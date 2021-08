Oda de Camilo es vituperio al dictadorzuelo

Es Camilo Daniel, presbítero de la iglesia católica, uno de los más fervientes panegiristas de Javier Corral. Junto con él, Javier “El Pato” Ávila y Dizán Vázquez, se supone lo llevaron de la mano en la senda del humanismo y la dignificación de los más pobres. Algo nefando debió necesariamente ocurrir en el camino.

Irremediablemente perverso, se les soltó, y erró con iniquidad en sus funciones de gobernante, convirtiéndose al final de su mandato en todo lo contrario, un dictadorzuelo caprichoso y odiado por el pueblo, despilfarrador del dinero público y carente de toda humildad.

Escribe en redes sociales el sacerdote una larga carta en defensa del moderno Calígula, que Cinthia Chavira suscribe y reproduce de manera intensa buscando la mayor promoción de la misma, sin pensar que los chihuahuenses tienen muy bien medido a su veleidoso cónyuge, y convierte dicha alabanza en vituperio.

Utiliza Camilo al Papa Francisco, y su encíclica “Fratelli Tutti”, como perfil del político, para alabar a su amigo y casi elevarlo a los altares, con quien disfrutó de las mieles del poder durante los últimos cinco años, cercanía humana de viajes y comilonas, desde los muros de cantera y pisos de mármol, pontificando en sueños acerca de las bondades de un gobierno próximo a los que menos tienen, en tanto los hospitales permanecen vacíos de medicinas, trabajadores exigiendo pagos, obras entregadas a modo, bonos... excesos, excesos y excesos.

Dice Francisco en dicha encíclica que el político es ante todo un ser humano. Efectivamente, lo vimos con claridad en el mandatario que está a unas semanas de concluir. Sus arrebatos le costaron a los chihuahuenses miles de millones de pesos con Peña Nieto y con López Obrador, con quienes iba de la confrontación hormonal a la más abyecta sumisión a grado tal de cocinar inclusive en su propia casa para el segundo. Ridículo, lo recibió de mandil para prepararle unas “rayadas”. Cursi. Doble cara.

Son arrebatos humanos que implicaron, por ejemplo, la entrega de El Chamizal a empresas privadas quitándole a Juárez un pulmón recreativo para quienes menos tienen. Significó entregarle dos hospitales en obra negra y abandonados irresponsablemente por él mismo, al gobierno federal, cuando urgen para la entidad esas dos unidades clínicas.

Remodeló centros de salud en algunas parte del estado, unos cuantos, cuando es urgente sustituir al Hospital Central que se cae de viejo y es la única opción para población abierta y derechohabientes del Ichisal, que deben acudir al vetusto inmueble, que él ni siquiera conoce.

Fue su parte “humana” la que lo llevó a cancelar los escoltas y protección para exgobernadores y mandos en policía y fiscalía, que ahora suplica como recompensa por su fallida labor en el combate a la delincuencia, que tiene en el indicador de violencia uno de los más altos a nivel nacional, el doble de lo que recibió en 2016.

Esa parte “humana” es la que lo llevó a traicionar a los agricultores en un doble juego con el gobierno federal, que llevó al homicidio de Jessica y a la orfandad de sus tres hijos...y que tiene a cuatro chihuahuenses en la cárcel, tres de ellos desde hace un año por cargar supuestas latas vacías de gas lacrimógeno y al último, Andrés Valles, por liderar la justa causa del agua.

Una parte “humana”, exacerbado capricho humano, con el que ha violentado paradójicamente los mismos derechos humanos para iniciar una persecución enfermiza y obsesiva en contra de rivales políticos, utilizando el brazo armado del ministerio público y algunos jueces a modo, pasando por encima del debido proceso y garantías mínimas de respeto a la dignidad humana.

Fabricó muchos de los delitos por medio de compra y falsificación de testigos, como hizo en el caso de Maru, donde ejerció violencia política de género bajo la complacencia de los grupos feministas...esa es su parte “humana”, falible, enferma de poder, poliedro al cual no se asoma ni poquito el panegerista religioso al derrochar miel sobre el fallido gobernante.

***

Acudimos de nueva cuenta a la encíclica referida por Camilo:

“El político es, ante todo, un ser humano. No pierde tiempo si ama al más insignificante de los seres humanos y ama con ternura...No es lo grandioso de las obras lo que hace al político ni se trata de lograr grandes éxitos, que a veces no son posibles, sino que su corazón se llene de rostros y nombres sabiendo que no se pierde ningún cansancio generoso…”

Careció Corral de obras “de relumbrón” como le llama Camilo. Abandonó las carreteras, que siempre han sido orgullo en la entidad más extensa de la República Mexicana, donde forzoso es que exista de manera permanente un plan de edificación para acercar a los pueblos más alejados...pero con Corral no hubo proyecto de largo plazo...lo inmediato y urgente, que genere bono político y electoral, el medro instantáneo y con ganancias jugosas.

Ese corazón no se llenó jamás de esos rostros y nombres de los que menos tienen...porque llegaba a los poblados y cabeceras municipales en el Bell 429y si era posible en el CJ3. Jamás pisaron sus delicados pies de golfista las rancherías. Pulcros los zapatos de marca tipo junior nunca se ensuciaron.

Desde las alturas vio a los chihuahuenses enfrentar la adversidad solos, abandonados por la indiferencia de quien solo vivía para gritonear ordenando a sus inferiores jerárquicos, pensando que el puesto era para siempre.

“...La pregunta crucial del político, después de unos años, no será cuántos me aprobaron, cuántos votaron por mí, sino: ¿Cuánto amor puse en mi trabajo? ¿Cuánta paz social sembré? ¿Cuánto dolor ajeno hice mío, pero también cuántas sonrisas de mi pueblo siguen resonando en mi corazón? (Nos. 193-197)”...

Ufff....del tenis al golf incluso en horas laborales...ocio proclive a las tardeadas con su tequila, sus seisitos de Carta Blanca y charla intelectualoide de izquierda en CdMx con los galileos o con los cercanos a Andrés Manuel, donde ha ido tejiendo acuerdos en lo oscurito con afanes de permanencia...aún traicionando a los propios.

Votaron por Corral muchos miles de chihuahuenses en una reedición del verano caliente del 86...pero ellos mismos le dieron la espalda cuatro años después precisamente por olvidarse de poner amor en el trabajo...no hay manos encallecidas en el mandatario, salvo por la raqueta y el palo de golf.

No sembró paz social. Incendió chihuahua con su omisión en materia de seguridad...11 mil 600 muertos le gritan desde la tumba...miles de familias enlutadas.

Ni se diga la zona centro-sur, donde no puede poner un pie sin que existan los necesarios reclamos por una traición vil a los agricultores, sus familias y todos los habitantes de una veintena de municipios cuya vida, no solo la económica, sino toda ella gira en torno al agua.

Cero sonrisas...cero empatía por el dolor ajeno.

***

Necesario e indispensable retomar a Camilo Daniel en su oda al dictadorzuelo, escrita bajo el efecto narcotizante que le provoca la admiración hacia quien presume haber sido monaguillo del obispo Manuel Talamas Camandari.

Un gobernante que arrancó con un bono democrático bajo el brazo, pero que lo dilapidó irresponsable hasta la médula, igual que en la parábola de los talentos.

Solo se sentó a ver el amanecer y el atardecer en el mullido sillón del autoritarismo, a escuchar ni siquiera sus antiguos clásicos Milanés, Lara, Cadetes de Linares, sino la cítara, a la noble cítara de los Dioses del olimpo de la pereza. Dejar hacer, dejar pasar, plagado de abusos e iniquidades.

Esa y no otra es la realidad del mandatario ñoño que termina hecho una caricatura pese a las alabanzas del último mohicano entre sus aplaudidores, Camilo Daniel Pérez, quien debió salir más de Palacio y de su parroquia para verificar el sentimiento real de los chihuahuenses hacia el pecaminoso ídolo.