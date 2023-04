Otra de Frozen ¿Y si terminamos al prudente?

El glotón, también llamado carcayú, es un animal mamífero, fornido con mal genio y musculoso, se alimenta de todo, tanto vegetales como animales, son carroñeros, depredan animales enfermos, se apropian de animales que caen en las trampas; en verano comen aves y sus huevos, larvas, insectos, pequeños roedores, sobre todo ratones de campo, bayas y lo que sea comible. No le importan los obstáculos, mueve cielo, mar y tierra para obtener su alimento, esta característica o disposición determinada por su naturaleza, le ha otorgado la fama de ser un buscador obstinado, no puede detenerse en la búsqueda y consumo exagerado de alimento.

Es interesante saber que cada vez que afirmamos en nuestra persona una virtud, en realidad lo que estamos haciendo es organizar una serie de disposiciones que se encuentran en nosotros desde el momento en que somos persona; tienen una función fundamental, cito sólo algunas como ejemplo: conocer, querer, sentir, escuchar; son innatas, con independencia de que no las estemos realizando o ejerciendo, así, aunque un bebé en el vientre materno no conozca los colores porque en ese momento no puede ver, no significa de modo alguno que no tenga la disposición de conocer.

Las personas tenemos la disposición de obrar para satisfacer una necesidad como es el hambre; algunas podemos tener desordenada esa disposición, tendencia o inclinación, que se traduce en estar comiendo a cada hora, sólo por el placer de comer y dar gusto al dios estómago; por el contario, cuando afirmamos en nosotros la virtud de la templanza, esto es el hábito permanente que nos induce a moderar los placeres e inclinaciones sensibles dentro del debido límite; tenemos como resultado que organizamos con esta virtud dentro del justo medio el placer que nos produce el comer, haciéndolo sólo cuando tengo hambre y hasta satisfacerla.

Una virtud que no se ha arraigado de modo perfecto en el ser humano, es una virtud que radica imperfectamente en el sujeto (persona) o que está rodeada de vicios que ahogan su capacidad para obrar según todo el poder de esa virtud [1]. El estado perfecto de virtud es un hábito, es decir, una disposición firme difícil de mover, esto depende de que esté bien radicada en nosotros, si decimos virtud de la prudencia, queremos decir que está bien radicada en la facultad de conocer, esto es en el entendimiento o inteligencia.

Ahora bien, todas las virtudes morales, fortaleza, templanza y justicia, etc., conectan con la prudencia, lo que significa que no se puede dar en nosotros una virtud moral sin que se den las otras; por ejemplo: en una compraventa la justicia está conectada con la prudencia que, como recta razón en el obrar, me dice que dice los medios que debo emplear para pagar la deuda y los intereses, así un medio sería: un depósito en el banco, un pago en efectivo, un pago con cheque, etc.

En cambio, por la virtud de la justicia aseguramos el valor moral de nuestra acción y la rectitud de nuestras operaciones, al entregar el pago del dinero debido por el bien adquirido; como ves, sin la prudencia no hay justicia, si la razón no ordena y razona lo que debemos en justicia entregar, no se da la virtud de la justicia.

Por la prudencia, como virtud moral, determinamos no por un impulso ciego o por pasión, sino por la razón, lo que hay o debemos hacer en cada caso particular, deduce en el ejemplo que exponemos, que es verdad que sería un acto injusto no pagar el dinero que se acordó en una compraventa, pero además, y es lo fundamental, deliberamos atenta y detenidamente los pros y los contras, de los motivos que tenemos para tomar la decisión, antes de adoptarla, de pagar el adeudo reconocido por la compra, luego, escogerá los medios con vistas al fin.

