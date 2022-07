“La Iglesia llama al diálogo social para construir un camino de justicia y reconciliación nacional”

México ensangrentado, casi 122 mil muertos en 3 años y medio de mandato, y la cuenta no frena; empobrecido, 55 millones de mexican@s sin lo básico para sobrevivir y 57 millones de aspiracionistas, luchando al día por no desaparecer y engrosar los cinturones de pobreza, un país pobre, donde solo el 10% de la población total tiene la vida resuelta; según la última medición, con una inflación de 7.99%, su mayor nivel en 21 años, y el aumento de precios no cede; de ahí los picos máximos de inseguridad y criminalidad.

Un México inculto, enfermo, ecocida y feminicida; siendo el país más peligroso para ejercer el sacerdocio en América Latina. Pareciera que a la 4T no le interesa atender y solucionar lo urgente, su apuesta sigue siendo el cachar votos para retener la silla presidencial, l@s alfiles del Ejecutivo andan distraíd@s de sus responsabilidades, son tiempos de hacer puntos para ganar la simpatía del jefe y en las encuestas.

Ante este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), la Conferencia de Superiores Mayores de Religiosos de México y la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús convocaron a una Jornada de Oración por la Paz ante los asesinatos y desapariciones que todos los días se cometen en México. En un comunicado, las tres representaciones señalaron que todos "necesitamos estar unidos en este momento en que la indignación de nuestro pueblo, ante la barbarie de la violencia, no está abriendo una puerta para la paz".

Hace dos semanas, la gota que derramó el vaso, los hechos tan lamentables ocurridos en Cerocahui, donde a sangre fría asesinaron a tres personas de bien, dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora, al interior de la iglesia, cuando socorrían a Pedro Palma, un guía turístico muy querido, con 4 décadas de experiencia en el ramo, quien era perseguido por sicarios que irrumpieron en el templo. “El Gallo” y “Morita”, sacerdotes caídos en cumplimiento de su deber, protegiendo y defendiendo la vida.

La Iglesia llama al diálogo social para "construir un camino de justicia y reconciliación que nos lleve a la paz… Estamos delante de un problema complejo que necesita de todos y todas para atenderlo desde la raíz y así dejar que el Cristo resucitado haga surgir una nueva mirada que permita construir los acuerdos que hoy México necesita".

Urge cambiar las estrategias de seguridad, esa de “abrazos no balazos”, los números y el clamor social no mienten, no funciona, salpica sangre por tantos muertos y desaparecidos, el gobierno actual está a nada de convertirse en el más violento de la historia. Como lo señaló el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano: “Ahora como nunca, el dolor de la cruz se vuelve más intenso por tanta sangre inocente derramada a lo largo y a lo ancho del país. Los índices de violencia y sus estructuras de muerte se han desbordado e instalado en nuestras comunidades, desfigurando a la persona humana y destruyendo la cultura de paz. A lado de nuestro pueblo esperamos una respuesta a la altura de las circunstancias por parte de las autoridades civiles en todos los niveles. Es responsabilidad de quienes gobiernan procurar la justicia y favorecer la paz y la concordia en la convivencia social”.

Por el bien de nuestro país, requerimos redoblar esfuerzos, como sociedad nos toca contribuir con la autoridad, en planes integrales de construcción social, renacer desde la raíz, la podredumbre sólo reproduce ira, muerte y sufrimiento, velemos por los valores, la armonía, el respeto y el diálogo, tenemos derecho a vivir en paz. Como dijera el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry: “Si queremos un mundo de paz y de justicia hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor”. Alcemos la voz, BASTA NO MÁS VIOLENCIA. Sumemos Voces.