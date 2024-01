Palestina-Gaza: ‘Cristo bajo los escombros’. (Primera parte)

Muy apreciables lectores: En mi colaboración del jueves 14 de diciembre del próximo pasado año, que todavía esparce sus polifacéticas y cotidianas realidades, titulada, “¿Noche de paz, noche de amor”, llevaba como objetivo primordial, sacudir la conciencia del gobernante de Israel Benjamín Netanyahu, del respetable pueblo judío, y de la humanidad entera, respecto a la guerra GENOCIDA que hasta el momento tal gobernante ha estado ordenando y llevando a cabo en contra del pueblo palestino, específicamente en la bíblica Franja de Gaza.

En el antepenúltimo párrafo, asenté que resultaba muy lamentable que Benjamín Netanyahu y seguidores ultraderechistas de Israel, ya no se acuerden de las masacres, de los “infernales” crímenes que se cometieron en contra de más de seis millones de judíos, en manos de las sádicas fuerzas nazi-fascistas de Adolfo Hitler.

Pero reconociendo que quizá mi llamado a recuperar las verdaderas noches de paz y de amor por siempre y en el mundo entero, se quedó corto; afortunada y muy oportunamente, un apreciado amigo estudioso de la historia mundial, y de temple comprobadamente humanista, me envío el “PENETRANTE Sermón de Navidad del reverendo MUNTER ISSAC – [que acaba de predicar]- pastor de la Iglesia Evangélica Luterana de BELÉN, PALESTINA, el lugar dónde nació nuestro Señor, titulado: CRISTO BAJO LOS ESCOMBROS”.

Y en vista de que ‘El mundo y todas las iglesias necesitan ESCUCHARLO [leerlo]’, con el mejor de nuestros deseos de que de una vez por todas se extermine la grave, inhumana y funesta práctica de la guerra en Gaza y otras partes del Globo Terráqueo, instrumentada e impulsada por la voracidad geopolítica del capitalismo imperialista, lo compartimos para su debida reflexión.

“CRISTO BAJO LOS ESCOMBROS: estamos enfadados, estamos destrozados, esto debería haber sido un tiempo de alegría [la Navidad]. En cambio, estamos de luto, estamos temerosos; más de 20,000 personas han muerto, miles aún están bajo los escombros, cerca de 9,000 niños han muerto de las formas más brutales día tras día; 1.9 millones de personas desplazadas, cientos de miles de hogares destruidos en Gaza; como la conocíamos, ya no existe, esto es una aniquilación, esto es un GENOCIDIO.

“El mundo está mirando, las iglesias están mirando, la gente de RAZA está enviando imágenes en vivo de sus propias ejecuciones, tal vez al mundo le importe, pero sigue adelante, estamos preguntando aquí, ¿podría ser esta nuestra fe en Belén, en Ramala, en Janine, es este nuestro destino? Estamos atormentados por el silencio de los líderes mundiales, de los llamados libres, alineados uno tras otro para dar luz verde a este genocidio contra una población cautiva; ellos dieron cobertura, no sólo asegurándose de pagar la factura por adelantado, SINO VELANDO LA VERDAD Y EL CONTEXTO proporcionando una cobertura política, y todavía se ha añadido otra capa, la COBERTURA TEOLÓGICA, con la iglesia occidental acaparando el protagonismo.

“Nuestros queridos amigos en Sudáfrica nos enseñaron el concepto de Teología del Estado, definido como la justificación teológica del statu quo con su racismo, capitalismo y totalitarismo; haciéndolo mal utilizando conceptos teológicos y textos bíblicos para sus propios fines políticos. Aquí en Palestina la Biblia se usa como arma contra nosotros; nuestro propio texto sagrado, en nuestra terminología, en Palestina hablamos del Imperio; aquí enfrentamos la teología del Imperio. Un disfraz para la superioridad, supremacía, elección y derecho; a veces se le da una buena apariencia utilizando palabras como misión y evangelismo, cumplimiento de la profecía y difusión de la libertad y la justicia.

“La Teología del Imperio se convierte en una poderosa herramienta para enmascarar la opresión BAJO EL MANTO DE LA SANCIÓN DIVINA. Habla de una tierra sin gente, divide a las personas en NOSOTROS y ELLOS, deshumaniza y demoniza el concepto de una tierra sin gente, a pesar de que saben muy bien que la tierra tenía gente, y no cualquier gente, una gente muy especial.

“La Teología del Imperio llama a vaciar, así como llamó a la limpieza étnica en 1948, un milagro o un milagro divino como lo llamaron, llama a los palestinos a ir a Egipto, tal vez a Jordania, ¿por qué no simplemente al mar? Pienso en las palabras de los discípulos a Jesús cuando estaba a punto de entrar en Samaria: “Señor, ¿quieres que mandemos que caiga fuego del cielo y los consuma?, dijeron de los samaritanos, esto es la teología del imperio, ESTO ES LO QUE ESTÁN DICIENDO DE NOSOTROS HOY, esta guerra nos ha confirmado que el mundo NO NOS VE COMO IGUALES.

“Tal vez sea el color de nuestra piel, tal vez sea porque estamos en el lado equivocado de una ecuación política, Incluso nuestro reino en Cristo no nos protegió, así que dicen que si se necesita matar a 100 palestinos para eliminar a un solo militante de Hamas, pues que así sea. No somos humanos a sus ojos, pero ante los ojos de Dios, nadie puede decirnos que la hipocresía y el RACISMO del mundo occidental sean transparentes y repulsivos.

“Siempre toman la palabra de los palestinos con sospecha y calificación, saben que no somos tratados de manera igualitaria; sin embargo, en el otro lado, a pesar de un claro historial de DESINFORMACIÓN y MENTIRAS, sus palabras son casi siempre consideradas infalibles; a nuestros amigos europeos, nunca más quiero que nos den lecciones sobre derechos humanos o derecho internacional, y lo digo en serio, no somos blancos, supongo que eso no se aplica a nosotros según su propia lógica.

“En esta guerra, muchos cristianos del mundo occidental se aseguraron de que el Imperio tenga la teología necesaria, nos dijeron que era en defensa propia y sigo preguntándome: ¿Cómo es que el asesinato de 9,000 niños en defensa propia? ¿Cómo es que el desplazamiento de 1.9 millones de palestinos es en defensa propia?

“A la sombra del Imperio, convierten al colonizador en víctima y al colonizado en agresor. ¿Hemos olvidado? ¿Hemos olvidado que el Estado con el que hablan, ese Estado fue construido sobre las ruinas de las ciudades y pueblos de esos primos?

“¿Han olvidado que estamos indignados por la complicidad de la iglesia? Que quede claro amigos, EL SILENCIO ES COMPLICIDAD y los llamamientos vacíos a la PAZ sin un ALTO el fuego y una postura ANTI-OCUPACIÓN, así como las palabras SUPERFICIALES de EMPATÍA sin una acción directa, todo bajo la bandera de la complicidad.

“ASÍ QUE AQUÍ ESTÁ MI MENSAJE: GAZA HOY SE HA CONVERTIDO EN LA BRÚJULA MORAL DEL MUNDO, GAZA FUE ASEDIADA ANTES DEL 7 DE OCTUBRE [2024] Y EL MUNDO SE MANTUVO EN SILENCIO”. Continuará.

Con plena desfachatez, EL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, el último día del año sostuvo que la guerra en la Franja de Gaza es de una MORALIDAD INIGUALABLE. (Cortesía Europa Press / Agencia Reforma / Lunes 1 enero 2024).