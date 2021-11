¿Pandemia zombi?

Desde luego no me opongo a las medidas de contención contra la pandemia de Covid-19: la distancia social, el cubre bocas, las medidas sanitarias en establecimientos públicos y la búsqueda de una vacuna, pero existen actividades prioritarias que no pueden detenerse, como la construcción de infraestructura, el sector manufacturero y la educación, y en materia de educación tenemos varios problemas éticos y operativos: debemos dejar a los niños sin educación presencial para preservar su vida -la variante delta es altamente contagiosa entre los menores-, o debemos abrir las escuelas de par en par, tomando todas las precauciones posibles y rogando a Dios que las aulas no sean focos de infección.

Es en esto último donde la puerca tuerce el rabo, porque hay por lo menos tres protocolos oficiales para la operación de las escuelas en Chihuahua y los tres dejan la decisión final en manos del director, quien está facultado tanto para cerrar el plantel, hasta exigir que se presenten el 100% de alumnos y personal. En particular en el Colegio de Bachilleres, cada director desea demostrarle al Director General, que es capaz de imponer su voluntad en el plantel y granjearse de esa manera la buena voluntad de los superiores, esta discrecionalidad nos preocupa como padres y maestros.

En primer lugar, tenemos el compendio Medidas Preventivas para la Reapertura COVID-19 que en ninguno de sus 15 apartados dice cuáles son los lineamientos para la apertura de las escuelas de media superior, así que hemos de suponer que aleluya, aleluya cada quien agarre la suya; tenemos los Lineamientos para la Operación del Modelo de Centros de Asesoría y Seguimiento Académico de Educación Media Superior y Superior 2.0 (CASA-EMS 2.0), el texto deja ver sus buenas intenciones pero se refiere a los problemas que la pandemia presentaba a principios y mediados de 2020, ya casi estamos en el 2022.

Es un modelo que presenta la opción de trabajar bajo tres modalidades: 1) Presencial 2) híbrido 3) distancia. Por otra parte, los sectores académicos e industriales coinciden en 10 habilidades concretas que son más demandadas: buena comunicación, buena organización, trabajo en equipo, puntualidad, pensamiento crítico, sociable, ser creativo, habilidades interpersonales de comunicación, facilidad de adaptación y personalidad amigable; aquí hay un problema pequeñito, pequeñito pero muy importantito: un alto porcentaje de los alumnos y maestros están deprimidos y nadie se ha tomado la molestia de identificar a esa población y atenderla.

El susodicho programa te permite el cierre de las actividades presenciales por completo –en caso de ser necesario- y cambiar a la modalidad virtual; permite aforos que van del 50 hasta un 100 por ciento, con jornadas máximas de siete horas, y los directores de los planteles se abalanzan sobre estos números para demostrar al patrón que ellos son duros, sin sentimientos y pueden obligar a los docentes y alumnos a trabajar en condiciones insalubres, todo sea por el número.

No encontrando más información del gobierno del Estado de Chihuahua, me tendí sobre la información federal; el semáforo mantiene la escala de cuatro colores y para las actividades del sistema educativo nacional establece lo siguiente: la educación presencial puede realizarse en todos los niveles del semáforo de riesgo epidémico. En todos los colores del semáforo se plantea seguir de manera permanente las medidas básicas de prevención: lavado de manos, estornudo de etiqueta, no saludar de beso ni de mano, mantener una sana distancia, ventilación permanente de los espacios de uso común, y el uso correcto de cubre bocas.

La decisión de reabrir plenamente los espacios educativos está fundamentada en una evaluación de los riesgos de contagio y el reconocimiento de los múltiples beneficios que la socialización en los planteles proporciona, en particular a las niñas, niños y adolescentes (aunque los ciudadanos ya sabemos que el semáforo verde es como un exesposo: no hay que confiar en él).

Ya saben que me encantan los números. Los virus de acuerdo con su propia naturaleza tienden a mutar y lo hacen, el SARS-CoV-2 no es la excepción. De las innumerables variantes que han surgido a lo largo de la pandemia, las más preocupantes por sus diferencias particulares han sido hasta hoy, la Alfa, Beta, Gamma y Delta. La variante Delta puede infectar un mayor número de personas con una exposición más baja en comparación con otras variantes. La pandemia por COVID-19 también ha afectado a niños, niñas y adolescentes, hasta la fecha, 1.9 millones de menores se han contagiado del virus SARS-Cov-2, informó la Directora General de la Organización Panamericana de la Salud.

Nuestro continente, hasta el mes de septiembre de este año, ha enfrentado un aumento del 20% en los contagios. Estamos lejos del final.

La Dra. Carissa F. Etienne, Directora de la OPS, manifestó que la letalidad se mantiene elevada con alrededor de mil defunciones diarias, con una tasa de mortalidad acumulada de 2 mil 100 por millón de habitantes. Con motivo de la decisión del regreso a clases, mencionó que tal decisión ha provocado algunos contagios entre los alumnos y personal escolar con, hasta la fecha,con un cierre limitado de escuelas. Me parece obvio que la arbitrariedad del semáforo Covid responde a la necesidad de reactivar la economía.

Es difícil creer, que un sindicato de maestros como el STAACOBACH, muestre más sensatez frente a la postura directiva de demostrar que personal y alumnos del COBACH son titanes inmunes frente a la pandemia. El sindicato ha creado comités de salud integradas por: el director o directora del plantel-¿cómo iban a faltar?-; un miembro del sindicato y un padre de familia, quienes cada semana revisan los filtros de entrada, el espacio en las aulas, la cantidad de insumos como caretas y cubre bocas, y sobre todo, la presencia de casos sospechosos, en cuyo caso se debe proceder desde el aislamiento hasta el cierre del plantel.

No se puede permitir que algo tan precioso como la salud y hasta la vida de un joven, dependa de la vanidad de un directivo por demostrar que puede hacer lo que quiera con sólo tronar los dedos.

Hace justo una semana el Secretario de Educación y Deporte, Javier González Mocken, descartó que haya cierres en Colegios de Bachilleres, luego de trascender que había brotes en estas instituciones; el funcionario estatal aseguró que la Secretaría a su cargo actuará como corresponde y con base en los protocolos sanitarios, y que en caso de contagios masivos se tomarían otras decisiones.

¿Contagios masivos?, este señor espera un Apocalipsis zombi para intervenir de manera directa, porque además asegura que todos los maestros y todos los alumnos han regresado a clases presenciales, pero consideremos que cada salón tiene 50 alumnos, con ese aforo se infectan hasta las amígdalas y sin tener que saludarse. .