El escritor mexicano Luis Felipe Lomelí, escribió en alguna ocasión un cuento que es considerado como el más breve de todos los microrrelatos en castellano. El cuento se llama “El emigrante” y dice así: ¿Olvida usted algo? -¡Ojalá!. A pesar de la brevedad de sus cuatro palabras, encierra en sí toda una historia del desplazamiento y sufrimiento de aquellos que han tenido que emigrar, dejándolo todo atrás en busca de algo mejor. La horrible tragedia sucedida en Texas nos recuerda esta lamentable situación que acontece desde hace mucho tiempo: millones de personas en todo el mundo que han sido desplazadas de su lugar de origen, y que en ocasiones no logran llegar a su destino, o que ni siquiera lo tienen.

Desde las caravanas de migrantes de Centroamérica hace ya algunos años, las cuales dividieron la opinión de los mexicanos, hemos podido observar un aumento en el tránsito de migrantes por nuestro estado. Cada vez es más frecuente encontrarse a familias de migrantes en los cruceros de la ciudad de Chihuahua, incluso cuando esta no es una ciudad fronteriza. Los ciudadanos de esta región del norte fuimos testigos de la gran cantidad de personas que buscaban inmigrar al vecino país. Muchos opinaban que no se debían abrir las fronteras. Otros decían que todos debían tener libre tránsito por México. Y mientras este banal debate ocurría, cientos de familias eran separadas, otras tantas desaparecidas, y otras más incluso asesinadas.

Dentro de un discurso moralista legal, tanto aquí como en muchos otros lugares, es fácil olvidar que los migrantes son personas, y no extraños. Chihuahua ha sido durante siglos un lugar de paso. El Camino Real, que iba desde la Ciudad de México hasta Santa Fe, Nuevo México, atravesando por todo nuestro estado, dan cuenta de una impresionante movilización de personas a lo largo de la historia. De hecho, las grandes movilizaciones y desplazamientos han ocurrido siempre durante la historia de la humanidad. Aunque esto no es algo novedoso, lo que sí debe sorprendernos es que en pleno siglo XXI, en muchísimos lugares se siga tratando con desdén a todas aquellas personas y familias que intentan buscar un lugar con una mejor condición de vida.

Por un lado, el racismo y el nacionalismo no sólo están presentes en nuestro vecino país, sino lamentablemente dentro de nuestras comunidades. En no pocas ocasiones solemos creernos diferentes a nuestros hermanos y hermanas de América del centro, sin recordar que las diferencias son única y exclusivamente culturales. Es fácil olvidarse que México es un país con un alto número de emigrantes. Lo es también nuestro estado. Chihuahua ocupa el lugar número 15 entre las entidades federativas en porcentaje de personas que inmigran hacia Estados Unidos, por cuestiones laborales, familiares, educativas o de seguridad, según los datos del INEGI.

Seguramente todos en esta ciudad tenemos un amigo o familiar que ha inmigrado a Estados Unidos buscando el sueño americano. ¿Por qué entonces pudiéramos siquiera pensar que los emigrantes del centro y sur del país y de América son diferentes a los chihuahuenses? Lamentablemente la discriminación no solo se encuentra del otro lado de la frontera, sino que convivimos con ella día a día. Es fácil olvidarse que Chihuahua también es un lugar de emigrantes, y este olvido nos lleva a ver con desdén a quienes viajan de paso por aquí.

Por otro lado, la discriminación no solo se hace presente en el racismo, sino también en la aporofobia. Este término hace referencia al rechazo, aversión y temor hacia los pobres. Así, la migración no solo encuentra problemas en las diferencias regionales, sino económicas. No se tiende a rechazar al inmigrante millonario, comerciante o emprendedor, sino al desposeído, al que no tiene nada y en apariencia nada puede aportarnos. La aporofobia en un país clasista, como lamentablemente es el nuestro, tiene consecuencias graves de discriminación y por ende de abusos hacia las personas menos favorecidas económicamente.

Ojalá los emigrantes pudieran olvidar el sufrimiento que causa dejar todo atrás, para enfrentarse a una travesía terrible, y que en bastantes ocasiones tiene un desenlace trágico. Pero no es así. Las cicatrices no se borran, ni con una mejor calidad de vida. Ahora más que nunca es necesario que como chihuahuenses, esos chihuahuenses que nos jactamos se ser valientes, nobles y leales en una tierra hospitalaria, realmente demostremos nuestros valores todos los días con los hermanos migrantes y desprotegidos.

No siempre estamos en las condiciones para resolver los problemas de los demás, pero un simple gesto de amabilidad puede ayudar bastante a aquellos que se desplazan. Que no se nos olvide nunca que ninguna persona es ilegal, y que nadie por su gusto se enfrenta a una situación crítica en un país desconocido. Ojalá nosotros no nos olvidemos que antes de ser mexicanos, latinoamericanos, ricos o pobres, somos personas.

rrenteria@uach.mx