Olimpismo mexicano, en la quiebra

“Ganar no es lo más importante, es lo único importante" Vincent Thomas Lombardi

México debutó en las olimpiadas modernas en París 1900, ese año obtuvo su primera medalla de bronce, y tuvieron que transcurrir 48 años para que ganara 2 de oro en las patas de “Arete”, el famoso corcel que montara el teniente coronel Humberto Mariles Cortés, nuestro paisano por cierto, oriundo de la otrora capital del mundo de la plata.

En 24 ediciones, México ha obtenido 71 medallas: 13 oros, 24 platas y 33 bronces. La comparación, por más que la mediocridad la tilde de odiosa, se antoja oportuna y urgente.

En esas 24 justas, Estados Unidos ha obtenido la friolera de 1,100 oros, 876 platas y 770 bronces, para un total de 2,746 medallas. Tan solo Michael Phelps se llevó 23 medallas doradas, 3 de plata y 2 de bronce, para contabilizar 28 galardones. Es decir, un solo competidor norteamericano, con 4 competiciones, ha obtenido más medallas que todos los competidores mexicanos en 120 años de historia olímpica.

Cuba, ese país tan vilipendiado y empobrecido, en parte por el brutal bloqueo norteamericano con la complicidad de la OEA, ha conseguido en total 241 medallas: 85 áureas, 71 blanquecinas y 85 cobrestañas, siendo el país iberoamericano líder de las competencias.

¿Qué le falta a México (o qué le sobra) para emular a estas potencias deportivas? ¿Por qué seguir siendo sparring de los países poderosos?

Son una multitud de factores que en este breve espacio sería imposible analizar, ente otros, la politización del deporte, la falta de atención al deportista, el desinterés por la búsqueda de prospectos desde temprana edad, la falta de instalaciones adecuadas y un largo etcétera.

Pero hay un tema que deben llamarnos la atención: el conformismo. Nos han educado en él desde niños.

Cuando perdemos en una competencia, deportiva o académica, se nos llama triunfadores por haber participado, eso no es más que un eufemismo. Somos perdedores y punto. Nos despojan los padres y maestros del coraje del perdedor, ese coraje que nos impulsará en la próxima competencia a ser mejores y ganarla. Se nos reprime el llanto sin saber que en él se encuentra un desahogo. Nos consuelan como si perder fuera una fatalidad y no una oportunidad.

Desde niño escuché una frase que al paso del tiempo y en la edad adulta, me ha parecido una verdadera estupidez: “Lo importante no es ganar sino competir”… NO, NO y NO. Lo importante, como dijera Vince Lombardi, el entrenador de futbol americano (1913-1970), ES GANAR, es decir, GANAR es lo único importante, lo demás es mediocridad. No se prepara un atleta durante años sólo para competir, eso es obvio, se prepara para ganar. Sin embargo pareciera ser que los mexicanos llevamos en el subconsciente la consigna del perdedor, de conformarnos y consolarnos con lo que nuestros maestros nos inculcaron en los primeros años de escuela: si pierdes ya eres un ganador por haber participado, una mentecata paradoja que hasta ahora no entiendo.

En lo académico se nos ha educado con que aprobar es suficiente. El dicho “después de seis es vanidad” es la frase más elocuente de los mediocres que son muchos, las escuelas de todos los niveles, incluyendo las universidades están llenas de ellos. A los alumnos que representan la excepcionalidad, se les llama mataditos, pero esos mataditos están llamados, en general, al acceso de becas de excelencia, de jugosas ofertas de trabajo y de grandes satisfacciones personales y familiares.

Cambiar paradigmas es urgente si queremos ser competitivos, si no, más vale que nos retiremos de las justas olímpicas y no seguir “haciéndole el caldo gordo” a los países que realmente se interesan por sus atletas.

Ganamos un bronce y lo festejamos por todo lo alto, es decir, nos conformamos con poquito, con un bronce, sin hacer nada para superarlo. Olimpiada tras olimpiada se repite la historia. Un bronce pareciera que nos autoriza a tirarnos al descanso durante cuatro años, para repetirlo, si bien nos va, en la siguiente olimpiada.

No soslayo el gran esfuerzo que representa para todos los atletas del mundo su participación en unos juegos olímpicos, pero tampoco puedo pasar por alto, aparte del conformismo, el poco o nulo apoyo que el estado Mexicano les da a sus deportistas. Por otra parte la politización de la CONADE y el COM nada bueno ha dejado al país, directivos impuestos que poco o nada saben de deporte, prueba de ello es que no se nota crecimiento alguno a 121 años de incursión.

Carecemos en México de un programa de visoría de niñas y niños desde temprana edad para incorporarlos a esquemas especiales de fortalecimiento de sus habilidades, como sí lo tiene la República de China o Estados Unidos, o para no ir muy lejos, nuestro isla vecina del Este: Cuba. Sin embargo para lograrlo, se requiere inversión y una honesta administración de esos recursos. Desgraciadamente se han denunciado casos en que ese dinero, que es de todos los mexicanos, va a parar a los bolsillos de algunos directivos o en el despilfarro que de ellos hacen gastando viáticos en viajes inútiles.