Para los indecisos

Ciudad Juárez.- Nos encontramos en una de las elecciones más importantes para el estado de Chihuahua, pues en los próximos comicios electorales, se elegirán cargos para ocupar el Gobierno del Estado, la Presidencia Municipal junto con su planilla de regidores, sindicatura y diputaciones federales y locales.

Resulta pues, ser unas elecciones en donde más cargos se disputan, cada uno de ellos resalta por su importancia y trascendencia, sin embargo, el cargo para ocupar la gubernatura ha resultado estar muy reñido según las encuestas, entre el candidato Juan Carlos Loera por la Coalición Juntos Haremos Historia, que integran los partidos de Morena, del Trabajo y Nueva Alianza y la candidata María Eugenia Campos por la alianza Nos Une Chihuahua integrada por PAN y PRD.

Hay casas encuestadoras como la empresa SIMO, que posiciona en primer lugar a Loera con un 40 por ciento de las preferencias electorales, el segundo lugar lo ocupa Maru Campos con el 36 por ciento, asimismo se señala que un 14 por ciento aún no sabe por quién va votar, dicha encuesta fue aplicada del 2 al 5 de mayo.

Por otro lado, tenemos a la encuestadora C&E Research quien hasta el 10 de mayo posicionaba con un 37 por cierto a Juan Carlos Loera frente a un 37 por cierto para María Eugenia Campos, es decir prácticamente empatados.

Massive Caller que hasta el 10 de mayo posicionaba a María Eugenia Campos con un 36.9 por ciento de las preferencias frente Juan Carlos Loera de la Rosa con un 35.5 por ciento, esta misma encuestadora precisó que hay un porcentaje de 9.5 por ciento que aún no decide.

Por tanto, observamos que el porcentaje de indecisos oscila entre 10 y 15 por cierto, incluso hay encuestadoras que manejan hasta un 20 por ciento de indecisos.

Por ello es importante que quienes aún no deciden su voto emitan un voto razonado considerando varios factores, como lo es el programa de gobierno con el que cuenta cada uno de los candidatos, pero sobre todo que sea un programa sólido y que se pueda materializar, además no se debe dejar a un lado el perfil moral de los candidatos, pues es indispensable que quien pretenda gobernar Chihuahua no tenga antecedentes de deshonestidad.

En ese sentido, analicemos brevemente los perfiles. Por un lado tenemos a María Eugenia Campos candidata del partido de la derecha quien se ha preocupado y ocupado en la casta empresarial, donde la progresividad de los derechos humanos no ha sido su prioridad, incluso se ha caracterizado por no defender causas feministas, asimismo se encuentra envuelta en actos de corrupción pues recientemente fue vinculada a proceso por haber recibido dinero del erario público durante el duartismo, régimen caracterizado por una corrupción institucionalizada.

Por otro lado, tenemos a Juan Carlos Loera de la Rosa que representa a la izquierda, quien contempla en su programa de gobierno su preocupación por los más débiles e interesado en proteger los intereses de las mayorías. Dentro de sus prioridades está precisamente el desarrollo progresivo de los derechos humanos y por ende el combate a la corrupción, pues la misma ha representado violaciones a derechos humanos de todos los chihuahuenses, cabe señalar que para el desarrollo de su plan de gobierno logró integrar un equipo de expertos y a la sociedad en su conjunto. Loera de la Rosa se ha caracterizado por ser una persona honesta y centrado en sus convicciones, además se ha dedicado al apoyo y fortalecimiento de las políticas públicas del Gobierno federal.

Aquellos que aún están indecisos deberán reflexionar si desean votar por el retorno de la corrupción en el estado o si desean sumar su voto a un partido que por primera vez en Chihuahua representa esperanza.

La pregunta que deben hacerse es: ¿Honradez o corrupción?

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla