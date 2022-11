Chihuahuense, de turista en su estado.

Tradicionalmente, los chihuahuenses solo viajábamos a El Paso, Texas y a Mazatlán, Sinaloa. Después de la pandemia, los chihuahuenses que actualmente viajan por avión, y eso solamente del aeropuerto de la capital del estado, son más de 1.7 millones de pasajeros por año; viajando por motivos de estudio, familiares, de trabajo, de salud, por vacaciones, etc.; de los cuales, el 87 por ciento son nacionales y el resto internacionales. Con datos del censo INEGI al 2020, 3,741,869 personas residimos en Chihuahua.

De ese tamaño es el potencial para captar el turismo en nuestro estado; hay una oferta en crecimiento en todo el estado de hoteles, restaurantes, bares, cervecerías locales, viñedos, cabañas, obras de teatro, conferencias, exposiciones, conciertos, museos, barrios, pueblos, leyendas, paseos, visitas guiadas, desierto, montañas, presas, senderismo, etcétera, que, en diferentes artículos y de manera alternada reseñaré, porque creo firmemente que vale la pena promover y hablar bien de nuestro estado.

Y como las cabras tiran para el monte, mi primera reseña es el Centro Cultural Palacio Alvarado en Parral. Ya después, será sobre sus puentes, barrios, iglesias, recorrido por la mina, plazas, Jornadas Villistas, historia, leyendas y demás sitios de interés, que impulse y motive la visita de los turistas locales, y luego, de los nacionales e internacionales. Dicen que los Parralenses somos muy presumidos, si es por tener sentido de pertenencia, sentir orgullo de sus raíces, cuidarnos y, hablar bien de nosotros mismos, entonces sí somos presumidos y creo que todos deberíamos de serlo.

Este fin de semana, mi esposa Ileana (mi hija mayor, también se llama Ileana) y yo fuimos a Parral. El sábado por la noche, después de asistir al cumpleaños de Otto Valles, fuimos a cenar al restaurante Caracal Bistro, el nombre de Caracal deriva de un felino de tamaño mediano que vive en sabanas y semidesiertos de África y el oeste de Asia; y Bistro (o bistró), son los establecimientos donde se puede pedir comida gourmet, sin la formalidad de un restaurante elegante. Los bistrós se caracterizan por su pequeño tamaño, que mantienen un ambiente íntimo y de alta calidad.

De beber, pedí una mezcalita con jugo de piña ($ 103.00) e Ileana pidió agua, para cenar, compartimos un delicioso queso panela a las brasas, servido en tres pequeñas ruedas, con champiñones al ajillo, salsa de tomate y chile árbol ($ 179.00); de plato principal, Ileana pidió unos camarones Caracal($ 275.00), flameados con mezcal en pasta de chiles secos, acompañados de puré de papa y una salsa roja picante que nos gustaron mucho, ya que me compartió para probarlos, yo pedí una gaonera de picaña, son unos tacos con costra de queso y picaña o picanha, que es un corte de origen brasileño, de gran sabor y jugosidad por su cobertura de grasa externa que humecta constantemente la carne durante la preparación, acompañados de guacamole ($ 219.00), francamente deliciosos. Cuando estábamos por terminar la cena, llegó Gerardo Aguirre Jiménez, amigo nuestro de toda la vida y padre de Cristian Aguirre Talamantes, propietario de Caracal Bistro, le preguntamos que si él había construido la pequeña plaza comercial donde está el restaurante, dado que es ingeniero civil, nos dijo que sí y que el proyecto arquitectónico de la plaza fue hecho por su hija Vivian, que es arquitecta y, la decoración del local fue a cargo de su esposa Lulú Talamantes y por Vivian. Es un lugar moderno, agradable, confortable y de buen gusto, igual nos comentó que tienen mezcal de la casa y no podíamos dejar de probarlo, es un mezcal joven, del agave silvestre salmiana, una variedad que no conocíamos, es la expresión más herbácea de todas, ofrece un perfil dulce y especiado con notas de chile verde, cáscara de toronja y agave fresco… qué sorpresa tan agradable nos llevamos. Al final, Gerardo nos ofreció que probáramos el sotol de la casa “curado” con víbora de cascabel, Ileana le hizo caras y gestos, yo sí lo probé, créanme que vale la pena, es una de las 1,001 cosas que hay que probar antes de morir.

Nuestra casa de Parral la vendimos desde el año 2015 y no podemos hospedarnos en la casa paterno materna de Ileana, porque tienen siglos pintándola, esperando que se termine mucho antes que la interminable construcción de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona o la reconstrucción de la catedral de Notre Dame en París; por eso, en esta ocasión nos fuimos a instalar al hotel Real de Biezma, que antes fue el Hotel Burciaga, el cual permaneció muchos años abandonado, la familia Valles Baca hizo un rescate extraordinario de ese edificio antiguo, con habitaciones muy cómodas, un lobby moderno, el restaurante y la terraza con hermosas vistas a la plaza principal, a la Catedral de San José y al cerro de la Mina La Prieta.

El Domingo, después de desayunar en la remodelada Casa del General en la calle Centenario, chihuahuenses de turistas en su estado, fuimos al Centro Cultural Palacio Alvarado. Hace poco más de trece años que no entraba a ese majestuoso lugar. Esta era la segunda ocasión en mi vida que iba, la primera vez fue hace más de trece años, en el bautizo de Jimena, que fue en el traspatio y entonces estaban cerradas todas las salas. En mi niñez, era imposible que alguien lo conociera, dado que ahí vivían los descendientes de don Pedro Alvarado, su propietario original, dueño de la rica mina "La Palmilla”.

No soy guía de turistas, ni pretendo serlo, por lo tanto, no me ocuparé de la fecha de construcción, metros cuadrados, ni la tragedia que envolvió a su propietario por la muerte de sus hijos y de su esposa, no, solo voy a referirme al gran impacto que me causó la decoración original de las oficinas; de las habitaciones; de los salones, especialmente, el salón rojo, fastuoso, sobrio, ranciamente elegante… e intacto; de las escaleras con mármol italiano de Carrara y; del oratorio, que al igual que el salón rojo, me causaron una enorme impresión.

El edificio fue construido de acuerdo con la moda europea de principios del siglo XX, su bella arquitectura de estilo ecléctico en cantera blanca, su herrería de hierro fundido y forjado, sus puertas de cedro talladas y su fuente, al centro del patio. Sus muebles fueron traídos de Europa, los frescos que decoran los muros del patio central permiten reconstruir la vida opulenta que se podía disfrutar cuando se encontraba una buena veta, sus pasillos flanqueados por los murales de Antonio Decanini. En cada una de las habitaciones se aprecian utensilios de colección, incluso, algunos tan exclusivos, que fueron hechos en Europa con molde único; muebles de maderas finas como caoba y ébano; baños hechos con mármol y plata; cortinas de estilo francés, chapeadas en oro; elegante vajilla y hasta una cuchara de plata regalada por Pancho Villa, para detectar si la comida estaba envenenada; escrituras originales firmadas por Porfirio Diaz; en fin, artefactos e instalaciones que revelan la vida cotidiana de sus moradores.

Al final de la visita guiada, nos confesaron que, perdido en una foto de Facebook, está el link o el enlace, hecho con alta tecnología alemana, con cámaras de 360 grados, en la cual se pueden apreciar todos los detalles y explicaciones de las dos plantas del edificio… inexplicablemente, es casi imposible encontrarlo. Aquí les dejo el link o el enlace, para que lo copien o, si los editores pueden, que lo dejen como acceso, para que con un click puedan tener acceso a la visita virtual:

https://my.matterport.com/show/?m=3avq3dgqK6g&fbclid=IwAR0e8dBA8_nA4QMUseAnJ1WtXc51o3nvfILfvr66n9WW61Tn2zffvGJP_Gw

10 frases recomendadas de la semana: Algunas de las siguientes frases, junto con las de otros actores de la Revolución Mexicana, fueron rescatadas por la historiadora María Eugenia Fernández. Otras surgieron de la entrevista realizada a Francisco Villa, por el periodista Regino Hernández Llergo. Lo aclaro, para que no se vayan a ofender conmigo los aludidos…

“Fusílenlo, después averiguamos.” “Yo, Pancho Villa, fui un hombre leal que el destino trajo al mundo para luchar por el bien de los pobres y que nunca traicionaré ni olvidaré mi deber.” “Éste (su hijo Agustín) es el que quiero que sea doctor. El otro, Octavio, militar, y el más chico, Panchito, de siete meses, será abogado… Tengo cifradas mis esperanzas en mis hijos. Así que vayan terminando sus estudios preparatorios, quiero mandarlos a los mejores colegios de Francia, España o Alemania. A Estados Unidos no. A mis hijos lo primero que les enseño es a odiar al enemigo de mi raza.” “He logrado que los alumnos y los profesores estén contentos en Canutillo: a los chamacos, proporcionándoles todo lo necesario para que se instruyan; a los maestros, respetándolos como yo los respeto y pagándoles con puntualidad. Yo prefiero pagar primero a un maestro y después a un general.” “La incultura es una de las desgracias más grandes de mi raza… La educación de los hijos de mi raza es algo que no debe pasar inadvertido para los gobernantes y para los ciudadanos. Nunca al problema educativo se le ha dado la atención necesaria…” “Yo he andado entre los millones de onzas de oro, y nunca, se lo juro, me he robado nada… Si lo hubiera hecho, como muchos, ¡Francisco Villa habría sido una vergüenza de su raza!…” “Ya es tiempo de que los prejuicios acaben, de que la sociedad se establezca sobre bases más sólidas, más naturales, más sabias, más justas y más nobles.” “Soldado del pueblo y caudillo de mis soldados, servidor sincero y desinteresado de mi patria y de mi pueblo, leal hasta la muerte a mis jefes y a mis compañeros, el más alto sentimiento de patriotismo guía todos mis actos, patriota sincero y compañero ideal: Esos son los únicos títulos que sí reclamo, porque me pertenecen, porque he sabido conquistarlos al precio de mi sangre y de mis constantes esfuerzos.” “Un cura es un hombre de negocios, como cualquier otro.” “El país debe ser gobernado por alguien que realmente quiera a su gente y a su tierra y que comparta la riqueza y el progreso.”

Y el pilón, mi frase favorita: “Parral me gusta, hasta pa' morirme”

Cantante recomendado de la semana: Solé Giménez (Murcia. España, 1963). Cantante, autora y compositora española. Su labor más reconocida fue como vocalista del grupo Presuntos Implicados durante veintitrés años, de 1983 a 2006. Juntos, grabaron once discos a los que Sole Giménez como compositora y letrista aportaría grandes éxitos del grupo, con canciones como "Alma de blues" o "Mi pequeño tesoro" o el de la conocida canción "Cómo hemos cambiado", entre muchas otras. Como solista empieza a adentrarse en sonidos Latin Jazz con grandes resultados, destacando en el panorama de las voces latinas dedicadas al género y teniendo una excelente acogida por parte de crítica. Su álbum "El cielo de París", con el que se acercaría más al swing, visitando grandes canciones y autores de la música francesa. Durante su carrera ha colaborado con artistas como Joaquín Sabina, María Dolores Pradera, Joan Manuel Serrat, Víctor Manuel, Herbie Hancock, Milton Nascimento, Randy Crawford, Armando Manzanero, Pancho Céspedes, Ana Torroja, Miguel Ríos, Ana Belén, Enrique Heredia "Negri", Antonio Cortés “Chiquitete”, Cómplices, etc.

Canción recomendada de la semana: En diferentes plataformas, tengo grabadas más de 15,000 canciones. Mi artista favorito es Miguel Bosé, mi voz favorita es Barry White, mi músico favorito es Yanni, mi canción favorita es Samba pa ti de Santana, pero la canción más fina, más elegante de mi colección musical es Fallen (Caído). Esta es su historia: cómo hacer una canción para una película, una película que no has visto, que más o menos conoces a través de lo que los productores te hayan querido decir. Bueno, al fin y al cabo, las canciones no tienen que ver con la trama de la película, pero tienen que dar ambiente, tienen que crear atmósfera, tienen que ir más o menos ligada al tono de la cinta. En 1990 se estrenaba una cinta que estaría tocada con el dedo de la gracia: Pretty Woman. En aquel momento había que encontrar una música adecuada, para una historia conmovedora, como la que protagonizaba Julia Roberts.

Bueno, pues encontraron a Lauren Wood, una cantante y compositora norteamericana que había hecho algunas cosas anteriormente, pero que dio en el clavo con una canción, simplemente con una canción bellísima que diera atmósfera y confort a la película. Así nació Fallen e inicia con las siguientes palabras (traducción libre): “No puedo creerlo, eres un sueño que se está haciendo realidad, no puedo creer como me he enamorado de ti…” La versión de Solé Giménez, cuando era integrante de Presuntos Implicados, en dueto con Randy Crawford, es sensacional, no demerita la original, al contrario, rivaliza para ver cuál es mejor.

Por hoy es todo. Pues me voy… jesusmesparzaf1962@gmail.com

Posdata: No se aceptan críticas, porque ¿saben ustedes cual es la diferencia entre una crítica positiva y la negativa? Pues, la positiva es toda la que yo hago y, la negativa es… ¡toda aquella que me hacen a mí!