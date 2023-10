Palenque, palabras más palabras menos

Para una niña de cuatro años que se desmayó debido al calor cuando quedó atorada entre alambres de púas, o para una madre que perdió a su bebé antes de nacer en el intento de cruzar por una frontera de Texas a Estados Unidos, las iniciativas migratorias de los políticos en ambos lados de la frontera están muy alejadas de su realidad. Mientras tanto, trenes con cientos de inmigrantes se siguen dirigiendo a las ciudades fronterizas.

Ante la presión estadounidense para encontrar soluciones que contengan la migración desde su origen por el éxodo migratorio que se vive en América, se llevó a cabo la cumbre de Palenque, Chiapas, convocada por el presidente de México López Obrador, en la que estuvieron representados 11 países latinoamericanos. El motivo de la reunión presentado como “por una vecindad fraterna y con bienestar”, y en esta ocasión, no fue invitado EU a propósito. “Vamos a tratar entre nosotros (de encontrar soluciones) Es como un acuerdo de buena vecindad. Vecindad contra la pobreza, vecindad por el bienestar de nuestros pueblos para buscar que con la ayuda mutua podamos atender el problema de la migración”. López Obrador, presidente de México, fue criticado por dejar entrever que su programa de bienestar podría ser tomado como ejemplo por otros países latinoamericanos.

EU, en una reunión anterior con México, había solicitado que se atiendan las causas de migración desde su origen. En esta cumbre, se destacó en un comunicado oficial la responsabilidad compartida de países origen, tránsito, destino y retorno, en lo que parecía más un intento para frenar el libre tránsito de las personas que para mejorar las posibilidades de aquellos que prefieren abandonar su país por la violencia, el temor o porque no tienen ahí ningún futuro.

Intentando, como siempre lo ha deseado, asumir un rol protagónico de la izquierda en América Latina, López Obrador fue señalado por presumir sus programas sociales, y por invitar a líderes que han sido considerados como dictadores. Javier Lozano Alarcón, ex titular mexicano panista de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del ex presidente Felipe Calderón enfatizó en redes sociales que los dictadores no son bienvenidos al país. “Es sintomático que, mientras los trabajadores del Poder Judicial y miles de ciudadanos solidarios se movilizan por la división de poderes y la democracia, @lopezobrador-apapacha a los dictadores bananeros de Venezuela, Nicaragua y Cuba, escribió en su cuenta de X, antes Twitter. Por cierto, Daniel Ortega, líder del régimen nicaragüense, no participó en la cumbre.

En varias ocasiones ya, López Obrador se ha dejado retratar abrazando al mandatario cubano Miguel Díaz Canel, al igual que con su similar venezolano, Nicolás Maduro, algo que seguramente no les agradó mucho a los políticos de EU. Recientemente el Banco de Exportaciones e Importaciones del país del norte le canceló un crédito de aproximadamente 800 millones de dólares a PEMEX por sus donaciones de petróleo a Cuba. La ex periodista y congresista cubanoamericana María Elvira Salazar aplaudió la medida del banco, recordando que López Obrador le ha dado un trato de “Alfombra Roja” al ‘dictador’ Díaz Canel. El presidente mexicano también se ha tomado fotos similares con Biden, su homólogo en EU.

López Obrador se ha visto enfrascado en un doble discurso. Por un lado, frente a los medios nacionales y latinoamericanos, se ha mostrado rebelde ante las demandas del país capitalista, criticando el intervencionismo anglosajón y recalcando la soberanía nacional. Acciones al inicio de su mandato, como la de rescatar al ex presidente boliviano de izquierda Evo Morales, quien fuera acusado de fraude electoral y derrocado en un golpe de estado en Bolivia en el 2019, y que vivió un tiempo exiliado en un cuartel militar en la Ciudad de México, ahora de regreso en su país, no han gustado a los políticos en Estados Unidos. Morales finalmente negoció el regreso a su país, y es recordado por sus simpatizantes por nacionalizar la mayor telefónica de Bolivia, Entel, ayudar a hacer más justo el trato para los indígenas, y prohibir los latifundios. En 13 años de su gobierno, el Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia creció un 327 porciento.

Por otro lado, ante la gran presión de los Estados Unidos por la migración, López Obrador ha cedido en varias ocasiones. México ha incrementado en forma considerable la vigilancia militar de las fronteras a petición concreta del país de las barras y las estrellas, además de intensificar sus esfuerzos para cooperar con la inteligencia estadounidense en temas como el contrabando de fentanilo y las organizaciones criminales. Hace unos días el mandatario mexicano declaró que él mismo presentará a Biden los resultados de la cumbre realizada en México.

Como señal de buena voluntad, EU ha relajado algunas sanciones en contra del sector petrolero de Venezuela, a cambio de un acuerdo de Maduro con la oposición para celebrar elecciones libres en el 2024, y de recibir a los venezolanos deportados sin consecuencias negativas.

Como en anteriores ocasiones, los gobiernos latinoamericanos presentes en la cumbre declararon que las medidas coercitivas unilaterales de EU (refiriéndose a las sanciones) afectan negativamente a poblaciones enteras. También algunos solicitaron cambios en la estructuración de las deudas externas de sus países. Algo nada nuevo en sus discursos.

Aunque la tensión migratoria entre EU y México se relajó momentáneamente por el conflicto en Gaza y por la reducción de migrantes en los límites fronterizos, la percepción de temor hacia los migrantes en EU tiende a aumentar de nuevo. La demagogia de los republicanos extremistas ahora intenta usar el conflicto bélico internacional en Medio Oriente para la promoción del miedo a las culturas diferentes, y al ‘terrorismo’ que algún día se pueda filtrar por la frontera. Ellos aseguran que la permeabilidad de la frontera puede permitir a criminales y terroristas internacionales cruzar por México. Según un profesor de la Universidad de Texas en El Paso, estudioso del tema, ya se han dado casos de árabes o posibles enemigos de otras naciones que, ante el desorden migratorio, han sido detenidos intentando colarse a EU, aunque hasta este momento no se han proporcionado casos concretos y nombres específicos a los medios. El profesor admitió que recibió fondos por dos millones de dólares para seguir monitoreando este fenómeno en sus estudios. Habría que analizar si su estudio está politizado, y de dónde provienen los fondos que utiliza, ya que, hasta la fecha, no se tiene ningún precedente mediático de algún terrorista entrando a EU por su frontera sur.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de EU, minimizó estos temores. El aumento, se indicó, es proporcional a los números de migrantes procesados. Sus cruces representan solo el 0.01 porciento en más de un millón de cruces por la frontera (con México) en el último año fiscal, precisó un funcionario de EU.

Son héroes agentes fronterizos que ayudan

Mientras siga la crisis de migración en la frontera, la permanencia del presidente Biden como presidente de EU está en juego, debido a las elecciones del 2024. Sus enemigos no dejan de utilizar la crisis humanitaria como un pretexto para seguirlo atacando. Ahora en Texas, el procurador Ken Paxton demandó al gobierno federal de Biden por destrozar propiedad estatal, porque agentes fronterizos cortaron en diferentes ocasiones unas barreras de alambres de púas para asistir a inmigrantes indocumentados a cruzar la frontera. Se han reportado varios casos de lesiones cuando, desesperados, los migrantes se quedan atrapados entre los filosos alambres de púas. De acuerdo a varios medios, una mujer tuvo un aborto no deseado al quedar enredada entre los alambres. En otro caso, una niña de cuatro años que intentaba cruzar fue empujada por la guardia de Texas debido a las órdenes que recibieron, siendo que la temperatura estaba a más de 100 grados Fahrenheit. La niña finalmente se desmayó antes de recibir atención médica. Este incidente se filtró a los medios cuando fue reportado por un miembro de la guardia de Texas a su superior en un correo electrónico.

Un vocero del departamento de seguridad expresó en inglés que los agentes de la patrulla fronteriza tienen una responsabilidad bajo las leyes federales para detener aquellos que cruzan ilegalmente sin autorización para ser procesados, así como para actuar cuando hay circunstancias que ponen a nuestra fuerza laboral o la de los migrantes en peligro.

Son héroes los agentes de la guardia y los patrulleros fronterizos que han ayudado a los migrantes en situaciones de muerte, y sabemos que existen muchos como ellos que hacen su trabajo sin necesidad de llegar a la crueldad.

La oficina del procurador texano ha demandado legalmente en varias ocasiones a la administración de Biden por sus políticas migratorias. El gobierno texano ha logrado revertir algunas políticas migratorias de Biden en cortes menores, pero los casos que se han presentado ante la suprema corte federal han favorecido al presidente.

