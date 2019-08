El martes 13 de agosto tuvo un amanecer y un atardecer muy peculiar en la CDMX. Y no me refiero a la meteorología. Por la mañana amanecimos con la nueva de que Rosario Robles fue enviada a prisión, desde donde enfrentará juicio por manejos no claros de recursos públicos. Ya entrada la mañana, apareció en Palacio Nacional José Antonio Meade Kuribreña, quien tuvo una reunión con el secretario de Hacienda. Meade, vale recordar, recién ha sido implicado por Robles en el proceso al que se le lleva. En la tarde, antes de oscurecer, el director del canal Rompeviento TV Ernesto Ledesma https://www.youtube.com/watch?v=Drdz4r5di3Y&t=16s, presentó un reportaje sobre Claudio X, González Guajardo. Tres piezas noticiosas indeleblemente enlazadas al reportaje de septiembre de 2017, conocido como “La estafa maestra”.

Lo exhibido por Rompeviento TV, sobre los manejos de CXGG, bien pudo titularse “La estafa cívica”. En el mencionado reportaje se expone como el protagonismo cívico del tecno-empresario está al servicio y financiado por grandes empresas a las que finalmente representa, despojándolo de la careta de sociedad civil.

CHGG es abogado por la escuela Libre de Derecho, titulado en 1987 (coincidencia biográfica con Felipe Calderón) Trabajó para la administración pública federal por nueve años, de la mano de Luis Téllez Kuenzler, para después portar la cachucha de empresario y de activista promotor de organizaciones civiles. A través de una de ellas, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, colectó recursos privados -donaciones- para financiar el periodismo instrumentalizado al que se le encargó “La estafa maestra”.

El caso era ensayar una exitosa rutina de desprestigio aplicada al magisterio con otro reportaje, “De p6nz6so”, promovido por el mismo CXGG y desde la organización Mexicanos Primero. Pieza de propaganda que fue la punta de lanza de la reforma educativa de Peña Nieto (Todo esto queda sobriamente exhibido en el trabajo de Ernesto Ledesma citado arriba).

Si bien la estafa maestra es un ataque personalizado hacia Rosario Robles y a los institutos públicos de investigación superior, su fondo es descalificar la política social, así como lo hicieron contra el magisterio. Es el mismo modus operandi, la diferencia está en el medio.

Ya no es un conductor de noticiero de Televisa, ni la cadena de cines Cinépolis. Ahora la estelaridad correspondió a la división de comunicación de MCC y al portal de noticias Animal Político. Por qué no se encargó la pieza a una de las grandes empresas periodísticas, tal vez ninguna quiso enemistarse con el presidente Peña Nieto. Los favores estaban de por medio.

Qué hubo antes del martes 13 de agosto de 2019.

Del primero de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, Rosario Robles estuvo a cargo de Sedesol, donde la Auditoría Superior de la Federación registró varias observaciones sobre manejos irregulares y que nunca se solventaron.

Del primero de diciembre de 2012 al 27 de agosto de 2015, JAMK fue el canciller de México. El 28 de agosto asumió la Sedesol. En el proceso de entrega recepción Meade fue enterado de la situación de la secretaría, según dicho de Robles. En ese cargo, JAMK se mantuvo hasta el 6 de agosto de 2016 y hasta entonces no hizo pública denuncia sobre el estado del despacho que recibió. Por el efecto Donald Trump -entonces candidato republicano a la Presidencia de los Estados Unidos- Meade sustituye a Luis Videgaray en la SHCP el siete de septiembre de 2016.

Al año se divulga el reportaje de la estafa maestra, el 5 de septiembre de 2017, sin que JAMK fijará posición al respecto. Quien, sí fijó posición sobre otro tema, fue el señor Claudio X. González Laporte, padre de CXGG. El 25 de octubre destapó a Meade como prospecto confiable para la presidencia. Casi un mes después, JAMK renuncia a Relaciones Exteriores y se inscribe como precandidato único a la presidencia por parte del PRI.

Saquen sus conclusiones. La sociedad civil, antiguamente conocida como pueblo, echó del poder al conglomerado tecno-político-empresarial que gobernó México desde 1982.





@profesor_F





Profesor por Oposición de la Facultad de Derecho.