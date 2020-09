Ojalá supiesen ser oposición

Decían nuestras abuelas hace algún tiempo que “para saber cómo se hacía un libro, primero había que saber hacerlo”. Viene a colación este refrán porque la derecha mexicana no ha terminado de comprender lo que representa ser oposición en un régimen democrático.

Ser oposición significa contribuir, desde perspectivas alternas, a la construcción de una nación libre, plural, multicultural y diversa como lo es México.

Sin embargo, en las recientes acciones de la derecha mexicana hemos visto posiciones reaccionarias, berrinches que rompen el diálogo y bloqueos que atentan contra el Estado de Derecho y el bienestar de toda la nación.

Desde hace algunas semanas, los opositores al presidente destruyen el patrimonio público de las presas nacionales, ocupan vías del ferrocarril en Chihuahua y en otros estados, y -como corolario- simulan plantones en la Ciudad de México.

Sabedores de la importancia que tiene la oposición en un país democrático, es nuestro deseo llevarles a la reflexión con base en las propias experiencias. Podemos encontrar muchos ejemplos que demuestran nuestro talante democrático y pacífico, aún a pesar de las circunstancias adversas y de los embates que padecimos durante más de 30 años.

Nuestro presidente y quienes le acompañamos desde hace tiempo, debimos resistir primero al gran fraude del 2006 y luego uno más en el 2012. No obstante todo lo anterior, en Morena promovimos el respeto a la democracia, la construcción de ciudadanía, la promoción de valores cívicos y, por supuesto, una propuesta alterna a los gobiernos neoliberales.

Hasta ahora no hemos visto a la derecha ser una oposición consistente y lógica; sus mantas no tienen contenido, sus discursos no incluyen ni una sola propuesta seria. ¿Dónde está su agenda de gobierno alterno?

Consiste esa agenda acaso en ¿utilizar a los grupos más vulnerables para enviarlos como carne de cañón en sus protestas?, ¿observar a la distancia con sus grandes gafas de sol? ¿tocar el claxon en sus vehículos de reciente modelo? ¿así pretenden ayudar a México?

Conforme pasa el tiempo, toda lucha que carece de legitimidad y autenticidad se desgasta. Es el caso de la supuesta “lucha por el agua”, en la que el PRI ha decidido apartarse de las acciones de la derecha y entablar un diálogo con el gobierno federal.

Por otro lado, la ciudadanía ha madurado y se ha dado cuenta de las simulaciones y los engaños. En palabras de Ricardo Haro, “la democracia más que saberla hay que sentirla, porque saberla definir es conocer; pero sentirla es vivirla”.

La oposición tiene el arduo camino para establecer el diálogo y el debate, pero con base en la crítica constructiva, no en las manifestaciones violentas y carentes de valores democráticos.

Nuestro llamado como mexicanas y mexicanos es construir un país libre, en paz y respetuoso de la diversidad de pensamiento. La derecha ha dejado pasar una oportunidad única de entablar una relación de respeto con el presidente de la República.

Andrés Manuel ha dado muestras de su capacidad de diálogo y de su aceptación del pensamiento diverso. Nuestro presidente nunca ha dejado de reunirse con empresarios y representantes de otras corrientes de pensamiento, seguramente ha habido debates y críticas en esas reuniones.

P.D. Faltan ocho meses para las elecciones del 2021; en Morena estamos preparados con una plataforma electoral seria que plantea un mejor futuro para Chihuahua.

Analista político