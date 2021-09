Pago del Derecho de control vehicular, golpe a la economía familiar

En diciembre de 2010, el ex gobernador César Duarte envió al Congreso del Estado de Chihuahua, una iniciativa para abrogar el pago de la tenencia vehicular, así como de disminuir el costo de la expedición de placas, mismas que eran de las más costosas en el país, dicha iniciativa fue aprobada por unanimidad para que en el estado de Chihuahua a partir del 2011 surtiera efecto, con ello se cumplía un compromiso de campaña que impactó de manera positiva en el bolsillo de la sociedad chihuahuense.

Después de eliminar el pago de la tenencia, solo permanece el derecho de control vehicular, el cual es una obligación de pagar por parte de la ciudadanía que tiene la propiedad de un vehículo, al realizar el pago de dicho derecho, en el primer trimestre de cada año, se obtiene un descuento, y aquí es donde se genera la controversia pues la ciudadanía en muchas ocasiones no realiza el pago en los meses de enero, febrero o marzo, por encontrarse en la famosa “cuesta de enero”, misma que se prolonga todo el año, ahora bien con los estragos económicos que vivimos por la pandemia generada por el Covid_19, desde marzo 2020 han sido muchas las personas que perdieron su trabajo, o incluso cerraron sus negocios, y por tanto no contaron con el recurso para realizar el pago del derecho de control vehicular 2020.

Es preciso recordar que, durante el 2020 la administración encabezada por Javier Corral, implementó un programa “amanece sin adeudos” y la ciudadanía se acercó para aprovechar los descuentos que se otorgaban, encontrando una sorpresa nada favorecedora a sus bolsillos, pues resulta que implementó el pago por el siguiente concepto:

MULTA POR ACTOS DE EJECUCIÓN -50 UMAS.

Para entender más el termino, UMA significa Unidad de Medida y Actualización, actualmente el valor de una UMA es de $89.62, por lo que el monto total de la multa por actos de ejecución es de $4,481.00.

Es decir que la multa por gastos de ejecución es más del doble costo del derecho de control vehicular el cual es por la cantidad de $1,800.00

El fundamento legal para realizar este excesivo cobro se encuentra en el siguiente artículo del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, el cual establece:

“Artículo 255. Son infracciones relacionadas con la obligación de pago de las contribuciones, así como de presentación de declaraciones, solicitudes, documentación, avisos, información o expedir constancias:

IV. No efectuar el monto correcto de las contribuciones en términos de las disposiciones fiscales; se impondrá una multa de 50 a 200 Unidades de Medida y Actualización.”

Como podemos observar el fundamento legal existe, sin embargo es una medida que lacera la economía de las familias chihuahuenses y de la cual no tenemos conocimiento la ciudadanía, dejándonos en un claro estado de indefensión, por tanto es una política recaudatoria heredada del gobierno de Javier Corral.

Ahora bien, he escuchado testimonios de personas que se han acercado a realizar el pago de derecho de control vehicular, pensando que será por la cantidad de 1,800 pesos, y aunque no ha terminado el año 2021, les cobran la multa por actos de ejecución, cuando dicho concepto (sacado de la manga) debería cobrarse hasta el 01 de enero de 2022, además no hay una justificación legal del alto cobro por una multa por actos de ejecución, pues en los conceptos de cobro de revalidación vehicular ya se establece el pago por GASTOS DE EJECUCIÓN DERECHOS DE CONTROL VEHICULAR, el cual es por un monto de $448.10 (cantidad razonable, en comparación con la multa de los gastos de ejecución).

Entre los demás conceptos que se cobran son actualizaciones de recargos y de contribución a la Cruz Roja es la cantidad de $44.26 pesos, (una cantidad mínima, pero ahora multiplíquela por todos los contribuyentes), en el rubro de actualización e impuesto universitario el pago es por $86.46, (le recuerdo que desde el 2005 exceptuando el año 2018, Gobierno del Estado no entrega el impuesto a la UACH), espero no pase lo mismo con la Cruz Roja.

En resumidas cuentas, el pago de un vehículo que debería ser por $1,800.00, ahora se le exige el pago por la cantidad de $7,221.00.

Sabemos que el pago de derechos de control vehicular, viene a contribuir a los ingresos del estado, y desde luego que como ciudadanos responsables debemos cumplir con el pago de mencionado derecho, pero también estamos en posibilidad de exigir un cobro justo, que tome en cuenta la crisis económica por la que atravesamos no solo en el estado de Chihuahua, sino en todo el país.

Hacemos un llamado al titular de la Secretaría de Hacienda, para la revisión de dichos conceptos de cobro, que lo hagan con visión humanista, con visión de apoyar al ingreso de las familias, y que los números rojos que se heredó del gobierno de Javier Corral, no sean un pretexto para que a las y los chihuahuenses, “nos carguen la mano” y ejecuten esos cobros excesivos.

Esperemos una respuesta asertiva, de lo contrario no se sorprenda de ver circulando de nueva cuenta cientos vehículos con placas del estado de Durango.

Así que antes de continuar con esa medida recaudatoria, deseamos que la administración a cargo de María Eugenia Campos tenga presente que:

El gobierno que con una mano exige aumento de impuestos debe con la otra procurar el aumento de la riqueza ...

Mtra. Administración Publica.