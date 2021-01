Otro país bananero

Si por recibir de su vecino cinco mil pesos en préstamo éste se toma la libertad de pedirle toda clase de objetos para no devolvérselos; si ya perdió su martillo, su taladro, sus tijeras para jardín, su escalera y todavía su vecino le pide ayuda para remolcar su vehículo al taller; si su vecino le pide además que le preste su tambo para echar la basura y que le ceda el territorio de su cochera para dar por saldado el préstamo, y termina usted admirándolo por todo lo que tiene y su emprendedurismo, es usted un tonto de tomo y lomo; lo único que emprende su vecino son fraudes contra usted, y la mejor manera de tener lo que tiene el vecino es no entregándoselo: no le preste más, que le devuelva todas sus cosas y aviéntele su basura por la cabeza, su vecino es un perdedor como cualquier otro.

Decían las comadres que el único país que no había tenido un golpe de estado eran los Estados Unidos, porque bendito Dios, no tenían una embajada gringa en su territorio, pero Trump demostró que podía darse a sí mismo un golpe de estado, algo que ni Peña Nieto intentó; el hombre autonombrado como el mejor negociador del mundo le dijo a Lord Peña que si no asistía a Estados Unidos a negociar el muro mejor ni fuera y tal cual, Peña se despertó tarde ese día, desayuno sabroso y quedó como todo un diplomático a los ojos del mundo, eso es demasiado.

¿Porqué viven bien los gringos blancos desempleados, esos que se conocen como white trash? ¿Porqué tienen escuelas gratuitas, vales de despensa, casas del gobierno (gratis, no como las de aquí), bono de desempleo y un mar de cerveza y armas?; no crea usted que todas estas bondades salen de la productividad gringa, no, no y no. Esa riqueza la producen 60 millones de hispanos en los Estados Unidos, legales e ilegales, que cobran sueldos ínfimos y como diría nuestro loquito consentido, Vicente Fox, por trabajos que ni los negros quieren hacer. Tras todos los muertos que Trump deja después de su ejercicio, se va tan impune como Díaz Ordaz con los manifestantes muertos en 1968 en la Plaza de Tlatelolco.

Por cierto, ¿sabe usted dónde va a reposar el expresidente Trump de su traqueteado periodo presidencial? En un campo de golf, ¿le suena conocido? Ya nada más falta que Melania le pida el divorcio, debidamente asesorada por la Gaviota.

¿Cómo atraes a sesenta millones de personas a tu territorio a cambio de cárcel, peligro y malos sueldos? Fácil, quítale a los países vecinos su riqueza con acuerdos fraudulentos y a punta de pistola, de tal manera que reduzcas el ingreso nacional moviéndolo de su país de origen a ya sabemos cuál, y con ese recurso moverás a toda la gente necesitada de ese ingreso.

Nos parecen excedidas las acciones de la white trash saltándose el muro, pero del Capitolio, disparando en las escuelas, disparando en conciertos, en un auténtico desgobierno donde las fuerzas del orden sólo sirven para matar manifestantes, perdón quise decir afrodescendientes. Guardé esas imágenes para la historia, pero póngale otras tantas que le voy a mencionar.

Acuérdese usted que el bendito Barak Obama fue el creador del DACA pero también de las famosas jaulitas para perros donde todavía colocan a los niños migrantes; aún se discute la cifra de migrantes detenidos durante su gestión, ya que la mayoría de ellos desaparecieron, al más puro estilo Ayotzinapa.

A principios de 2003 más de un millón de manifestantes contra la invasión a Irak se reunieron en Washington para protestas contra la guerra, más o menos la misma cantidad de opositores a la guerra del Golfo Pérsico en 1991, cuando los Bush compraron a precio muy barato, el territorio que los desplazados dejaban atrás y pusieron ahí sus pozos petroleros y su ejército privado, todo financiado desde el dinero público. ¿De ahí tomaría ejemplo López Obrador para sus marchas de millones de manifestantes? Gringos bananeros, con el pequeño asegún de que su país no produce bananas, se las roban a centavo de nuestros campesinos.

No nos vamos a detener en cuestionar a Bill Clinton que se despachó a una jovencita becaria en la sala oval, porque eso únicamente le atañe a su señora, que tomando ejemplo de las primeras damas mexicanas apoquinó con todas las traiciones de su marido; y corriendo nos vamos a las recontra multitudinarias marchas contra la guerra en Vietnam, donde de paso se llevaron al baile a Camboya, con una serie de bombardeos desesperanzadores para la población camboyana que ni siquiera estaba en guerra ¿Cuál es la mejor manera de no morir en una guerra extranjera? No invada países y nadie le disparará.

Todos recordamos que la revolución mexicana de 1910, que terminó con la DICTADURA de Porfirio Díaz, quien no podría ser un héroe de la patria ni aunque fuera guapo, es una revolución que entró en pausa porque Don Porfirio tenía al embajador gringo Henry Lane Wilson muy mal acostumbrado a darle una lanita para su menaje, y cambiar de régimen para los gringos no significa cambiar de malas costumbres, sólo de proveedores. Apenas tomó Madero las riendas de la nación –Francisco, no vaya usted a confundirlo con un pariente incómodo que anda por aquí- el embajador Wilson se apersonó a pedir la cuota del cártel de Gringolandia, a lo que Madero respondió que el dinero de la nación se usaría en la reconstrucción de la nación, valiéndole tal decisión que míster Wilson sacará dinero de su bolsa para financiar un golpe de estado contra Francisco I. Madero y el gusto de un cambio de régimen sólo duró hasta 1913.

¿Cómo le explico lo dañino de ver a los gringos con admiración y no en su justa dimensión? ¡Ya sé! Ayer pasé por el centro de la ciudad y vi un nuevo McDonald’s invadiéndonos, no pude resistir la invasión y entré por unas cajitas felices, el apuesto y joven moreno que funge de jefe ve entrar a un niño rarámuri, no sabemos sí iba a pedir kórima o a comprar algo, pero el pequeñito se acerca con mucha seguridad al mostrador, el joven jefe moreno salta y abraza al niño –Jovenazo, usted no puede estar aquí. Y lo saca del establecimiento. Con remordimientos ideológicos alcancé al niño y le di su cajita feliz.

Afortunadamente estamos transitando hacia la democracia y aprendiendo de nuestros errores, además en México no hay mal que dure seis años ni pueblo que lo aguante y por fortuna esta vez en Chihuahua el mal nada más va a durar cinco años, pero qué años. Empecemos por devolverles a los gringos su gobernador texano hombre tranquilo de muy buen dormir y luego vamos regresándoles su ideología que nos hace sacar a los niños de los establecimientos con la misma tranquilidad que otros los meten en jaulas para perros, Gringolandia es un país bananero entre muchos países bananeros.

Ah, y no espere mucho de Biden, eso también será un robo, pero sin insultos.