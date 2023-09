Otro golpe al AICM

Uno de los problemas de este Gobierno federal es que cree que las cosas se resuelven por decreto. Si eso fuera, sería muy sencillo gobernar: se suben salarios, se bajan precios, se reduce demanda o aumenta oferta de productos y servicios necesarios para el bienestar de los mexicanos. Se acabaría la corrupción y la inseguridad con la firma de un decreto.

Hace un par de años, López Obrador alzó la bandera blanca que decretaba que en México, se había acabado la corrupción. Quizá el presidente ‘ignoraba’ que Manuel Bartlett ha incurrido en actos de corrupción desde hace décadas, y ahora integra este gobierno, desde donde gira instrucciones para que su hijo sea proveedor del sector salud.

También ignoraba que su hijo José Ramón ha vivido en casas “prestadas” de contratistas del gobierno (en Houston, en casa de un proveedor de PEMEX, y en Coyoacán, de una ejecutiva de La Jornada, el medio que más contratos de publicidad recibe). Parece que ignoraba que su prima Felipa ha incurrido en tráfico de influencias para recibir contratos. También que sus hermanos han sido captados recibiendo dinero en sobres amarillos. Es decir, el presidente ha pontificado que no hay corrupción, cuando los hechos demuestran lo contrario.

En el mismo sentido, ha aumentado el salario mínimo, pues les compete a los empresarios pagarlos. Si bien esta no es una decisión mala, lo cierto es que parece ignorar las recomendaciones en materia económica de los especialistas. No ha decretado, sin embargo, la reducción del costo de la gasolina, porque eso afectaría la recaudación del Estado mexicano.

El presidente ha decretado que ya no hay violencia, a pesar de que cada año de su gobierno ha sido más sanguinario que el anterior. Los que acusaban a Calderón de genocida, hoy manejan un gobierno más sangriento que el del panista.

Y así, el presidente pasa cada día de su mermado gobierno decretando y pontificando fantasías, y se molesta con quienes le hacen ver que las cosas no son como él las pinta. Es decir, todos debemos creer sus patrañas, o seremos catalogados de conservadores, de haber perdido privilegios, entre otra sarta de tonterías que la feligresía repite como loro.

En 2018, con una consulta hecha a modo, el entonces presidente electo determinó que el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México debería de cancelarse porque había mucha corrupción. En decir, en vez de sancionar los supuestos corruptos, mejor canceló el aeropuerto. Curiosamente, en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, no se transparentó ni un solo peso de gasto, por ser construido por el Ejército. Lo mismo en obras corruptas como la Refinería Dos Bocas o el Tren Maya.

México necesita un aeropuerto moderno que pueda atender toda la demanda necesaria. Con un mercado aéreo muy competido (donde Aeroméxico, Volaris, Vivaaerobus, entre otras aerolíneas compiten a diario) es evidente que los precios al consumidor bajan, y por ende la demanda de vuelos sube.

Ya en meses anteriores, el gobierno de López Obrador decretó que en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, había que reducir los vuelos de 60 a 52 operaciones por hora. Esto era con el afán de obligar a las aerolíneas a mover operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Las aerolíneas no tendrían problema alguno en mover operaciones si el mercado estuviera dispuesto a volar desde el AIFA. Sin embargo, los viajeros evitan a toda costa volar de un aeropuerto localizado a más de 50 kilómetros del centro de la Ciudad de México, y hasta donde se hacen casi dos horas de trayecto, precisamente por la falta de vías de comunicación para ese efecto.

El presidente ahora tuvo la ocurrencia que había que reducir aún más los vuelos en el AICM, reduciéndolos en casi un 20 por ciento. Esto con el mismo fin: que las aerolíneas muden operaciones al AIFA.

Igualmente, las autoridades castrenses (que no se distinguen por analíticas, sino por ejecutoras) esas que ahora administran el AICM, decretaron que los vuelos de carga ya no pueden volar al AICM, sino que deben de volar al AIFA. Esto, a pesar que el AIFA no tiene la infraestructura adecuada para recibir la carga que actualmente recibe el AICM.

El mercado no quiere irse al AIFA porque resulta incosteable. El presidente decreta que no lo es, y que todos deben volar desde allá. Este es otro de los caprichos de un hombre que no escucha, no dialoga, y no razona.

Actualmente, el AICM se encuentra en el peor momento de su historia. Quienes han viajado recientemente al aeropuerto de la Ciudad de México podrán advertir que ambas terminales parecen estar en alguna nación subsahariana. Cada que un pasajero viaja se paga la Tarifa de Uso de Aeropuertos, que se supone se debe utilizar para cubrir los gastos de mantenimiento y renovaciones del aeropuerto desde el que se despega. Sin embargo, en la actualidad, todo lo que se recauda por concepto de TUA se utiliza para pagar los bonos de aquellos que invirtieron en la construcción del aeropuerto de Texcoco (el que fue cancelado). Por ello, es deplorable ver el estado del aeropuerto de la Ciudad de México.

Es decir, en pocas palabras, el Aeropuerto de Texcoco no se construyó, pero sí se pagó; el Aeropuerto Felipe Ángeles se construyó y se pagó más de lo presupuestado, y no cumple el objetivo para el cual se gastaron miles de millones de pesos, pues la gente no lo utiliza. Y el actual aeropuerto se utiliza, pero no se mantiene porque lo que se recauda de TUA sirve para pagar un aeropuerto que no se construyó.

Por más que suene a capricho, la ciudadanía no va a utilizar un aeropuerto que no le es útil (como es el AIFA). México requiere un aeropuerto nuevo, justamente como era el de Texcoco.

Una de las propuestas que deben ventilarse en campaña es retomar el proyecto del NAIM en Texcoco, aunque esto implique un gasto. El gasto se dirige a una necesidad real en México que es precisamente la de un aeropuerto útil. El dispendio no lo cometerá quien anuncie retomar ese proyecto, sino aquel que construyó un aeropuerto más cercano a Hidalgo que a la Ciudad de México, a sabiendas que nadie lo usaría.

Que no vengan los feligreses a acusar complot, ni a lloriquear como son especialistas en hacerlo. Este gobierno ha sido el más improvisado en temas de infraestructura. Insisto, una refinería que no refina, y un tren construido en círculo no son los proyectos que requiere México.

Urge que la ciudadanía se dé cuenta cómo se ha tirado el dinero de todos en proyectos que no resultan viables desde ninguna óptica. Y que una vez enterada de esto, vote en contra a la propuesta que significa continuidad del régimen más corrupto y perverso que ha tenido este país. Permitirles a los mismos corruptos seguir dispendiando los recursos públicos, es algo que lamentaremos todos por décadas.