asombran por sus particulares formas de actuar o reaccionar ante las muy diferentes circunstancias de la vida. Las hay pesimistas depresivas que todo lo ven color de hormiga. Las hay optimistas fulgurantes que se sienten afortunadas hasta en medio de un terremoto. Ingenuos que creen en el prójimo aún con la ingente prueba del timo en sus narices. Desconfiados de todo, que temerían hasta acudir a cobrar el premio mayor del melate, aunque tuvieran en sus manos la sexteta fidedigna de los números ganadores.

Pero existen actuaciones simpáticas que nos hacen la vida un tanto amena para certificar el dicho de: nunca falta alguien así. Testifico algunos casos. En el negocio de gorditas del buen amigo “picuy” en la avenida Juárez, llegan algunos despistados clientes que observando el evidente menú con precios, colocado en la pared, de lo que ahí se vende, preguntan ¿no vende tortas? --No señor sólo gorditas, burritos y montados. –ah, y de qué son?--. El cocinero-dueño cuando esta de buenas repite los nombres de los sabrosos potajes que se calientan al vapor. –Y cuánto cuestan?--. El hospedero ya cuando su paciencia hace crisis les revira: ¡ahí están los precios joven! --Ah ok, entonces deme un burrito de papas con chorizo--, el preciso guiso que no existe en el menú. Nunca falta alguien así.

En la larga fila del supermercado (en época navideña de alto consumo) la señora que lleva diez minutos parada viendo como aumenta su cuenta de lo que ha comprado, al final recibe el total de su cuenta a pagar. --¿Cuánto me dijo señorita? –mil 558 pesos señora—ah muy bien. Y hasta ese momento comienza la búsqueda de su cartera, escondida en su enorme bolsa colgada de su hombro. Por fin la encuentra y comienza otra terrible pesquisa de los billetes a entregar. Saca uno a uno el efectivo que trae, para después darse cuenta que no le va alcanzar para liquidar el pago. –Permítame, perdón. Prosigue a definir qué tarjeta bancaria será la óptima para utilizar en tan bochornoso momento. Evidentemente utiliza la de más bonito color y demostración de capacidad de pago. La entrega como quien encuentra su mejor alhaja y la saca para presumir. Se la intenta entregar a la cajera que viéndola a los ojos le indica que es ella quien debe introducirla en el reconocido aparatito enfrente de sus ojos en el que se mete el dinero plástico. Y zaz, pues nada que el desdichado sistema cibernético responde con velocidad que la tarjeta no tiene fondos para sufragar el pago.—Ay, no puede ser que barbaridad, de verdad señorita, no es posible—Señora perdón pero su tarjeta no… –Discúlpeme, nunca me había pasado esto--. Entonces la situación ya se convierte en humillación visible para la afectada que comienza a poner su cara colorada de natural vergüenza. Afortunadamente la señora en cuestión tiene otra tarjetita menos rimbombante pero más efectiva y por fin para los desesperados en la fila se logra el ansiado pago. Nunca falta alguien así

Durante mis años mozos acudí todo un año a ver y disfrutar el futbol profesional en Irapuato, Gto. En un estadio recién remodelado para el mundial del México-86. 35 mil almas, el 99 por ciento varones, que disfrutaban mas de las caguamas que del espectáculo deportivo. Existían personajes fantásticos que arribita de las bancas se convertían en entrenadores del Irapuato, desde que el partido comenzaba. --Ese Miloc, vamos por todo esta vez, ese pinche América es pura señorita acalambrada. No te rajes cabrón--. Y desde la salida del equipo local aquello era una tras otra recomendación o definitiva orden para el entrenador. –Ese cabrón argentino no está jugando bien Miloc. Para que lo pones de titular. – Los expertos entre el público ya llevaban entre pecho y espalda más de dos litros de cerveza cuando el juego iniciaba. El negocio del futbol profesional en México nunca ha sido el costo del boleto sino lo que derraman económicamente los bebedores de alcohol en las cantinas más grandes del país durante noventa minutos.

Cuando el Irapuato llegaba a ir arriba en el marcador todo eran elogios y aplausos para el genial entrenador, pero dios guardaba la hora para cuando los acérrimos rivales comenzaban a meter goles en racimos en la querida virginal portería local.—Que pues cabrón ya saca a ese pendejo que tienes de portero. Ve wey se le cuela hasta un méndigo tirititito. A qué hora los cambios papá, para que tienes al Hueso calentando todo el día si no lo vas a meter. La media, la media es la que no funciona pendejo--. Las malas razones comenzaban a gritarse con más fuerza. Y no sólo por un genio borracho sino por todos, hasta los que seguían conservando un mínimo de sobriedad. Y lo peor, cuando ya el partido llegaba al 4 cero, aquello era un aquelarre de insultos y denostaciones no sólo para el entrenador, para todos los jugadores irapuatenses. Nunca faltarán en los estadios de futbol algunos así