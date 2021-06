Para morir con honor

Dicen que Renato Banda Zamarrón, activista de Uruachi que intentó suicidarse frente al palacio de gobierno del estado está loco, pero no es verdad, si hay un loco seguro que no es él. Renato intentó quitarse la vida como protesta por las duras condiciones por las que pasa su pueblo.

Renato Banda es un hombre aterrado ante la falta de agua. Conoce la precariedad en que viven las pequeñas comunidades serranas, aquellas a las que no llegan ni los maestros rurales de la SEP, las que sólo atiende CONAFE. Luchó por los marginados, pero llegó el día en que la lucha se convirtió en desesperación y finalmente en depresión.

Renato Banda explicaba que en su teléfono celular había fotografías y videos que probaban las condiciones infrahumanas en las que viven estas comunidades, es casi un gesto de candor, porque el inquilino de palacio de gobierno debería conocer las condiciones que guarda todo el estado de Chihuahua, en fin … mientras haya agua para regar los campos de golf todo está bien.

Personalmente creo que todo suicidio tiene detrás una larga historia política y simplemente culpar al suicida, al que sufre, descalificándolo de loco, es la manera que tenemos de cerrar los ojos ante un entorno cada vez más hostil.

Decir que una madre de familia se suicida por loca y egoísta es no reconocer la falta de apoyo real a las mujeres en situación de pobreza u opresión, invisibilizar su complicada condición social, y también desconsiderar sus paupérrimos ingresos. Descalificar como drogadictos e inestables a los adolescente y jóvenes que se suicidan, es pasar por alto que nuestro país corre el riesgo de quedarse sin futuro, que no sólo falta el agua, sino que faltan los espacios laborales bien remunerados que le permitirían a la o el joven construir una vida.

Que las personas se suiciden en las colonias periféricas no es sorpresa, son colonias, sin transporte, sin escuelas, sin servicios médicos y sin seguridad; el mañana es algo muy lejano en la periferia. Todos estos suicidios señalan a una indolente y enriquecida casta política que ha claudicado de su obligación de gobernar y de construir un país donde se pueda sostener la esperanza.

Además de los otros datos negros como la falta de agua, las masacres del crimen organizado o la impagable deuda pública, este quinquenio nos deja un dato escalofriante, el 2020 cerró con 347 suicidios, el primer semestre del 2019 dejó 280 suicidios y este 2021 arroja un dato de 142 suicidios en los primeros cuatro meses del año, es ya una epidemia, y no podemos enjuiciar a todos los culpables.

Una parte de la sociedad chihuahuense, altamente conservadora considera un oprobio o como algo para “locos” tratar sus problemas a través de la medicación, es muy bajo el porcentaje de personas que deciden consultar a un o una profesional en psicología o psiquiatría. Por un curiosos mecanismo de inversión de las ideas, muchas personas consideran que el medicamento psiquiátrico genera adicción y prefieren usar el alcohol para sus problemas de ansiedad, recurrir a la marihuana, a la cocaína u otras drogas, en promedio cada chihuahuense consumiría 386 latas de cerveza al año.

Los servicios psiquiátricos privados y sus medicamentos son muy costosos para la mayoría de la población, por otro lado, los servicios de salud emocional que ofrece el estado son escasos hasta la infamia, las personas descontentas con su entorno hasta la depresión, no generan dividendos políticos y su muerte o vida no es capitalizable para los gobernantes en turno.

Al suicidio se le debe mirar desde las perspectivas de cada contexto histórico, los motivos y la legitimidad del suicida varían dependiendo desde la sociedad en que ocurra. El código del samurái escrito por Yamamoto Tsumemoto en el siglo XVII decía: "El camino del samurái es la muerte". Con ello no se refería tan sólo a la muerte del guerrero en combate, sino también a su deber de suicidarse antes que aceptar la rendición, se trataba de morir con honor cuando no se podía vivir con él.

Existe un dato curioso, en Inglaterra el sistema penal pone especial cuidado en la salud emocional de los reclusos, porque es frecuente que se suiciden ante la vergüenza de ser considerados delincuentes y lesivos para la sociedad. ¿Cabrá siquiera la posibilidad de que un político mexicano se suicide de la vergüenza?

Durante la Segunda Guerra Mundial los escuadrones de mujeres aviadoras de Stalin estrellaban sus aviones contra los objetivos nazis, los partisanos italianos hacían ataques suicidas, los radicales islámicos destrozan su cuerpo con bombas, y el lector podrá decirme que se trata de situaciones o ideas extremas, aquí me queda una duda ¿la situación de Chihuahua no es extrema? Esa es una pregunta que los cientos de suicidas chihuahuenses no nos podrán responder.