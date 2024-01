Omiso = Pendejo

El tema que se llevó todos los reflectores en esta semana, para medios locales y nacionales, es sin duda, la respuesta de nuestra Gobernadora, María Eugenia Campos; quien en una entrevista “banquetera”, dice textual: “…que deje de ser omiso, si no es que decir pendejo, de lo que está sucediendo en el Estado de Chihuahua, no es una situación del Estado de Chihuahua, son delitos del fuero federal y tiene ya que el Gobierno Federal y el Presidente de la República, abrir los ojos de lo que está pasando en nuestro país”.

Lo anterior, en relación al secuestro de integrantes de la familia Lebarón (quienes por cierto ya fueron liberados); y, a múltiples situaciones de inseguridad que se viven día con día.

Parece que hemos perdido la capacidad de asombro. La inseguridad está rebasada, en todos los ámbitos.

Los titulares de los periódicos, por lo general reportan el número de homicidios dolosos ocurridos: la noche anterior, el fin de semana, en el último mes, etc. Es desorbitante y alarmante la cifra de mujeres desaparecidas; jóvenes “levantados”; masacres; extorsiones; secuestros, en lo que va del presente sexenio, con Andrés Manuel. Y, -como bien dice la gobernadora-, son temas del orden federal.

El Residente de Palacio, no puede y no debe ser omiso.

Solo a manera de ejemplo, aunque deberíamos ahondar en el tema: Ciudad Juárez, ocupa el primer lugar en pornografía infantil de nuestro país; y, por otra parte, un dato patético y preocupante: seis de cada diez producciones de pornografía en el mundo, provienen de México; un 60%; según datos de la ONU, Unicef y otras instancias y ONG´s. ¿Dónde están las autoridades? ¿Por qué no hacen nada al respecto? Es indignante, que se hable de nuestro querido país, en este mundo globalizado, por estadísticas en las que ocupamos los primeros lugares, en cuestiones de inseguridad.

Ante la declaración de la gobernadora, el inútil presidente, en su mañanera, se concretó a decir que no le respondería; que porque está de moda en las mujeres: “decir malas palabras, para pretender ser buena ondita”. ¿Qué es eso? ¡qué respuesta tan frívola!

Ese calificativo y otros peores que decía mi abuela, se merece ese señor.

No la investidura del primer mandatario. Esa merece el respeto de todas y todos los mexicanos.

Pero López, se ha encargado de desvirtuar y traer por los suelos, lo que debería ser una figura de autoridad; el más alto mando de nuestras fuerzas militares; el representante de la república ante el mundo; el defensor de nuestra soberanía. Ha sido el propio “peje”, quien polariza, promueve un discurso de odio, busca la división de la población. Es quien hace mofa de las instituciones (las que le sirvieron para llegar al poder y las mismas que pretende desaparecer).

La gobernadora tiene razón. Pues este gobierno se ha caracterizado por echar culpas al pasado y no hacer nada de nada. Por ser omiso, no solo en temas de inseguridad, sino en todos los rubros.

Además, es un propulsor de la misma. Con su fatídico lema de: “Abrazos, no balazos”. Al dejar que los grupos delincuenciales crezcan, se favorezcan incluso de sus decisiones y liberaciones; permite que sean quienes mandan en las regiones, los que amedrentan, cobran cuota, derecho de piso y no dejan trabajar honradamente a quienes así lo pretenden, si no se alinean a sus condiciones; de otra manera, queman negocios, asesinan emprendedores, desaparecen personas; todo ello, con la venia del Presidente.

En México, sobran delincuentes y falta gobernante.

Le es muy fácil a Andrés, culpar a los gobernadores, sobre todo a los que son de oposición a su régimen. Como si las cosas estuvieran muy bien en los estados que son gobernados por Morena. No, no es así. Es un asunto nacional. No es ajeno a ninguna entidad del país.

Ya es momento, de que se diga la verdad y se les llame por su nombre a las cosas. Momento de señalar lo que está mal. Ya es momento, de exigir la operación y coordinación de las autoridades federales. Momento de que atiendan lo que les corresponda. Momento de que investiguen y castiguen a los culpables de tantos y tantos delitos que quedan en la impunidad, ante la inacción, la omisión, la poca voluntad, la ignorancia y la desfachatez, de quien debería gobernar y no lo hace. Momento de decirle: “pendejo” al que está siendo “omiso”.

Ya es momento…